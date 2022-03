Oletko hukannut silmälasisi Kauppiin hiihtoladulle? Löysin lasit viime lauantaina tähtitornin suunnasta Kauppiin tulevalta ladulta ja kiinnitin ne sähkötolppaan lähellä parkkipaikkaa. Toivottavasti omistaja löytyy

Tiistaina kello 14.20 Isännänkadulla kävi ensin tiekarhu ja ajoi lumivallin portin ajoväylälle, mutta hetken päästä tuli kauhakuormaaja, joka ajoi portilta lumivallin pois. Hienoa toimintaa, mistä kiitos. Oikeaa toimintaa

Onnea Tappara-legenda Martti Jarkko. Olet pitänyt hallussasi Tapparan yhden kauden maali- ja pistepörssiennätystä, nyt jo 45 vuotta putkeen. Se on kova suoritus. Vuodet kuluu, mutta jääkiekkoilijan taitosi ja tehosi eivät unohdu koskaan. Kiitos Mara! Pasi Ikonen

Pyynikin taidepiha on säilyttämisen arvoinen vierailukohde. Toispaikkakuntalaisillekin kelpaa esitellä. Nyt karkoitus/vuokraussuunnitelmat jäihin, ja sen sijaan pihaan ympärivuotinen mäenlaskupaikka ja kahvila olemassa olevien asioiden lisäksi. Ja julkinen tunnustus pihaa tähän saakka ylläpitäneelle henkilölle. Katri

Tampereen yliopisto myy kiinteistöjään tasapainottaakseen talouttaan. Sasky ostaa Tampereelta arvokiinteistöjä ja remontoi niitä miljoonilla euroilla. Haapasen huvila suunniteltu alunperin asuinrakennukseksi asuinalueelle. Arvorakennukset tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää suuren yleisön käytössä. Pyynikkiläinen

Kun Putin on vallannut Ukrainan, seuraava kohde on Suomi, ainoa naapuri, joka ei kuulu Natoon. Gps-häirintää jo itärajalla. Ainoa toivomme on, että venäläiset kukistavat Putinin ja muut mielipuoliset rikolliset Venäjän johdosta. Mutta tuleeko uusi hullu diktaattori tilalle?

Tampereen kaupunki ja huoltoyhtiöt taisivat tehdä katujen ja jalkakäytävien kunnossa pidon tänä talvena etätyönä? Jampe

Olemme näinä päivinä tukeneet Ukrainaa monin tavoin, paljon myös rahallisesti. Voisimmeko nyt ajatella, että tukisimme rahallisesti myös suomalaisia viljelijöitä ja maataloutta? He koittavat tehdä parhaansa, jotta meillä olisi "leipää pöytään" ja kustannukset ovat kasvaneet paljon. Kuka järjestää tukikonsertin Suomen maanviljelijöille? Eläkeläinen

Venäjän sotiminen Ukrainassa selittänee bensan ja dieselin hintojen nousua Euroopassa. Mikä ihme nostaa suomalaisen biokaasun hintaa? Onko banaaninkuorien, kahvinpurujen ja lehmänkakan hinta noussut? Kaasua

Microsoft rakentaa datakeskuksen Suomeen!Ja sitä uutisoitiin usealla kanavalla, mutta korviini pisti, kuinka puhuttiin usein Mikrosohvista, eikä oikein äännettynä, ollaan aina muka niin kielitaitoisia, ja englantia tungetaan joka kohtaan, mutta kun se nyt ei vain ole (vielä) äidinkielemme, vaikka niin tuntuu osa kuvittelevan. Hellapoliisista kielipoliisiksi

Puhelinajan saaminen terveyskeskuksen lääkärille kestää Tampereella 4 viikkoa. Onko Tampere tässäkin Numero Uno

Tampereen kaupungin viime vuoden tilinpäätös oli 74 000 000 euroa ylijäämäinen, mutta rahaa ei liiennyt jalkakäytävien liukkaudentorjuntaan! Olli-Pekka

