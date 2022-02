Käsittämätön on vakavalla naamalla esitetty teoria, että pienituloisen ja vähäosaisen ostovoima paranisi, jos tuloverotusta kevennettäisiin. Ei pienituloinen tuloveroa maksa juurikaan, jos ollenkaan. Meille hyväosaisille toki kertyisi entistä enemmän hynää "käärinliinojemme taskuihin". Iloinen veronmaksaja

Yhteishaku alkaa. 40 prosenttia lukiolaisista on Tampereen ulkopuolelta. He menevät tamperelaisten ohi, ja muuttavat opiskelemaan Tampereelle. Tamperelaiset joutuvat vastaavasti muuttamaan muualle opiskelujen perässä. Haku tapahtuu keskiarvolla, joka ikävä kyllä on kyläkoulussa pikkuisen parempi, johtuen pienemmistä piireistä. Rehtorit ja opet ovat tuttuja. Annetaan naapurin Liisalle 10, koska on niin mukava tyttö. Vuokranantajat hierovat käsiään. Vuokranantaja

Holvastin Kiveliönkatu on hyvin kapea ja vailla jalkakäytävää. Nyt siinä alkoi kuorma-autojen vilske, Kiveliönkatu/Prantsunmäenkatu alkaneelle uuden asuinalueen rakennustyömaalle. Kadusta tuli kovasti turvaton koulutie alueen lapsille! Työmaalle saisi turvallisemmankin reitin, jos tahtoa on! Pappa

Saarien vihaajat, mielestäni saaret ovat hienoja. Pitäisikö esimerkiksi Pyhäjärvestä kaivaa saaria pois, jotta näkisi enemmän vettä? Muuten Näsijärvi on 100 km pitkä. Jos Tampereen päästä täytettäisiin 1 km, niin jäisi vielä 99 km. Pekka

Kannattasi kaupungin viranomaisten ja asioista päättävien suorittaa testiajo pyörätuolilla tai rollaattorilla sohjoisilla kulkuväylillä. On tainnu rahat mennä saariin ja ratikoihin kun ei välitetä. Onhan tämä kyllä hiihtokansaa, että sukset jalkaan, joskin vesisellaiset. Olisi suojasäällä helppo sohjo poistaa. Kai hidas hämäläinen miettii, ja kerkee pakkaset tulla. Tuoppi

Tampereen kokoisessa kaupungissa lienee pormestarilla työn puutetta, kun ehtii vielä aluevaltuustoryhmän puheenjohtajistoon. Pitäisikö kaupungin tarkentaa hänen työnkuvaansa? Ihmettelevä

Kaikki yhteydet Venäjään poikki. Neuvottelut on neuvoteltu. Siirrytään konkreettisiin painostuskeinoihin , joilla Venäjä eristetään lännestä! Kulttuuri- ja urheilutapahtumista Venäjä pihalle! Nyt oltava valmiina

Nyt on oikea hetki liittyä Natoon. Putinilla on muuta puuhaa. Lenne

On se niin väärin, että lumiaurakuski saa isomman oikeudella tukkia tonttiliittymän ja aiheuttaa kohtuutonta haittaa liikkumiselle. Oletetaan että liittymä on juuri tukittu ja sattuu sairaskohtaus ja apu ei pääse perille, niin kuka on vastuussa? Lakia ja käytäntöä pitää kiireesti muuttaa, niin että auraus ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa tontin liikenteelle, kun se hoituu pienellä auran käännöllä, jos vain kuskilla tahtoa riittää! Hyvä työ hyvä mieli ja ammattiylpeys kunniaan. Maalaisjärki

Kyllä melkoinen rahamylly pyörii koronaan kytkettynä, apteekissa myytävä sylkinäytetesti 10,00, nenänkautta tehtävä testi 7,00. Ketkä kaikki mahtavat tienata ökyansiot koronaverukkeella ratsastaen rokotteiden ja maskien valmistajat mukaan lukien. Suuri kupla

Miksi autottoman tulee tukea bensanhintaa, parkkipaikkoja, sähköautoja ja maajussien maatalouskoneiden verotonta polttoainetta? AP