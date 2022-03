Mitä pankit veloittavat tilisiirrosta hyväntekeväisyysjärjestöille, eli mitä kahden euron lahjoituksesta pankki veloittaa? Maksammeko extraa?

Kiitos ihanille auttajille 4.3. Aleksis Kiven kadulla. Kaaduin jäisellä tiellä, värttinäluu napsahti. Soititte ambulanssin ja paikalle sattui naislääkäri, jonka kättä sain tuskissani puristaa. Viisi viikkoa kipsiä

Eikö sisäpalloilulajeissa (esimerkiksi koripallo ja lentopallo) voisi kieltää mekaaniset äänihäiriön tuottajat, kuten rummut ja torvet. Katsojien kaikenlainen äänekäs kannustus on tienkin paikallaan. Tämä tuli mieleen istuessani Davis Cup -ottelussa Suomi–Belgia belgialaisrummun rämistessä ja torven soidessa. Markku 80

Kutsu 2, kutsun pormestarin ja kaupunginvaltuuston myös Näyttämönkadun alueelle Etelä-Hervantaan. Täällä lumikasat jätetään päättyvien katujen reunaan, josta ne leviävät talven kuluessa ajoväylille. Ajoväylät surkeassa kunnossa. Varsinkin päättyvät kadut unohdettu tyystin. Kävellen liikkuminen on jo vaarallista, kun ei ole hiekoitettu. Olen myös kyllästynyt pohjakosketuksiin! Kadut kuntoon!

Hei päättäjät! Onko kenenkään teistä mieleen tullut, että Suomen todellinen Akilleen kantapää on nykytilanteessa Ahvenanmaa. Venäjän ei tarvitse kuin miehittää kyseiset demilitarisoidut saaret, ja Suomella on oma konflikti. Hyvästi silloin Nato ja optio. Vanha jäärä

Koulujen wc-käyttäytyminen on puhuttanut. Olen töissä uudessa koulussa, ja meni vuosi, kun oli todella siistit wc:t .Nyt on aivan toista, wc -papereita liimataan kiinni peileihin ja seiniin, heitetään rullat pönttöihin ynnä muuta mitä käsiin saadaan. Tätä tekee tytöt sekä pojat! Mervi

Katsoen rauhassa Ukrainan tilanne loppuun, kuten eräs lukija ehdotti, voi meille tulla vähän kiire valmistautua seuraavaan askeleeseen. Ei tämä mitään hypetystä ole, vaan tosiasioihin heräämistä. Nyt nimenomaan on viimeinkin aika tehdä isot päätökset. Hans Lankari

Mikäli Suomen kansanedustuslaitoksessamme on kansanedustajia, joihin kyetään vaikuttamaan sähköpostein ja someviestein, on porukka syytä vaihtaa itsenäisiin henkilöihin. Ellette kestä, älkää lukeko viestejä. Nörtti

Tiina Keskinen, kolumnejasi on ihana lukea ja opettajana olet suuri aarre! Nuoremmat opettajat, ottakaa mallia tästä elämänasenteesta. Tuo varmasti jaksamista raskaaseen ja niin tärkeään työhönne. Mummoikäinen poikien äiti

Hypitähän pöydillekin, Tamperelainen yökerho kertoo lehtijutussa heillä olevan luvallista tanssia pöydillä. Onko ihan aluehallintovirastolta asti lupa tallata ulkokengillä, entä kuka korvaa kun tanssija putoaa ja loukkaantuu? Puolesta

Kehä2-suunnitelma maan alle. Miten on monta kaupunkia, luonnonsuojelu- ja virkistysaluetta säästynyt Alppien ympäristössä, kun ollaan viety infra näkymättömiin. Parhaimpina esimerkkeinä Graz Itävallassa ja Tampere Suomessa. Entinen Tamrockin äijä

Haluan muistuttaa koiranomistajia kakkakasojen siivoamisesta. Kävelyteiden liukkauden takia on katse pidettävä maassa, jotta pysyy pystyssä. Mieluummin katselisin taivaalle ja välttyisin paskan tuijottamisesta. Koiria on ennätysmäärä, joten ryhdistäytykää niiden omistajat! Hyi

Sähköautoja hehkutetaan ympäristöystävällisyydellä. Missään ei mainita, kuinka paljon sen lataus maksaa. Ei kaiketi parkkipaikkojen lautauspisteissä lataus ilmaista ole! Yli yön lataus, mikä sen hinta? Täytyyhän parkkipaikan omistajan saada maksu sähköstäkin kun se saa parkkeerauksesta, eikä latausvehjekää ilmanen ole ollut asentaa+huolto. Ja sehän on kolmivaihe/voima virtaa eikä mitkään 10 ampeerin sulakkeet kestä latausta. Anna sähkön hinta+siirtomaksu/100kilometriä. Mun auton kulutus on 11euroa/100kilometriä (2e/l, 5,5 l/100km) ei tule lisämaksua bensamittarin käytöstä, kai latauspisteen omistaja käytöstäkin jotain velottaa, ei ilman mitään saa. Faktat pöytään, ei muuten voi verrata

Herätys kirkot! Nyt on herättävä korona horroksesta. Kirkon ovet auki , tarvitsemme näinä aikoina musiikkia sekä rukoilua Suomen ja Ukrainan puolesta. Huolestunut seurakuntalainen

Nokia-areena on hieno ja moderni, mutta alkeellinen puute on muun muassa se, että valtava infokuutio on sekava, ja oleellinen pelitieto joko puuttuu tai on sekavasti pienellä näytöllä. Jos katsoja ei näe maalitilannetta, vaan sen sijaan zoomeja tanssitytöistä, voi kysyä, mikä on tarkoitus. Miksi muuten viirit ovat piilossa? Häpeä. Miten on

