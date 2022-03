Tulee kieltolaki mieleen, kun kuuntelen uutisia nuuskan salakuljettamisesta. Suomi menettää valtavat verorahat niin nuuskan kuin alkoholin suhteen hurskastelun ja ahneuden seurauksena. Antakaa kansalle sitä, mitä se haluaa, ettei tarvitse salakuljettaa. Verotulot

PoliisiN jonot ohittavat jopa lääkärijonot. Sain ajan lääkärille 21.3., poliisin luo antamaan sormenjälkeä pääsen 16.5. Voiko näin olla nykyaikana? Antsu

Jos jalkaväkimiinoja aletaan taas valmistaa, niihin pitää kehittää sytytin, joka lakkaa toimimasta tietyn ajan, esimerkiksi puolen vuoden jälkeen. Silloin niistä ei ole vaaraa kenellekään sodan jälkeen. Miinanraivaaja

Kiitos sinulle, joka veit perjantai-iltana 4.3. löytämäsi pikkulaukun rahapusseineen Kalevan Prisman kassalle. Kiitän tyttäreni puolesta lämpimästi! Äiti

Kiitos Kuohke ja taksi Kati Hautamäki! Palvelunne oli erinomaista hautajaispäivänä! Veli

Suomessa hyvin toimeentulevilla yrityksillä ja yksityisillä henkilöillä rahat pankeissa tuottavat lisää tuloa, olisiko hyvä ajatus, että lahjoittaisivat yhteiseen hankkeeseen: Suomen aseistusvaraston lisäämiseen? Ja koko kansalta kertaluonteinen pieni määrä, jolla olisi kuitenkin suuri vaikutus? Mieluimmin varaston täydennystä ennakkoon kuin myöhään. Herätys

Ratikkapysäkit jäisiä, Turtolan pysäkille menevä kävelytie hiekoittamatta koko talven. Turvallista?

Rahan lappaminen ratikoihin, tekosaariin ja muihin turhuuksiin pitää lopettaa! Eivät muut kulkuväylät sillä tule kuntoon. Jalankulkuväylät ovat surkeassa kunnossa, rypyliäisellä jäällä, joka on lipiliukasta ja tekee kulkemisen mahdottomaksi. Tekosaariin tarkoitetulla murskeella olisi käyttöä muuallakin. Jalka ja selkä poikki

Miksi Usa ja Venäjä sotivat muiden maiden alueilla, eivätkä koskaan omalla maallaan? Miksi suomalaisia sotilaita lähetetään tuhansittain Naton "kriisinhallinta"tehtäviin muihin maihin (AL 6.3.)? Olisiko Suomella Natossa veto-oikeus rauhan puolesta ja hyökkäämättömyyssopimus muihin maihin? Tavallinen ihminen

Urheilu-sana soveltuu erittäin huonosti niin sanottuun E-urheiluun, termin käyttö tietokoneella pelaamisessa on myös loukkaavaa ottaen huomioon jatkuvan istuskelun ilman normaalia sosiaalista toimintaa. Marianne

Joko Suomessa on havahduttu, mitä venäläisten kanssa yhteisomistajuus saattaa vaikuttaa. Aina löytyy syy hyökätä. Ei missään tapauksessa "ydinvoimala kimppaa". Jokainen maaneliö, joka on myyty "naapurille”, on ollut suuri virhe. Lupauksiin ei voi luottaa. Olen ollut kapalovauva, kun perheeni, monien muiden tavoin, lähti sotaa pakoon Karjalasta. Aivan kuten ukrainalaiset nyt pakenevat samaa vihollista. Sanoinkuvaamattoman järkyttävää. Pike

Kiitos Sanna Ihalainen kolumnistasi koskien lihottavaa ruokaa. Tiedän, että osa ihmisistä ajattelee, että syömishäiriöiset ovat marginaaliporukka, miksi varoitustarroista pitäisi heidän takiaan luopua? Mutta kolmasosalla vaikeasti ylipainoisista on taustallaan ahmintahäiriö, joka on yleisin syömishäiriö! Nuorista taas kymmenesosa kärsii erilaisista syömishäiriön muodoista. Ratkaisu ei ole ruuan demonisoiminen. Ihmisten asenteiden koskien hyväksyttävää kehoa pitäisi muuttua

Koska on Tammelantorin vuoro saada parannusta ulkonäköönsä. On surkean näköinen kuin hylätty varastotila. Väriä ja yhtenäisyyttä. Turistit tykkää ja me muut tamperelaiset myös. Uudistusta odotetaan

