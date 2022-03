Todellisia köyhiä Suomessa ei suinkaan ole sosiaaliturvan varassa elävät, joille asuminen ja lääkkeet ovat ilmaisia, vaan noin 1500 euron nettopalkalla tai eläkkeellä yksin vuokra-asunnossa asuvat, paljon sairastavat ihmiset, jotka putoavat kaikkien tukien ulkopuolelle. Pelkkään vuokraan menee jo usein puolet tuloista. Mikähän puolue ajaisi näiden väliin putoajien asiaa? Taas nousi sähkölasku

Nyt voimia hoitajille ja opeille. Älkää taipuko . Korona eikä Ukraina eivät saa olla tekosyynä korotuksien epäämiseen. Pidätte tämän yhteiskunnan pystyssä. Pysykää lujina. Vihdoinkin aika

On naivia ajatella ihmisten olevan saman arvoisia, toki kaunis ajatus. Stalin ja Hitler eivät ole Äiti Teresan tai Dalai Laman arvoisia, eivät millään. Yksi arvoton asuu myös naapurimaassamme. Demokratian puolesta

Nimimerkki Happea (AL 13.3.), Tampereella on runsaasti happea tuottavaa havupuustoa Teiskossa – myös Näsijärven rannoilla. Ei ison kaupungin keskustan tarvitse muistuttaa aarniometsää. KVG

Ihmettelen, miksi maailman valtiot ja niiden johtajat käyttävät valtavasti aikaa erilaisten sopimusten tekoon, kuten esimerkiksi ihmisoikeudet, omistaminen, aseet ja niiden käyttörajoitukset, kauppa, turvallisuus (YK) ja niin edelleen, koska valtiot kuten Venäjä ja Kiina etunenässä ei niitä oikeastaan noudata! Tällaisten sopimusten neuvotteleminen ja ratifiointi vie valtavasti aikaa ja rahaa, lopputulos nähdään nyt Ukrainassa mitä karmeimmalla tavalla Venäjän toimesta! Timpuri

Valitettavasti edullisen hakkeen ja puun tuonti on loppumassa Venäjältä. Suomen metsissä on kaiketi puuta enemmän kuin koskaan ja metsien vuotuinen kasvu on yli 100 miljoonaa kuutiometriä. On pelkkä priorisointikysymys, tehdäänkö siitä hyvällä katteella sellua ja sahatavaraa vientiin, vai tehdäänkö lämmityskautena osasta vihreää kultaa haketta voimalaitosten tarpeisiin.Tehokas metsänhoito kannattaa aina! Mutta ojittamattomien soiden turve kannattaa säästää kaikkein pahimman päivän varalle! Metsien mies

Saaritäyttö myytiin kaupungin suulla mediassa sillä että 0-kuitu on miljoonabisnes ja tuloa Tampereen kaupungille. Nyt maksetaan 20 miljoonaa euroa eikä veden saastumista estä mikään. Totuus on ensimmäinen uhri, omaisia ollaan kaikki

