Ei ole ikinä jäänyt talvinen ulkona liikkuminen jäänyt niin minimiin kuin tänä talvena. Kyseenalainen kunnia siitä kuuluu kaupunkimme kävelyväylien kunnossapito-osastolle aliurakoitsijoineen. Olette onnistuneet nakittamaan liikuntarajoitteiset ja ikääntyneet pirtteihinsä. Nivelrikko

Kuka hoitaa tieosuuden raitiovaunupysäkille laskeutuessa? Turtolan pysäkki on ollut luiskan osalta täysin peilikirkas ja jäinen ilman hiekkaa. Ihmiset menivät alas kaiteesta kiinni pitäen. Toisella puolen ei ole kaidetta, joten ylöspäin tuleminen on mahdotonta. Vastuuta kantaa joku turvallisuudesta. Ei ymmärrä

Jättäkää invapaikat niiden käyttöluvan omaaville vapaaksi. Tällainen lumi- ja jäätikkötalvi muutenkin hankala liikuntarajoitteiselle. Huoltoyhtiöt huomioikaa myös esteetön pääsy pois invapaikoilta jalkakäytäville! Luvallinen

On se surullista, kun Ilves hyytyy aina kun pitäisi oikeasti alkaa voittaan ja pelaan, mutta ei voi mitään. Fani vuodesta 1965

Poliitikot suureen ääneen valittavat huoltovarmuudesta ja esimerkiksi lannoitteiden korkeista hinnoista. He ovat ne itse aiheuttaneet. Esimerkiksi Vanhanen ja Häkämies myivät Kemira GrowHown norjalaisille, ja ne nostivat hintoja välittömästi 28 prosenttia. Näin ovat tehneet muutkin pääministerit, pahimpana Lipponen. On valitettavaa, että omat koirat purevat ja syytetään muita. Missä isänmaallisuus?

Siksikö tuulivoimalat sijoitetaan kauas korpiin, että saadaan kaataa paljon metsää ja lopullisesti, sekä asentaa pitkiä sähkökaapeleita.Metsän eläimetkin kärsivät. Taajamissa avointa jo valmiiksi ja sähköntarvetta. Viherajattelija

Toisen maailmansodan jälkeen toisteltiin "ei koskaan enää, ei koskaan enää". Mutta mitäs nyt onkaan tapahtumassa? Juutalaisten kansanmurha toistuu Ukrainassa, kohteena muun muassa täysin sivulliset naiset ja lapset, ja muu maailma makaa vahvoine armeijoineen tekemättä mitään asian eteen! On viimeinen hetki toimia, muuten tästä hylkäämisen häpeästä emme selviä koskaan! Ukko

Nimimerkille Kokemusta on. Ajattele, että on positiivista, jos Hämeenkyrössä vielä riittää nuoria metelöimässä. Sitten, kun jäljellä on pelkkiä kuolevia, voi olla lopulta tosiaan aika rauhallista. Arto

