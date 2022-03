Nokia-areena Iskelmägaala, hienot puitteet, upeat esiintyjät, kiitos. Muuta huomioitavaa: alkoholittoman oluen ostajalle ei annettu mukia, aika erikoista. Kehittäkää narikkapalvelua. Elämyslahja

Nimimerkki Erämiehelle, jos arvonlisäverotus polttoaineissa alennetaan vaikka väliaikaisesti, niin kenen luulet maksavan siitä aiheutuvan verovajeen? Eiköhän sen maksa loppujen lopuksi ne samat eli kansalaiset. AaPee

Ylöjärvestä tulee yliopistokaupunki. Sinne rakennetaan Siltatien koulu ja kampus. Kampushan on korkeakoulu-/yliopistoalue. Lempäälässäkin on korkeakoulualue, Kotokampus. Se on palvelutalo ja siellä oletettavasti asuu vain akateemisen koulutuksen saaneita vanhuksia. Ari

EU:n lakiluonnon ennallistamisesta koskettanee myös Kreikan oliivipuustoja sekä Champagnen alueita. Espanjan turistihotellit meren rannalla

Jännittääkö? Miten paljon jännittää? Toimittajat, ohjelmien vetäjät ja muut kyselijät tivaavat asiaa ekaluokan alussa, muutoskohteen valmistuttua ja vaikka missä. Nyt viimeksi abeilta. Jos ei vielä jännitä, niin varmasti sen jälkeen, kun sitä penätään. Voisiko löytyä myönteisempiä haastattelukysymyksiä? Ei jännitä, odotan innolla

Ruoan ja energian hinta nousee. Nyt joka kerrostalon pihaan ja kaupunkipuistoihin kesäksi viljelylaareja, jotta kaikilla halukkailla on mahdollisuus kasvattaa itse lähiruokaa. Papu ja peruna kunniaan

Mikä ihmeen Marianpuisto? Mäntypuisto se on! Joka kerta bussin 10 kyydissä harmittelen tätä uusnimitystä. Satunnainen kyytiläinen

Viljelijät ja tuottajat ovat ahdingossa. Jälleenmyyjillä kymmenien miljoonien voittoja. Jos vaikka alkoholipitoisten juomien ja tupakkatuotteista nykyään maksamattomien asiakasbonuksien siirtoa harkittaisiin heille. Holvastin Pappa

3–5 prosenttia pitäisi lisätä viheralueita Tampereella, ei vähentää ja 90 prosenttia pitäisi säilyttää nykyisistä viheralueista. Miten kaupunki edes suunnittelee uudessa rakennussuunnitelmassaan Hakametsän jäähallinalueen nykyisten puistojen poistot? Niihin emme tule suostumaan. Piirtäkääpä alue uudestaan. Homo homini lupus est

Nuorison niinkuttamisen vielä ymmärtää. Mutta miksi korkeasti koulutetut ja sivistyneet aikuiset myös aina niinkuttavat? Elikkä siis lähtökohtaisesti niinku

Rakas Taivaan Isä. Toivoisin tulevaisuudessa maailman olevan sellainen, että sodat olisi sodittu ja kansakunnilla vallitsisi yhteisymmärrys toistensa kanssa. Kenenkään ei tarvitsisi nähdä kurjuutta ja nälkää. Saastuttamiselle olisi löydetty ratkaisut ja puhdasta vettä riittäisi kaikille. Lajit, jotka ovat sukupuuttoon kuolemisen partaalla, olisi saatu uudelleen elinvoimaisiksi. Metsiä riittäisi myös tuleville sukupolville ja kaikki sademetsät olisi suojeltu. Ilmastonmuutos olisi pysäytetty ja jääkarhuillekin riittäisi pohjoisessa elintilaa. Kaikilla olisi riittävä toimeentulo ja koti, jossa onnellista ja turvallista asua. Maapallonlaajuiset tarttuvat taudit olisi saatu kuriin. Amen. Rauha

Pitkiä passijonoja kritisoiville on ilmeisesti tullut oman passinsa vanheneminen yllätyksenä. Olisikohan pitänyt lähteä ajoissa uusimaan passiaan, eikä vaatia poliisia moninkertaistamaan resurssejaan lyhyen kysyntäpiikin takia. Esa