Mitenkähän sota vaikuttaa ilmastoon ja hiilijalanjälkeen? Kun katsoo kuvia Putinin mustaa savua tupruttavista sotakoneista, tulee mieleen, että voisiko sotavehkeet muuttaa sähkökäyttöisiksi. Jos muut maat ei siihen suostu, niin Suomi voisi näyttää esimerkkiä ja muuttaa panssarit patterikäyttöisiksi. Patteripanssarit rajalle

Hei Vladi! Koska palautat nykyisen Kaliningradin alueen eli aiemmin Itä-Preussin Preussin kuningaskunnan perilliselle eli Saksan valtiolle? Ruotsi-Suomi

Älkää hyvät ihmiset käyttäkö Teboilia. Se on venäläisen Lukoilin omistuksessa! Näin pienikin ihminen voi konkreettisesti ottaa kantaa. NYT

Mitä konkreettista Suomi nyt tekee? Venäjälle raja kiinni, lentoliikenne pysäytetään, 40 000 venäläisen kaksoiskansalaisuudet perutaan, pois MM-kisoista, balettikiertue perutaan, Fennovoima valitsee uuden voimalatoimittajan. Meiltä odotetaan tekoja! Kuulummeko länteen

Jos Venäjä on ilmoittanut, että Kiovan sopimus ei ole, enää voimassa, voi Jokerit ilmoittaa, ettei heidänkään sopimuksensa ole. Ilkka H

Eikö Natolla ja EU:lla ole rauhanturvajoukkoja Ukrainan avuksi? Missä ne nopean toiminnan joukot piilottelevat? Nyt olisi aika toimia. Alkaa muitakin kun Putinia tämä saamattomuus hymyilyttää. Syntyperäinen

Viimeistään tässä vaiheessa pitää viimeistään Venäjä sulkea kaikista kansainvälisistä yhteyksistä. Kaikki urheilu- ja muut tapahtumat on siirrettävä pois sieltä, samoin kaikki venäläiset urheilijat on suljettava pois kaikista kisoista. Kyllä r on r,vaikka voissa paistaisi

Nyt, kun Venäjä on aloittanut sodan Ukrainassa ja pakotteita ollaan ottamassa käyttöön, tulisi Ylen lopettaa välittömästi venäjänkielisten uutisten lähetykset, siis välittömästi, vai jatkuuko nöyristely itään edelleenkin? Finlandisierung

Talvisotaan lähtiessä isäni otti mukaansa huopatossut. Vastassa oli Venäjän lähettämät ukrainalaissotilaat kesävaatteissa. Ihmiset pelinappuloina

