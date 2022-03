Tampereen keskustassa asuvat valittavat puiden puuttumista ja "hapen puutetta". Kangasalan perämettissä nillitetään julkisen liikenteen puuttumista ja korkeita polttoaineen hintoja. Lopettakaa poraaminen ja muuttakaa Hervantaan. Täältä löytyy kaikki. Ratikka kulkee ja luonto on lähellä. Jorma66

Voisiko joku kertoa selvällä suomen kielellä, mitä on hybridivaikuttaminen, kiitos. Tyhmä

Kiitos kaikille minua auttaneille liukastuttuani Hatanpään valtatiellä aamupäivällä 16.3. Kaikki hyvin! Mukkelis

Kiitos Tampereen kaupungin palvelupisteen palautusjärjestelmälle ja puhelimessa vastanneelle Mikolle ripeästä toiminnasta vastata pyyntööni Tasanteen- ja Viivinkadun urien höyläämiseksi. Kyllä nyt kelpaa! Täti Tasanteelta

Varasin Lielahden terveysasemalle Tampereella kiireettömän hoidon aikaa. Minulle kerrottiin, että jonossa on minua ennen yli 300 henkilöä ja mahdollinen aika menee touko-kesäkuun vaihteeseen. Alueelle rakennetaan paljon ja asukasmäärä kasvaa. Miksi terveyskeskuksen resurssit eivät kasva samaan tahtiin tai mielellään ennakoiden? Pitkään Lielahdessa asunut

Maatalouden ongelmia ei pidä vähätellä. Jos ei päästä kylvämään, niin ei tule niitettävääkään! On pula muun muassa lannoitteista, mutta pitäisikö tehdä täyskäännös eli palata siihen kun tiloilla oli myös karjaa. Tästä toiminnasta saadaan sivutuotteena kasvuenergiaa eli siis lantaa. Käyttö on luonnollista ja toiminta oikeaa luomuviljelyä. Luomutuotteita me kuluttajat toivomme ja olemme valmiita myös maksamaan kotimaassa tuotetusta ruoasta, eikö? Iso kysymys, mutta oikein suunnattu maatalouspolitiikka on tässä avainasemassa! Toivon keskustelua ja tekoja. Maalaispoika

Käydessäni kaupassa silmiini osui iltapäivälehden lööppi: Halvan ruoan aika on ohi. Mielestäni kaikissa viime vuosina Euroopassa tehdyissä ruokakassivertailuissa Suomi on ollut kärkipaikoilla. Lisää pajunköyttä

Ratikan mainoksissa pitäisi ottaa huomioon matkustajat. Nyt nämä suuret mainokset peittävät matkareitin näkymät matkustajilta. Kun ikkunoista ei näe ulos vaikeuttaa se oman pysäkin seuraamista. Näkymät esiin

Kun polttoaine on erittäin kallista. Pitää meidän lopettaa autoilu kokonaan ja työssä käynti. Silloin on hallituksen ja eduskunnan pakko tehdä jotain asian eteen. Arto

Eikö nyt pitäisi ottaa käyttöön kaikki EU-tuella voikukkia pukkaavat viljelemättömät pellot? Joku lähimailla asuva aktiiviviljelijä voisi saada avustusta siemeniin ja lannoitteisiin ja saisi myyntitulot itselleen. Mitään kuukausikaupalla tehtäviä selvityksiä tai perustuslakivaliokuntia ei tarvita, sillä hätätila on hätätila ja tarvitaan vain arkijärkeä ja nopea käsittely. Vehnää ja ohraa omavaraisesti

Ratikan kustannukset. Onko Rosenlewin silta mukana niissä kustannuksissa, joiden perusteella päätös tehtiin? Ja tekosaari? Mitkä ovat ratikan nykykustannukset ja päätöksentekokustannukset? Olisi kiva tietää

Ruotsin hallitus alensi bensaveroa, kuten kansalaisistaan välittävän hallituksen pitäisikin tehdä. Miten Suomessa? Tumput suorina

Voisiko luisteluhiihtäjät pysyä omalla puolellaan, eikä rikkoisi perinteisen latua. Ainakin Koukkujärvellä ladunrikkojia on liikkeellä. Perinteisellä

Miksi Tamperelaista ja kaupanmainoksia ei jaeta kaikille? Ovat tärkeitä joillekin ihmisille oli korona tai ei! Kaikki ei pääse kotoaan itse asioille, ja on helpompi asioida toiset tuomaan, kun näkee Lidlin ja muiden mainokset. Niistä on helppo tehdä ostoslista toiselle! Lentävänniemessä vuodesta toiseen ollut ainakin ongelmia, kymmenet kerrat soitettu jakeluun viime vuosina ei apua. Välinpitämätöntä

Eikö Tampereen katuvalaistuksessa ole automatiikkaa, joka huomioisi luonnonvalon määrän? Messukylän Viialassa paloi katuvalot sunnuntaina ainakin jo kello 17.20, kun aurinko oli vielä korkealla. Vasta tunnin päästä oli virallinen laskuaika. Järjen valo

Olen korkeakouluopiskelija ja maksan pakollista terveydenhoitomaksua. Olen vuoden sisällä ollut kahdesti yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon (YTHS). Molemmilla kerroilla on ilmoitettu, etteivät anna aikaa minulle, koska aikoja ei ole antaa. Terveysasemalla ovat sitten asiani kuitenkin arvioineet sen verran vakaviksi, että olen saanut ajan sieltä viikon sisään. Voisiko joku kertoa, miksi siis maksan pakollista terveydenhoitomaksua? Entisestään köyhtynyt opiskelija

Mikä se tuommonen hyökkäävä suurvalta on, kun pitää aseet ja ruokaakin kerjätä. Reservin korpraali

