Toivottavasti oli viimeinen kerta, kun jouduin tuomaan rahojani Tampereen keskustaan. Ei löydy enää kolikkoparkkia mistään. En lataa sovelluksia, joista en tiedä kuka niitä hallinnoi tai myydäänkö tietojani eteenpäin. Puhumattakaan kyberrikollisuuden toiminnasta! Silmä

Nysse-bussit ovat olleet viime aikoina törkeän likaisia. Ikkunatkin niin kurassa, ettei ulos näe. Epämiellyttävä matka

Voisiko ratikka kolmen reitille hommata vartijoita? Huumehörhöt seilaa maksamatta Rautatieaseman ja Hakametsän väliä. Perjantaina 11.3. Oli väkivaltatilanne keskellä päivää. Emu

Tuhannet kiitokset kirjasto Metson henkilökunnalle. Erityisesti mikrofilmi arkistonhoitajille saamastani palvelusta. Hannu

Progressio-nimimerkki (AL 11.3.), ei minun työntekoni alle 2000 euron bruttokuukausiansioilla verotukseen kaadu. Tienannet rutkasti enemmän, jos kuvittelet verotuksen aiheuttavan työvoimapulaa. Netto

Nimimerkki Mansemies kirjoitti sähköautoilustaan. Onnekas hän on muun muassa siksi, että hänellä on tolppapaikka. Sulakekokoa pystyi nostamaan ilman johtojen uusintaa. Taloyhtiön sähköpääkeskuksen mitoitus riittää siihen, että kaikki muut voi saada saman. Jos näin ei olisi ollut, olisi asennushinta noussut paljon. Toivottavasti hän sai taloyhtiöltä luvan tehdä nuo muutokset? Faktat pöytään

Onpa todella törkeän näköistä lemmikin kohtelua repäistä voimalla kaksin käsin taluttimesta takaisin koira, joka nenänsä ohjaamana menee kauemmas. Koira voi vahingoittua tuollaisesta repäisystä. Järkyttynyt

Jokainen Putinia ja hänen toimiaan vastustava venäläinen on liittolaisemme ja usko tulevaisuuteen. Ei vihapuheille. Besserwisser

Harri Virtanen (AL 12.3.) osuit naulan kantaan. Lännelle ja avustusjärjestöille, yrityksille on tosiaan olemassa kahden arvoisia ihmisiä. Syyrialaiset, afgaanit ja jemeniläiset eivät ole samassa arvossa kuin ukrainalaiset, vaikka kaikissa näissä maissa hädänalaisten kasvot samanlaiset. Ihmisoikeudet

Hei, sinä autoilija, joka Juvankadulla sunnuntaina noin kello 14.20 lennätit kuopan kaikki kurat päälleni. Antoisaa kevättä sinulle, kyllä lätäköitä riittää. Niakku

Matti Pitko kirjoitti sota-ajan lapsista "Me olemme yhä sotainvalideja". Me sotaorvot olemme sodasta paljon kärsineitä ja kannamme sodan traumaa ja muistoa elämämme loppuun asti. Lapselle tärkeät vuodet täytti tuska, joka alkoi joillekin jo sikiöaikana. Sotaorpojen elämä ei helpottunut sodan päättymiseen, kun isä oli palannut kaatuneena arkussa tai oli kadonnut sodassa. Kiitos äiti, kun opetit rukoilemaan

Nyt kun ratikan reitistö laajenee länteen, niin tarvitaan lisää ratikkamoduuleja, voitaisiko harkita, että venytettäisiin ratikoiden vuoroväliä vaikkapa puolella minuutilla, niin säästettäisiin muutama yksikön hankinta ja ostettaisiin niillä rahoilla muutama tiekarhu! Jupetre

Olen sotien jälkeen syntynyt ja olen ollut aina sitä mieltä, että Suomen pitää turvata vesi, sähkö ja lämpö kansalaisilleen. Ne eivät saa olla kauppatavaraa. Omavaraisuus monessa muussakin asiassa on laiminlyöty. Poliitikkojen hyväuskoisuus itänaapuriin on ollut kohtuuttoman hyvää. Valitettavasti vanhoilla politiikoilla ei ollut suoraselkäisyyttä! Nyt viimeistään on ryhdistäydyttävä. Torre

Perinteisen eurooppalaisen kiekkokaukalon leveys on 30 metriä. NHL-kaukalon 26 metriä. Nokia-areenan joko 28 tai 26 metriä. Jos siirrytään kapeampaan, lopetan kiekon katselun. Peli on silloin vaikea seurata. Kuka tekee mitäkin? Tekisi mieli seurata hianoa peliä, muutenkin kuin tilastoista. Ilkka H

Kuinkahan Naton käy jos/kun Trump valitaan USA:n presidentiksi. Hän kun ei varsinaisesti ole mikään rauhanpuolustaja. Pelko itää

Nyt kun Natoon liittymisen hetki ei ole järkevää isomman rähinän pelossa, on oikea hetki lopettaa nöyristely itään ja vaihtaa maamme kansallislauluksi Finlandia-hymni, joka kertoo varsin selvästi historiallisen totuuden kansamme elosta suuren naapurimme rinnalla. Aivola

Nyt kun ravintolat vapautuivat, alkoi näkyä taas tämä käsittämätön ilmiö. Ratinan suvantoon heitettyjen tölkkien ja roskien määrä tolkuton. Miksi ihmeessä juhlatuulella pitää järki hävitä. Surullinen seuraaja

Mitenkähän Venäjä on suunnitellut kompensoivansa hyökkäyksensä hiilijalanjäljen? Inssi

