Miksi ihmeessä Tampereella Tuulensuun bussipysäkit molemmin puolin Hämeenkatua on poistettu? Esimerkiksi linjan 9 Keskustorin pysäkin jälkeen bussi pysähtyy seuraavan kerran Hämeenpuistossa lähellä Satakunnankatua. Jos bussista ei pääse pois, ei se ainakaan tue julkisen liikenteen kasvua, päinvastoin. Ei liene suuri operaatio tuoda se pysäkkitolppa paikalleen, helpottaa suunnattomasti monien matkantekoa. Järjenkäyttö sallittu

Tammerkosken rantojen puistoa on suojeltava. Taidemuseon rakentaminen liikenteellisesti ruuhkaiseen Finlaysonin palatsiravintolan ahtaaseen puistoon tuhoaisi historiallisen kokonaisuuden Näsijärven rannalla. Taidemuseolle löytyy parempi paikka, joka palvelee paremmin museota ja sen kävijöitä. Kuninkaankadun ja Finlayson-Milavida-Tallipiha-Tammerkoski tienoo on jo nykyisin liian ruuhkainen. Ainoaa puistoa ei saa nakertaa pienemmäksi. Jalkakäytävällä

Työeläkevakuutusyhtiöt kertovat mahtavista miljardivoitoistaan ja samaan aikaan hallitus yrittää raapia jostain sadan miljoonan säästöjä. Suuret on erot summissa ja jotenkinhan noita miljardeja pitäisi pystyä paremmin hyödyntämään työllisyyttä ajatellen. Työttömien kurmuutus on väärä suunta. Hintojen nousu joka tasolla pakottaa ihmisiä leipäjonoihin. Pitäiskö Hämeenkadun tyhjiin liiketiloihin perustaa ruokajakelua köyhemmille, niin olisi turisteillekkin ihmeteltävää, että tommosta se on maailman onnellisemmassa maassa. Leippä

Ei voi muuta kuin kauhistella katujen kuntoa. Polanteiset ajourat ja asfaltti kärsii nastoista ja vesi- ja jäävahingoista, bussipysäkeillä jää vaikeuttaa autoon nousua ja pois jäävälle vaara liukua auton alle, jos ei kykene loikkaan. Jalkakäytävä ainakin Sorin aukion mäessä kuin kelkkailuränni. Kallista vahinkoa turhaan

Eläke nousi kaksikymmentä euroa, mikä meni kokonaan vuokran nousuun. Pitäiskö mennä torvimarssille rollaattorilla, että saisi kompensaatiota sähkön ja ruoan hintaan. Ai niin, enhän ole enää tuottava yksilö, joten ei taida hyödyttää lähtee tonne sohjoon kompuroimaan. Nyt lähden jonottamaan, jos saisi vähän leipää iltapalaksi. Elä mää

Mihikä nyt hulevedet pannaan? Kivetetty ja asfaltoitu kaikki ennen hiekalla tai nurmella olleet alueet. Nyt vielä aurattu umpeen katujen sadevesikaivot ja korkeat polanteet. Vesi on ihmeissään! Taannoin ihmeteltiin Tampereen Hämeenkadun ratikan kivetystä, satoi kaatamalla ja vettä oli ratikan raiteilla 15 senttiä, onneksi joku oli viskassut kuormalavan keskelle, ei kastunut kengät. Kivi ei ole huokoista se ei ime vettä

Ruokakaupoilla ja pankeilla ei pelkoa tulevaisuudestaan. Kaupat nostaa hintojaan ja pankit palvelumaksujaan aina sen verran, että käärivät mahtavia voittoja ihmisten kustannuksella. Pakko ruokaa ostaa ja laskut maksaa. Nämä pienetkin nousut, vaikkapa laskun maksamisessa, kerryttää mukavat miljoonat pankeille. Johtajat sitten esittäytyy suurina älykköinä, kuinka ovat tehneet mahtavaa tulosta. Onpahan pankeilla sitten vara jakaa näitä ihmisiltä ryöstettyjä miljoonia optioina ja muina bonuksina rikkaille. Helppoo tuloo

Koko ajan keskustellaan hoitajien huonoista palkoista ja samaan aikaan PSHP.n hoitajien työajan lyhennykset otetaan pyhistä, joista saisi hieman lisää palkaa. TA6

Asemakaavan kulku Tampereella: Aloite ja hakemus. Asia on jo päätetty valtuutettujen ja rakennusliikkeiden yhteistyöllä! Kärsijät

Sote ja Soteva, vanhemmat ihmiset muistavat Sotevan pahamaineisena byrokratiaorganisaationa. Toivottavasti Sotesta ei tule samanlaista! Pieni on kaunista

Posti panostaa pakettipalveluun, hehkuttaa postin toimitusjohtaja. Mainitsematta jäi, että kirjepostipalvelua kurjistetaan. Jakelu on kuin pankkipalvelut, vain muutamana viikonpäivänä. Tiistaijakelun lopetuksesta nousi keskustelua, perjantaijakelu lopetettiin vaivihkaa. Kirjeet menevät perille, silloin kun menevät, hyvin mielivaltaisesti. Puolitoista viikkoa etukäteen lähetetty onnittelukirje ei "ehdi" ajoissa perille lähikuntaan. Onko siis tarkoitus, että kaikkiin kirjelähetyksiin on ostettava se erillinen lisämaksu, perilleviennin takaamiseksi? Kirjekyyhkytkö varmempi palvelu?

Ihmetellen katsellut (AL 19.2.), et tainnut olla syntynytkään kun Stockmann avattiin 50-luvulla ja siellä oli Tampereen ensimmäiset liukuportaat, niin niillä ajeli isät, äidit, mummut, vaarit sekä lapsukaiset, jotta tarvittiin järjestyksenvalvojaa asiakkaiden pääsemiksi ostoksille. Paikalla ollut

