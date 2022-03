Kukaan, ei kukaan asukas halua puistojen tilalle kerrostaloja. Missään päin maailmaa ei tuhota puistoja, vaikka tilaa on vähemmän kuin Suomessa. Kenen palveluksessa on kaavoitus- ja luottamushenkilöt? Suomesta sanotaan, että on vähiten korruptoituneita maita maailmassa. Enpä oikein usko. Rakennusliikkeiden lahjontaa pitäisi alkaa laajamittaisesti tutkia. Hakametsän kampuksen puistot ovat olleet säilytettävien listalla. Nyt tarjotaan tilalle ryteikköä Sammon valtatien varrella. Sekin varmaan sitten pikkuhiljaa rakennetaan täyteen kun puistot on vallattu. Hakametsän tarkkailija

Länsimaat ovat saarnanneet yhteiskuntamoraalin, vapauden ja tasa- arvon asiaa 1945 alkaen. Nyt olisi historiallinen hetki osoittaa näitten ylevien asioitten todellinen merkitys. Rohkeus ei vaan riitä. Järkeeni mahtuu se, että sotatoimiin ei suoraan sekaannuta, koska ydinsodan riski Venäjän tasapainottoman diktaattorin vuoksi on liian suuri. Sen sijaan uskalluksen tulee riittää kaiken kaupankäynnin lopettamiseen. Sillä länsi osoittaisi todella olevansa sitoutunut julistamiinsa periaatteisiin. Myönteisyys kantaa

Mielestäni suomalaiset firmat voivat pysyä Venäjällä, kunhan kohdistavat venäläisiltä saadun tuoton Ukrainan tukemiseen. Näin venäläiset itse saisivat osallistua vastustajan tukemiseen. Muotialan mietiskelijä

Tyttäreni on työtön. Kela maksaa hänelle peruspäivärahaa 5 päivältä viikossa 34, 50 euroa/päivä. Tästä summasta maksetaan myös veroa ja automaattinen veroprosentti on peräti 20. Tämä kuukausiraha ei aina riitä elämiseen ja laskujen maksamiseen, vaikka Tampereen korkeisiin vuokriin asumistukea saisikin. Niinpä äitinä usein koetan auttaa pienillä ruokaan antamillani euroilla, kun lapseni tili on jo tyhjentynyt. Mutta mitäpä silloin tekee suuri ja rikas pankki? Kun pieni apuni 10 euroa on hänen tililleen kilahtanut, pankki vie heti siitä palvelumaksuikseen 7 euroa! Tilille jää 3 euroa! Paljonko sillä enää ruokaa ostat? Eikö Nordea voi odottaa seuraavaa Kelan maksua ja verottaa saatavansa silloin? Häpeällistä toimintaa pankilta

Ajelin rantatunnelia molempiin suuntiin parin tunnin välillä. Olihan melkoinen pöly. Ilmastointi sisäkierrolle, niin helpotti. Miksi tuuletus ei toimi? Entä jos tulee kunnon kolari tulipaloineen ruuhkaisempaan aikaan? Jukka A.

Se uittotunneliko oli Rosenlewiltä sellainen saavutus, että sillallekin piti antaa nimi. Haarlan silta olisi ollut enempi tamperelainen. Manselainen

Hei, olisi kiva tietää, kuka maksaa ilmaiset bussikyydit jääkiekkopeleihin Nokia-areenalle ja paljonko on yhden matka hinta. Mihinkä muualle saa ilmaisia matkoja, kun jääkiekko ei kiinnosta? Bussilla kulkeva

Heti ensimmäisenä potkulautapäivänä se alkoi: ajelua jalkakäytävillä, yksisuuntaisilla ja laudat pitkin poikin pysäköitynä. Eikö kukaan voi tai halua tehdä jotain konkreettista? Turvallisuutta kaikille

Veteraaniurheilija, venäläisten urheilijoiden poissulkeminen on muiden maiden hätähuuto Ukrainan kansanmurhaa vastaan. Ei Putin yksin sodi, hänellä on kansansa tuki hyökkäyksessään. Toinen veteraaniurheilija

Nimimerkille Veronmaksaja (AL 22.3.), Tehyn ja Superin ajama palkkavaatimus ei ole ollenkaan ylimitoitettu. Vertaapa esimerkiksi samantasoisen koulutuksen saaneen insinöörin ja sairaanhoitajan peruspalkkaa. Eroa on noin 700 euroa. Toinen on miesvaltainen ala toinen taas... Ja oletko miettinyt, että korotetun palkkatason myötä myös maksamamme verot nousisivat. Nyt on meidän vuoro. Hoitaja

Hyvä Matti Lähteenmäki, ei museo tarkoita ihannointia, olen käynyt Auschwitzin museossa, eikä siellä todellakaan ihailtu natsien aikaansaannoksia. Muutenkin tämä patsaiden kaatamisvimma tekee meistä historiattomia ja uhka historian toistumisesta kasvaa. Patsaisiin voisi sen sijaan kiinnittää selosteen, joka valaisisi asian taustaa. Jyrki

Olen samaa mieltä Matti Lähteenmäen kanssa koskien Lenin-museon tarpeettomuutta enää nykypäivänä. Museon toiminta pitäisi lopettaa välittömästi vastalauseena Venäjän aloittamalla sodalle. En halua rahallisesti olla tukemassa Tampereen kaupungin veronmaksajana museota joka ei enää nykypäivään sovi. Tukirahat hyödyllisempään kohteeseen

Kuitupuusta kuulemma tulee pulaa. Jokainen voi vähäsen vaikuttaa siihen ostamalla talous- ja wc-paperiksi 100-prosenttisesta kierrätyskuidusta valmistettuja tuotteita. On järjetöntä käyttää ensiökuitua kyseisiin tuotteisiin, toinen menee heti roskiin, toinen vessanpyttyyn. Kierrätetään

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta. Operaattori perii normaalin maksun.