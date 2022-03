Mihin kaikki tamperelaiset menisivät aurinkoisena kevätpäivänä, jos Näsijärvessä ei olisi Siilinkaria? Juha

Sydämelliset kiitokset naiselle, joka 7.3. toi huonovointisen nuoren opiskelijatytön Kalevankankaalta kotiin Kangasalle. Tyttö pääsi kotiin ja saa apua. Vanhemmat

Lämpimät kiitokset Sinulle, joka löysit ja veit piponi Sokoksen löytötavaraan torstaina 17.3. Piristit päiväni

Kiitos Acuta hyvästä hoidosta ja tutkimuksista lauantaina 19.3. Kun suunnitelmat muuttuvat äkisti, on hyvä tietää, että teiltä saa avun. Aurinkoista kevättä teille. Nuori rouva

Kiitos autoilevat nainen ja mies Lielahdenkadulla 20.3.! Pysäytitte autonne ja tulitte kampeamaan kaatuneen mummun jaloilleen. Hyvää kevättä ja aurinkoa elämäänne. Kaikki jäsenet tallella

Huippua Martti Lahti ja kiitos kirjoituksestasi! Meitä on niin monta noin ajattelevaa. Ikuisesti nuori henkisesti

Rosenlewin sillan nimellä on vahva peruste: Rosenlew-yhtiö on toiminut myös Tampereella. Se rakensi uuttotunnelin ja siihen rullaradan tukkien kuljettamiseksi Näsijärveltä Pyhäjärven puolelle. Idea kuivui pian kasaan, kun 1960-luvulla tukkirekkojen liikennöinti alkoi yleistyä. Ratikkasilta saa oivallisen historiallisen nimen. Heppu Hyhkystä

Ei herra Putin yksin ole tappamassa ukrainalaisia. Tv:n mukaan ainakin 200 000 moskovalaista oli juhlimassa Krimin valtausta, ja saman verran sotilaita on tappohommissa. Naamiot on riisuttu

Ari! Tulkintasi kampus-käsitteestä on vanhentunut. Tänä päivänä kampus voi tarkoittaa minkä tahansa organisaation hallussa olevaa rakennusten ja alueiden kokonaisuutta. Matti

Eduskunnan kyselytunnilla ministerit aloittavat vastauksensa usein, "kiitoksia hyvästä kysymyksestä." Jos kysymys on sitten miellyttävä tai sitten ei, niin ministerit vastaavat siihen niin kuin vastaavat. On turhaa ajanhukkaa kiitellä kysymyksistä, kun vastausaikaa on vain yksi minuutti. Jalluveli

On se kumma kun öljyn hinta nousee, niin polttoaineiden hinnat nousevat saman tien, vaikka halpaa öljyä on varastot pullollaan. Kun öljyn hinta sitten laskee, niin kas kummaa, se ei näy polttoaineiden hinnassa vaan keksitään kaikenlaisia selityksiä. Pelkkää vedättämistä koko juttu ja siihen tyssäsi talouskasvu. Papparainen

Venäläisten tekemät strategiset maa- ja kiinteistöhankinnat Suomessa on purettava. Ukrainasta pitää ottaa opiksi. Nyt. Ei vihreitä miehiä Suomeen

Oligarkkien takavarikoidut varat Ukrainan uudelleen rakentamiseen. Oikeus ja kohtuus

Aikovatko Tehy, Super ja muut kunta-alan työntekijäjärjestöt ajaa kaikki kunnat konkurssiin ylimitoitetuilta palkkavaatimuksillaan. Nykyisessä maailmantilanteessa olisi hyvä miettiä kaikkien, mikä on todella tärkeintä. Maan turvallisuustilanne, ruuan saatavuus ja huoltovarmuus. Veronmaksajana kannatan maatalouden ja puolustuksen tukemista, mutta en ylimitoitettuja palkkavaatimuksia. Ei kai ole tarkoitus, että valtio joutuu ottamaan velkaa joka vuosi pelkästään palkkamenoihin. Mitähän tästä ajattelevat tulevat veronmaksajat. Kunta-alalla on myös ylipitkät lomaedut, joita voisi kompensoida palkkaneuvotteluissa. Veronmaksaja

Valtaosa suomalaisista haluaa Natoon. Kannattaisiko jokaisen nyt vielä kerran miettiä uudestaan. Kaikki mitä on viimeisen sodan jälkeen saavutettu suhteissa Venäjän kanssa menetetään kun liitytään Natoon. Entä jos se johtaa sotaan. Sitäkö natokiihkoilijat haluaa. Ennemmin lukisin yleisönosastolta turhia koirankakkavalituksia kuin sodan tuhoista ja kärsimyksistä. Ei Natoon

Tuleeko Nato olemaan ikuinen? USA perusti yhdessä Britannian ja Australian kanssa uuden Aukus-liiton. Toimiiko USA kahdessa sotilasliittoumassa täydellä teholla tulevaisuudessa? Etelä-Kiinan merellä odottanee seuraava haaste. Oma apu paras apu

Suomi on demokratia, jossa kansaa ei näköjään kuunnella. Poliittiset päättäjät, erityisesti sdp ja keskusta vetkuttelevat. Yhteensattuma tai ei, molemmilla on Venäjän korruptoimat ex-pääministerit. Kuka saisi pääministerimme töihin. Natoon liittyminen on isänmaamme turvaava asia. Muuta tärkeää ei nyt ole. Syntyperäinen

Suomalainen media voisi lopettaa pelottelun. Se vaikuttaa kielteisesti etenkin lapsiin ja nuoriin. Ensin pelotellaan ilmastomuutoksella, sitten koronalla ja nyt sodalla, vaikkei Suomessa ole edes sotaa. Vähempikin uutisointi sisäsivuilla riittäisi. Paluu normielämään

