Jos Venäjä katkaisee energian viennin, seurauksena voi olla pula-aikaa muistuttava sähkön säännöstely (AL 17.3.). Jokin aika sitten mediassa puhuttiin niinkin naurettavalta ehdotuksesta kuin tulisijojen romutuspalkkiosta, jotta tulisijoja purettaisiin. On säädettävä pikemminkin, että jokainen asuintaloyhtiöitä ja omakotitaloja myöten on lämmitettävissä sähköverkosta riippumatta kotimaisella uusiutuvalla energialla eli puulla. Sillä vesikin voidaan lämmittää. Jos jotain hyötyä sodasta on, niin ainakin herätys ihmisille, jotka vielä haluavat tuhota verkosta riippumattoman lämmitysmuodon. Suomen asukas

Veteraaniurheilijana kysyn, mihin nämä venäläiset, nyt kansainvälisistä kilpailuista suljetut ovat hyökänneet? Törkeyden huippuna näitten vammaisten urheilijoitten sulkeminen paralympialaisista, heille tällaiset tapahtumat ovat henkireikä, koska monellekin hankalien vammojen kanssa jokapäiväinen elämä on raskasta. Hävetkää, jotka Suomenkin puolesta olitte päättämässä tällaisesta epäreilusta kohtelusta täysin syyttömiä ihmisiä kohtaan . Veteraani urheilija

Kertokaahan asiantuntijat miksei USA:n tekemä lennokki-isku, joka tappoi kymmenkunta ihmistä ollut sotarikos? Ihmettelevä

Näinä aikoina moni varmaan miettii, miten voisi tukea jokapäiväisessä elämässään Ukrainaa. Vastaus on hyvin yksikertainen. Jättämällä Made in China -tuotteet kaupan hyllylle eli olla ostamatta niitä. Asioita pohdiskeleva

Poliittisesti Venäjällä on nyt vallassa äärinationalistinen oikeistodiktatuuri. Talousjärjestelmäksi on muotoutunut tyypillinen rosvokapitalismi, jota pyörittää niin sanottu suuri raha=oligarkit. Tilanteeseen tulee muutos vääjäämättä, kun iso raha alkaa kärsiä riittävästi pakotteiden ja sodan kasvavien kulujen seurauksena. Mitä pikemmin, sitä parempi. Kavahtakaamme myös meillä esiintyvää äärinationalismia. Ei valtaa ääri-ideologioille

Ukrainan sodan vuoksi niin Euroopassa kuin myös Suomessa on tullut suuri tarve auttaa. Se on erittäin hyvä asia. Miksi autamme, sota on nyt lähellä ja Ukraina yksin puolustaa eurooppalaista demokratiaa, ihmisoikeuksia ja sananvapautta. Suomalaisilla on myös muistissa omat kokemukset. Samanaikaisesti emme voi isosti koko maailmaa auttaa. Vastakkainasettelu ei hyödytä ketään. Näin on

Venäjä on hyökännyt Ukrainaan ja aiheuttaa hirvittävää tuhoa ihmisille, rakennuksille ja infralle. Paljon puhutaan pakotteista ja avusta Ukrainalle. Mutta kuka maksaa Ukrainan jälleenrakennuksen ja ihmisille aiheutetut vahingot? Kaiken järjen mukaan laskun pitäisi maksaa hyökkääjä ja tuhojen aiheuttaja. Vai maksaako joku muu? Kuka? KK

