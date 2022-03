Poliisiviranomaiset hoi, perustakaa drive in -passinuusintapiste ja pian! Hakametsän tai Pirkkahallin parkkikselle homma pyörimään! Tulijoita kyllä piisaa. Poliisin nettiajanvarauksessa turhaan roikkunut

Jos Natoon liittyminen takaa rauhan säilymisen Suomessa, niin kannatan liittymistä. Jos varmuutta rauhan säilymiseen ei luvata, niin harkitsen mielipidettäni vielä hetken. Pappa66

Turve pitää määritellä uusiutuvaksi luonnonvaraksi, mitä se käytännössä on, vaikka pitkällä kiertoajalla. Aikoinaan se komiteassa päätettiin äänestyksen jälkeen uusiutumattomaksi. Maamme pinta-alasta 1/3 on suota. Norjalla on öljy, meillä turve. Jopa ruotsalaiset polttavat turvetta. Ollaan me tosi tyhmiä

Hallituksen pitäisi nyt nopeasti tehdä jotain näille polttoaineitten hinnoille, esimerkiksi laskea arvonlisäveroa väliaikaisesti. Kansalaistenko nämä Venäjän pakotteet on maksettava? Eipä näillä hinnoilla Suomessa ensi kesänä paljoa matkailla. Erämies

Nyt äkkiä biokaasujakelupisteitä maatiloille ja kaupunkiin. Tukea lisää tuotekehitykseen ja autojen muuttamiseen kaasuautoiksi. Halvempaa omavaraista

Miksi Suomeen ei ole varmistettu kodinturvajoukkoja kaiken varalle. Eläkeläisiä on paljon. Joukossa voisi olla vartijat, järjestyksenvalvojat, poliisit, armeijjan eläkehenkilöstö. Näille henkilöille puolustusaseistus valmiiksi suunniteltu. Siis joka kylään ja kaupunkiin. Eläkeläinen

Kuka on keksinyt, että uittotunnelin kahvilaa ei voida pitää avoinna ensi kesänä? Eikö louhe ajeta Pölkkylänniemestä, eikä kulku tunnelin kautta ole suljettu. Olisi hienoa seurata, miten saari syntyy Näsijärveen, muitten saarien syntyä kun ei ole päästy seuraamaan. MTH

Lätkäpelissä Tapparan fanikatsomossa isot liput pitäisi kieltää, nytkin pelin lopussa ei nähnyt mitään, kun liput liehuu edessä. Pitäisi vaihtaa seisomakatsomo yläkulmaan, oli muuten muitakin, joita asia ketutti. Jäi paljon näkemättä

Kahvilan kohtalo on kova, mutta mitäs sanotte, jos Hyhkyn vedenottamon vesi pilaantuu ja molempien järvien vedet likastuvat? Kauhukuva

Ei Jokereita liigaan. Aloitettava alemmilta sarjatasoilta samoin kuin teki esimerkiksi Kiekko-Espoo. Jussi 47

Sotarikokset ihmisyyttä vastaan lienevät tulossa Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsittelyyn, kun aseet ovat vaienneet Ukrainassa. Ehdotan pitopaikaksi Haagin sijaan Nürnbergiä. Mikko moi

Eiköhän olisi järkevää laskea polttoaineveroa hetkeksi. Nopeampi tapa kuin suunnitella erilaisia tukimalleja. Liikennöitsijä

Käteinen alkoi taas kiinnostamaan kun Venäjän sota Ukrainassa alkoi. Ei se pankkikortti riitä kun tiukka paikka tulee. Kahiseva

Olisiko aika Nesteen ja muiden alentaa biodieselin hintaa? Ilmastoteko ja pois Venäjän öljystä. Win win

Nimimerkille Tehkää jotain, jos pomo on huutava ja käskee ostamaan auton, on hänen vaihdettava ammattia nopeasti ja saatava psykiatrista hoitoa. Tuota ei voi hyväksyä. Ole yhteydessä työsuojeluun. Artsi

Kyllä sähkö kohta halpenee kun on paljon lunta, joka sulaa vesivoimaksi. Näin syksyn satokin ennustetaan ennen kylvöjä. Varma on varmaa

Kuinka voi olla mahdollista, että nykyaikana 2000-luvulla Euroopassa syttyy sota ja tapetaan ihmisiä! Järkyttävää

Näin lähetät tekstiviestin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta. Operaattori perii normaalin maksun