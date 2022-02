Minkä mahdollisuuden kaupungin talvikunnossapito menettääkään näissä aurauksen ja polanteenpoiston asiantuntijoissa, jotka tietävät kuinka työt tehdään. Veikkaan, että kukaan kirjoittajista ei ole ajanut metriäkään lumikonetta elämässään. Lumimies

Voisiko Tampereen kaupungin kunnossapito julkaista kartan, jossa on esitetty kadut joita ei aurata. Näin välttyisi turhilta kunnossapitojärjestelmään tehdyiltä ilmoituksista, kun niillä ei ole näköään mitään vaikutusta. Tavallinen tallaaja

Isälle, joka menit 19.2. Kalessa tyttäresi kanssa liukuportaissa monta kertaa ylös ja alas, tiedoksi, että liukuportaat ei ole lasten leikkipaikka. Ihmetellen katsellut

Urheilutapahtumien voitonhuumaa seuratessani olen järkyttynyt siksi, että Suomen(kin) valtakunnan lippua kohdellaan kuin kylpypyyhettä. Upseerin tytär

Helpoin on vaan sulkea silmät ja kärsiä seurauksista? En käsitä Tamperetta ja naapurikuntia, tai oikeastaan Suomea, tai vieläkin laajemmin. Miksi halutaan tuhota ja muokata jäljellä olevia luonnolle ja ihmisille arvokkaita ympäristöjä? Pari esimerkkiä läheltä: Riuttaskorpi, Iidesjärvi, Puskiaisten oikaisu. Niitä vastaan löytyy adressit, syystäkin. Kaiken pitää olla suunnitelmallista, tuottavaa ja tehokasta, ei mitään luonnollista. Vanhanaikaisia, tehtyjä kaavoituksia ei viitsitä muuttaa nykytiedon valossa. Mitään tuhottua luontoa ei saada enää takaisin. Pelkään, että tajuamme aivan liian myöhään, mitä olemme tehneet, vaikka meidän pitäisi ihan viimeistään nyt olla tarpeeksi viisaita. Käy sääliksi jälkipolviamme

On se hyvä, että bensan hinta on nyt 2 euroa litralta. Kun pitää ajaa vaikka 100 kilometriä, niin on todella helppoa laskea, kuinka paljon bensaan mene rahaa kun tietää auton kulutuksen sadalla kilometrillä. Elämä helpottuu. Laskimet nurkkaan

Nyt kun tekosaari saatiin alulle, niin sinne voisi kaivaa tekojärven, että pääsisi ratikasta heti pulahtamsan raskaan työpäivän jälkeen. TimoS

Keskustassa on kallista asua, mutta ei tarvita bensaa autoon. Maalla päinvastoin. Pelimerkit siis tasan. Miten nyt toispuoleisesti keksitään kevennyksiä vain maalla asuville? Halpeneeko kaupunkilaisten vuokrat valtion tuella ja asuntojen keskusta hinnat? Oikeutta kaikille. Näin on

Auton käyttömaksu pitäisi poistaa yksin asuvalta yli 70-vuotiaalta eläkeläiseltä, kun ei ole mitään julkista liikennettä ja palvelut ovat kaukana. Oma auto on välttämätön, että pääsee kauppaan ja muihin välttämättömiin palveluihin. Syrjäkylän mummu

Eikö nyt olisi aika sysätä dieselvero romukoppaan? Kuljetusala saisi siitä ainakin kannustetta toiminnalleen. Ja miksi nykyajan vähäpäästöisten dieselautojen omistajia kuritetaan ylimääräisillä maksuilla? Veka Pälkäneeltä

Riikka Purra kertoi, kuinka (AL 13.2.) raskasta on olla politiikassa vastapuolen kritisoidessa heti tilaisuuden tullen. Ihan samat keinot on Purralla itsellään käytössä herkällä liipaisimella ja varsin karkeinkin sanankääntein. Uhriutuminen on turhaa. Twitterissä luettavissa

Tampereella muutama saukko, joko pyssysankarit huutavat kannanhoitoa? Kuola valuu

Voisiko joku viisaampi selvittää, mistä me maksamme pakollista tv-veroa, kun suurin osa uusista sarjoista näytetään maksukanavien kautta? Verolla maksamme uusintojen uusinnat ja käsittämättömän typerät huippukalliiksi mainostetut niin sanotut viihdeohjelmat parhaaseen katseluaikaan! Niin meitä pakkomaksajia taas höynäytettiin! Eläkeläinen 88

Miksi Suomen pitäisi liittyä Natoon? Meillä on yhdet Euroopan vahvimmat puolustusvoimat, tykistö Euroopan vahvin. Ollessamme Natossa Suomi joutuisi turvaamaan Baltian Nato-maiden turvallisuuden, koska noilla mailla ei omaa puolustuskykyä käytännössä ole. Oma apu paras apu

Kuinkahan Jampe mahtaisi käydä ilman Natoa, jos veli venäläinen haluaisi hieman venyttää länsirajaansa? Pertsa

