Kun Venäjä on suljettu pois urheilutapahtumista, moni arvokisavoitto jättää paljon jossittelua. Venäjä on kova urheilumaa. Tuntuu pahalta Venäjän urheilijoiden ja heidän kansansa puolesta. He kärsivät päämiehensä hölmöilyistä. Monen urheilulajin taso putoaa heidän poissaollessa! Pasi Ikonen

Voisiko harkita että, Tampereen vanhalle tavara-asemalle tulisi vartuneille (+50) tanssipaikka. Ei siellä tarvitse olla joka viikonvaihde orkesteria tai solistia, riittää hyvää musiikkia kotimaisesta iskelmästä tai popista. Sekä olisi toivottavaa, että kapakka toimisi täysin raittiilla periaatteella. Saiskos luvan

Olisiko aihetta vaihtaa Hervannan Duon johto tai huoltofirma vai ehkä molemmat? Koko Duon ympäristö on sietämättömän huonosti hoidettu! Rollaattori, pyörätuoli ja muut apuvälineitä käyttävät on unohdettu täysin! Rollomummu

Miksi Suomeen luodaan nyt tällaista sodanuhkaan liittyvää hypetystä? Eikö tämä ongelma ole nyt toisaalla? Koitetaan katsoa ensin Ukrainan tapahtumat loppuun ja käydään sitten pohtimaan omaa sotaan varustautumista, jos siihen on tarvetta. Rauhoittukaa hyvät ihmiset

Siistit vessat kuuluvat kaikille. Jokainen ikään ja sukupuoleen katsomatta on velvollinen jättämään jälkeensä siistin vessan. Jos värkki roikkuu jalkojen välissä, ei se oikeuta jättämään sotkuja pönttöön eikä lattialle. Kummallisen usein ajatellaan, että pojat/miehet nyt vaan ovat kykenemättömiä pissaamaan pönttöön ja roiskeet kuuluu asiaan, jotka sitten (naiset) siivoavat. Mieheni ja 5 poikaani ainakin osaavat käydä siistissä vessassa. Toiset huomioon kiitos

Raili Rothin kolumni 22.2.Tampereen rakennuskannasta osuva. Tampereen uudet kerrostalot yksitoikkoisia, synkkiä ja rumia kuin entisessä itäblokissa. Muualla Suomessa jo toisin. Sipri

Oli edesvastuutonta yrittää kaataa maamme hallitus tällaisina synkkinä hetkinä juuri kun sota oli syttymässä. Suuri naapuri olisi ollut tyytyväinen, jos olisi tullut hallituskriisi. Toivoo sekasortoa ja hajaannusta Eurooppaan. Ei ollut myöskään populistijohtajalta kovin fiksua mollata entistä kotikaupunkiaan ja haukkua sitä tyyliin, "junttikaupunki, muuttunut negatiiviseen suuntaan, kaiken maailman stadioneita ja raitioteitä tehdään" (AL13.2.). Hämmentynyt

Tonttiliittymien aurausvalleista valittaville tiedoksi, että jos ei jaksa lumia talvella siirrellä, voi palkata jonkun niitä siirtelemään. Tai voi myös muuttaa asumaan paikkaan, jossa aurausvalleista ei ole haittaa. Ei penkat pillittämällä pienene

Jokainen voi nyt helpottaa kansanedustajien Nato-päätöstä lähettämällä heti viestin edustajalleen. Vauhtia rattaisiin

Maailman historia tuntee useita lyhytkasvuisia miehiä, jotka ovat olleet maailmanvalloittajia. Historia ei kuitenkaan tunne yhtään maailmanvalloittajaa, joka olisi kokenut luonnollisen kuoleman. Tokke Ratina

Toistaako historia itseään? Täällä ihmetellään, mitenkä Saksan Adolf pystyi touhuamaan 80 vuotta sitten omat touhunsa. Ihmetteleekö tulevat sukupolvet 80 vuoden päästä. mitenkä Venäjän Vladimir sai touhuta omat touhunsa? Aivola

Lopetettaisko jankuttaminen Tampereen lentojen päästöongelmista. Laskurin mukaan CO2-päästöt Tampere-Malaga 501 kiloa, Helsinki-Malaga 495 kiloa, eli käytännössä sama. Lisäksi käytettävissä olevan tiedon mukaan Tampereelta operoivat koneet ovat vähäpäästöisempiä , kuin esimerkiksi Finnairin käyttämät. Eikä sinne Helsinkiin jalkamiehenä kapsahdeta. Haiharavvaari

Olisihan se mahtavaa mainosta Tampereelle, jos maailmalla puhuttaisiin Tampere-areenasta. Nyt suuria tähtiä tulossa Suomeen esiintymään Nokia-areenalle. Pitäisi laskea enemmän arvoa sille, että Tampere saisi nimeä maailmalla. Ei menisi rahaa niin paljon erikseen Tampereen mainostamiseen, kun nimi tulisi esiin jo areenasta puhuttaessa. Ei minulla Nokiaa vastaan mitään ole, mutta jotenkin toi areenan nimi hämää minua. Yx uros vaan

Montako henkilöä mahtuu Tampereen keskustan pommisuojiin? Missä on Ranta-Tampellan-Juhannuskylän väestönsuojan sisäänkäynti? Kaksi sotaa kokenut

Kyllä EU- ja Nato-jäsenmaat nyt mokasivat Ukrainan suhteen. Venäjän viedessä aiemmin joukot Ukrainan rajalle, olisi EU- ja Nato-maiden pitänyt viedä heti jokaisesta jäsenmaasta sotilasdelegaatiot Ukrainan maaperälle. Tehdä näin ennakoiva sotilaallinen ihmiskilpi ilman aseita. Ei olisi Putin uskaltanut hyökätä tuolloin Ukrainan alueille. Korvaamaton, uskomaton virhe EU- ja Nato-mailta. Putin! Onko siviilit muka sotilaskohteita? Sota ihmisyyttä vastaan

