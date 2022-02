Lopetetaan tien ja katujen auraajien moittiminen huonosti hoidetusta työstä. Oletan, että he hoitavat työnsä työnjohdon ja toimeksiantajien ohjeiden mukaisesti ja he saavat ohjeet heiltä, jotka ovat kilpailuttaneet hinnat ja ottaneet edullisimman, eli me saamme siten hoidettuja kulkureittejä kuin meidän valitsemamme henkilöt meille maksajille haluavat tarjota. Mats

Eiköhän nyt ole viimeinkin Jukka Jalosen aika saada vuoden valmentaja palkinto, myös joukkue on palkinnon ansainnut. Huuhkajien Markku Kanerva on palkittu joukkueensa kanssa, ja vielä eivät edes ole voittaneet mitään. Soile

Tohlopinkadun pyörätien ja jalkakäytävien kunnossapito kuuluu kaupungille. Jarkko

Vapaa keskustelu Natosta. Oletetaan, että Naton raja Venäjään on Suomen itäraja, kyllä sotalustoaktiviteetit Suomen lahdella ja Itämerellä lisääntyisi niin, että sinne ei risteilylaivat sekaan mahtuisi. Kannattaa miettiä muutakin kuin Nato-propagandaa. Hp

Kiitos Antti Roine erinomaisesta mielipidekirjoituksesta (AL 16.2.). Olen kassasi täysin samaa mieltä ja toivon hartaasti, että Suomi liittyy Naton jäseneksi, kun se vielä on mahdollista. Eikö Suomessa enää muisteta, että hyökkäys Suomeen tuli Itärajan takaa! Diktaattori oli Itänaapurissa silloinkin vallassa. Naton kannattaja

Kaupungissa pitäisi olla kaikkialla lumen kasaamiseen sopivia pientareita ja joutomaatilkkuja, kuten oli ennen. Se olisi ekologistakin, kun lunta ei tarvitsisi kuljettaa pois. Väljyyttä

Tuukka Välimäki (AL 21.2.), ehkä ikäihmiset eivät halua myydä kotiaan, muuttaa rivitaloon tai hankkia riesaa toisesta kodista. Pihatyöt niin kesäisin kuin talvisinkin pitävät paremmin kuntoa yllä kuin löhöily Espanjassa. Se on kyllä huomioitu, että iäkkäät ovat nykypäivänä nuorempien tiellä lähes kaikkialla. Kiirettä pitää

Millä oikeudella taloyhtiöt kolaavat lumikasoja vähiin käyneille asukaspysäköintipaikoille esimerkiksi Palomäentiellä Tampereella? Tietääkseni ei millään

Kotihoidossa vanhus on helpompi jättää hoitamatta kuin laitoshoidossa, siksi kotihoito huonoin vaihtoehto. Sivustakatsoja

Arvoisa ministeri. Ajata joskus kuljettajasi polttoainetankille ja maksa kalliin edustusautosi polttoaine omasta lompakostasi. Kun teet tätä vuoden, on minunkin helpompi hyväksyä, miksi meillä on maailman kalleimmat polttonestehinnat. Lopettakaa verorahojen tuhlaus

Saari Näsijärveen kehutaan rakennettavan vajaassa vuodessa, mutta vanhusten hoitoa ei 20 vuodessa. Vanhukset jätetään oman onnensa nojaan! Päättäjät, hävetkää

Omakotitalojen omistajat, pankaahan hyvissä ajoin merkille, ja merkitkää, sadevesikaivot jotka sijaitsevat tonttinne kohdalla. On oma ja yhteinen etu kaivaa ne esiin, kun kadut tulvii. Oma apu

Lähiluonto on jokaisen oikeus. Se on se metsä, niitty, polku, puronvarsi tai järvenranta, joka on siinä lähellä, mukavan matkan päässä. Vapaa-ajan fyysisestä aktiivisuudesta 36 prosenttia tapahtuu luonnossa. On täysin väärin, että synnytämme yhä uusia alueita, joissa tällainen aktiivisuus on mahdotonta. Hälytyskellot soivat jo

