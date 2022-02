Kiova on Tampereen ystävyyskaupunki! Tampereella on Kiovanpuisto. Osoitetaan myötätuntomme Ukrainalle sytyttämällä kynttilä ystävyyskaupunkipatsaalle. Mara

Sain lehdestä lukea ja katsoa kaavaluonnoksista, jotka koskevat entisen Tampereen Pukutehtaan kiinteistöä Tuomiokirkonkadulla. Kiinteistön omistajan, Toasin, palkkaama arkkitehti on suunnitelmassaan "suojellut/säästänyt" tästä kaupunkikuvaan kuuluvasta funkkisrakennuksesta pelkän pyöreän kulman ja pätkän seinää uudisrakennuksen alla. Mitä suojelua se on? Eikun matalaksi vaan koko pytinki. Sehän on Tampereella ollut tapana ennenkin vanhojen arvorakennusten kohdalla. Mitä sitä vanhaa Tamperetta säilyttämään, korkeita torneja vaan tilalle! Tygo

Kävin katsomassa Tukkateatterin Hyvä Kuuntelija -esityksen. Olipa hyvin toteutettu. Näytelmä puhutteli ja kosketti ja antoi ajattelemisen aihetta ihmisten erilaisuudesta, hiljaisuudesta ja sen voimasta ja tärkeydestä. Kiitos! Muistan tämän pitkään. Johanna

Nimimerkki Poliisille ilmoitus seuraavaksi. Nyt lapioit lunta väärään kohteeseen. Häpeä, että syytät Tohlopinkadun omakotiasukkaita lumitöiden laiminlyönneistä. Kyseisen kadun omakotitalojen puoleisen pyörätien/jalkakäytävän kunnossapito on jo vuosikausia kuulunut kaupungille. Asukkaat ovat itsekin olleet usein yhteydessä kaupunkiin lumimassojen poistamisen tarpeellisuudesta. Olemme siis samalla asialla, kohde oli vain sinulla väärä! Läpiajo kielletty

Täällä joku kitisi, kun kaupungin työntekijät katsovat olympiakisoja työajalla. Olympialaiset on joka neljäs vuosi, mutta useat kaupungin kilpailutuksen tuloksena valituksi tulleet kävelyteiden kunnossapitourakoitsijat jäljistä päätellen lyövät laimin tehtäviään joka vuosi ja kaiken lisäksi useamman kuukauden ajan. Money for nothing

Miksi Tampereella ei ole autoilijoille tai pyöräilijöille kylttejä, joissa lukee missä suunnassa on Pirkkala? Kun ystäviä neuvoo ajamaan Pirkkalaan, tulee neuvottua seuraamaan Vaasan tai lentokentän kylttejä kunnes tupsahtavat Pirkkalaan. Mitättömän asian ihmettelijä

ABC Kolmenkulman kävijät ryntäilevät pois sieltä välittämättä Stop-merkistä. Tehkää käynnistä miellyttävä, ettei sieltä ole kiire pois, niin ei tule läheltä piti tilanteita tai jopa kolareita. Päivittäin ohi ajava

Hyvä Auraajan vaimo (AL 18.2.), eikö jokainen palveluyrittäjä hoida asiakkaansa kanssa sopimansa työt? Kaupungista mökille halajavana ostan mökkitieni lumen aurauksen juuri siksi, että pahimmallakin lumipyryllä pääsen mökilleni ja sieltä pois, eikä minua mikään eritoten vaivaa! Talvellakin mökkeilevä

Kertoisitteko miksi -nimimerkki valitti voimakkaan musiikin pilaavan Avara luonto -ohjelman kuuntelemisen. Tämä harmillinen tapa esiintyy kiusana useissa muissakin ohjelmissa. Miksi? On vanhoja hyviä ohjelmia, joihin ei ollut tätä harmia liitetty. Kuten esimerkiksi Speden kaikki sketsit ja elokuvat. Heikki

Prisma on nostanut rasvattoman maidon hintaa vuodessa 6 senttiä. Meneeköhän tästä edes sentti tai kaksi tuottajalle? Maidonjuoja

