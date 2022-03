Kuka osaa järjestää viljelijöille rahankeräyksen lannoitteita varten? Emme voi olla niin tyhmiä, että oma maa jää viljelemättä rahan puutteen vuoksi. Jokainen joka arvostaa suomalaista ruokaa ja toivoo voivansa sitä ostaa, varmaan haluaa osallistua. Mitä enemmän maata voidaan viljellä sitä enemmän on myytävää ja sitä vähemmän on hinnan nousua. Mami

Sydämellinen kiitos kolmelle kattomiehelle, jotka talutitte uupuneen vanhuksen hoivakotiin Ollinojankadulla 9.3. Siunausta teille! Omainen

Kiitos sinulle Bilteman infossa ollut myyjä tiistaina 8.3. klo 16.30. Olet todellinen asiakaspalvelija! Leikkikeittiön ostaja

Aamulehdessä on käyty keskustelua puretun tuulivoimalan betoniperustuksista. Pyynikillä ja Pyhäjärvessäkin on nähtävillä vanhan sähkölinjan betoniperustuksia. Olisiko Museoviraston syytä kieltää tuulivoimaloiden betoniperustusten purkaminen tehdas- ja varastorakennusten, tehdaspiippujen ynnä muun tapaan. Markku

Tampere tunnettiin ennen "omista" maalivahdeistaan ja valmentajista, mutta jo vuosia on maalivahdit ostettu muista joukkueista. Muun muassa HIFK tunnettu maalivahtivalmennuksesta jo juniorireista asti, heidän kiekkokoulunsa tuottanut monta tämän hetken maalivahtia niin liigaan kuin myös NHL:ään. Mikä mättää Manse? HIFK

Puskiaisten oikaisu hyvä juttu. Ruuhkat vähenee ja sitä kautta polttoaineen kulutus. Kyllä Suomessa metsiä riittää. Kehitystä ei kannata vastustaa

Jääkiekkossa pitäisi kiekon laitaan sulkemisesta seurata jäähy ja vain mailalla tehty maali tulisi hyväksyä. Arto

Miksi Tokmannin kassoilla kysytään asiakkaan puhelinnumeroa Tokmanniklubiin liittymistä varten ja vielä seuraavan asiakkaan kuullen. Outoa. Ja nyt on kummat roskaviestit lisääntyneet. Tyhmä olin

Amurissa Sotkanpuistossa Tampereella näin työkoneen, jossa takana hiekoitin ja edessä kauha, kuljettaja nousi laitteesta ja tarkasti koirien jätepussiautomaatin ja jatkoi sitten matkaansa. Ei suorittanut hiekoitusta eikä aurausta, mutta tarvetta olisi kyllä ollut! Ihmettelen laitevalintaa. Kadutko kunnossa?

Tehyn ja Superin massiiviset palkankorotusvaatimukset johtaisivat korotuksiin muillekin julkisille aloille ja "räjäyttäisi" koko julkisen sektorin rahoituspohjan. Näiden rahoittaminen voisi onnistua, mikäli lukuisia pieniä kuntia yhdistettäisiin ja valtionhallinnossa kävisi rankka leikkuri. OoPee

Sote-taksi odotutti vakavasti sairasta 40 minuuttia ulkona, vaikka oli etukäteen tilattu. Taksi, mikä lopulta tuli, ei ollut se tilattu. Mikä ihme näissä sote-ja Kela-takseissa mättää? Tällainen toiminta on aivan luokatonta. Nämä kyydit on saatava järjestykseen välittömästi! Itse asiasta kuullut

Arvoisa koiranomistaja. Kirjoitit, että koira valitsee paikan, mihin tahtoo tehdä tarpeensa ja toisen tuoksun päälle. Olemme omistaneet kaksi koiraa ja opetimme heti pienenä, minne saa laskea tarpeensa. Eikä koskaan yrittäneetkään tehdä muualle. Se on omistajan laiskuutta teetättää tarpeet lähimpään penkkaan. Höpö höpö puheita

Tampereen viimeiset havupuustot Näsijärven rannalla on suojeltava. Asujat tarvitsevat puistot ja virkistysalueet kotinsa lähellä keskustassa Armonkallio-Tampellat-Lielahti-Lapinniemi-Lentävänniemi. Pyynikki ja Kauppi ovat liian kaukana, eikä niihin ole julkista liikennettä. Puut ja puistot puuttuvat. Happea

Hämeenkyrön viimeinen mahdollisuus lienee yritystonteissa. Asuminen siellä on haastavaa. Nuoriso aiheuttaa kaikilla kaksi- ja nelipyöräisillä sellaista meteliä ja saastetta, että asumisviihtyvyys on nolla. Kokemusta on

Omaishoidon alimman kuukausipalkkion 423,61 euron mukaan tuntipalkkani on noin 50 senttiä öin ja päivin, miinus verot. Jos me omaishoitajat jättäisimme hoidettavamme yhteiskunnan hoidettavaksi, niin siitä vasta miljoonien eurojen lasku tulisikin! Minusta alhaiset palkkiot ovat melkoista hyvätahtoisten omaisten hyväksikäyttöä. Lisäksi sitovaan 24/7 vastuuseen saatava huilipäivä kerran viikossa eli 52 vuodessa. Jumalakin tarvitsi joka 7. päivän lepopäiväksi eikö omaishoitajakin?

Verohallinnolla on kyllä varaa kerätä veroja, mutta ei lähettää tietoja kirjeitse. Tästä kustannuksesta Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura kertoo Talouselämälle. Mielestäni 36 prosentin veroasteella voin tuon kirjeen vaatia. Kansalainen

Tasan ei käy onnenlahjat. Saharassa on pilvin pimein hiekkaa, mutta ei jäätä, meillä on pilvin pimein jäätä, mutta ei hiekkaa. Jäätikköä ahterillaan suudellut

