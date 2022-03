Nyt kun kaikki hinnat ovat nousseet, eläkeläiset joutuvat miettimään, mitä ruokaa ostaa, lääkkeitä on saatava ja ostettava. Vähennänkö ruuan ostamista vai lääkkeiden? Kun pitäisi omalla autolla näitä mennä hankkimaan, niin polttoaine on nyt niin kallista, että eläkkeet eivät millään riitä. Kaikki tietää, että polttoaineissa on ainakin noin 60 prosenttia veroa, nyt pitäisi veroa laskea, että me eläkeläiset pärjäisimme. Sosiaalietuja pitää vähentää joka sektorilla, ja eläkeläisten eläkkeitä on nostettava. Naurettavalta näyttää, että tänä vuonna eläkkeitä korotettiin, niin että saat 7 euroa enemmän käteen kuukaudessa. Eihän ministereillä ole hätäpäivää kun palkat ovat 10 000 euroa ja muita etuja tämän päälle. On niin helppo puhua sieltä aitiosta, kun itsellä on kaikki hyvin. Ei ole rahahuolia, josta stressi tullee suurimmalle osalle pienituloisista! Verot alemmaksi

Kiitän Tampereen Veden miehiä avusta, kun jäin kiinni lumipenkkaan autoni kanssa Atalassa 23.3. Huono kuski

Nimimerkki Kaasua (AL 24.3), on biokaasun veromuutos. 1.1.2022 jakeluvelvoitteen myötä liikennekäyttöön myytyyn biokaasun tuli valmistevero. Kaasuautoilija

Kyllä suomalainen autoilija lähtee liikennevaloista kuin purkka tukasta. Bensaa suonissa

Ehdotus kunta-alan sopimusneuvottelijoille. Lisättäköön ylimääräisen korotusprosentin verran työaikaa. Kaksi hyötyä: kunta-alan pitkät lomat lähemmäksi yksityistä sektoria ja torjutaan työvoimapulaa. Markku 80

Tampereen kaupungille kysymys, milloin Lielahti-Hiedanrantaan saadaan liikuntahalli, jossa olisi salibandylle täysimittainen sali ja jossa olisi myös muulle liikunnalle tilat? Rientolan salin purkaminen jätti ison aukon lielahtelaisille. Nyt rakennetaan skeittihalli, jossa harrastajia vähemmän. Lielahti-Hiedanranta laajenee mutta liikuntatilat puuttuvat! Sisälle talvella

Nyt pitää päättäjille laittaa jäitä hattuun, jotta ottavat järjen käyttöön. Ratikan uudet jatko suunnitelmat pitää unohtaa välittömästi täysin järjettöminä ja tarpeettomina. Pelkkien kalliiden kiskojen kustannuksilla voidaan matkustajat kuljettaa vaikka ilmaiseksi sähköbusseilla olemassa olevaa tieverkkoa käyttäen usean vuoden ajan ja ympäristö kiittää ja rahaa säästyy paljon. Maalaisjärki

Opeta koirallesi yksi käsky. Se on EI. Opeta se niin, että kaikki ei-toivottu toiminta loppuu heti. Koirasi rakastaa laumansa johtajaa, sinua. Ei tarvi leperrellä, syöttää namia, vältellä kohtaamisia. Ihmisille ja toisille räyhäävä koira on rasite sinulle ja kaikille muille, myös koirallesi. Ole johtaja laumassasi. Koirasi oppii kyllä-opi sinäkin

Voisiko Raitiotieallianssi ystävällisesti kertoa, paljonko ratikka on tähän asti maksanut ja paljonko tuottanut lipputuloja? Utelias

Pitkälle on paennut osuuskassatoiminta aatteittensa perustuksilta. Oikeat palvelut lopetetaan lähiöistä ja maakunnista. Suuri paikallispankki jauhaa näillä niin sanotuilla sopeuttamistoimilla ja 0-koroillakin kymmenien miljoonien euron tuloksen. Jäsenille jaetaan vain osa tuloksesta. Hitka

On meillä hyvä pääministeri. On joutunut hoitamaan koronan tuomat vaikeudet ja vielä Ukrainan sota. Siinä olisi jonkun selkäranka katkennut ja hakenut sairaslomaa. Selvää presidenttiainesta, ellei Saulia valita poikkeusoloissa jatkamaan. Tuomo

