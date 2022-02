Ihmettelen, jääkö Nässyn jääkansi "saaren" täytön alle? Kun sulaa, niin "saari" romahtaa, talot kallistuu, perustukset halkeaa? Tuumaaja

Miten on mahdollista, että Suomessa osoitetaan mieltä turpeen polton lopettamiseksi. Kuitenkin meidän osittain omistama Fortum on mukana rakentamassa samanaikaisesti uuta turvevoimalaa Afrikkaan. Voiko olla totta? TH

Aina sanotaan, että talvi yllätti. Nyt yllätti kevät ja loskan vedet kaupungin päättäjät/suorittajat. Ai niin sehän olikin normi. Sori. Jaska

Montako prosenttia koulukuraattoreista on miehiä? Koulumaailmaa tuntevana en tiedä ainoatakaan. Emeritaope

Iso kiitos Armonkallion ystävälliselle aura-auton kuljettajalle lapion lainasta! Auto kinoksessa

Vaaditaan, että kaikilla valtioilla pitää olla oikeus vapaasti järjestää turvallisuusasiansa, mutta toisaalta, ei kai millään järjestöllä ole mitään pakkoa ryhtyä minkä tahansa valtion takaajaksi. Ratsumies M63

Mikä nostaa kotimaisen biokaasun hintaa? Tuskin raakaöljyn hinnan nousu? Eikä Norjan sateiden tai satamattomuuksienkaan luulisi vaikuttavan. Biokaasumies

Työelämään vasta valmistuva huolestunut tulevasta eläkkeestään. Yli 40 vuotta töitä tehneenä suosittelen ensin rohkeasti menemään mukaan työelämään, ja miettimään tilannettaan uusiksi vaikkapa 30 vuoden päästä. Eläke kyllä tulee kunhan ensin tekee ahkerasti töitä sen eteen. Säästöönkin kannattaa laittaa, jos pelkää, ettei tulevalla eläkkeellään pärjää. Ensin työ, sitten huvi

Valkosipuli on kansanterveyden kannalta erinomainen kasvi. Miten se on unohtunut koronan torjunnassa? se on terveellinen ruoka-aine ja lisäksi se lisää välimatkoja tartunnan saaneisiin. Kokeilkaa

"Kauppa se on joka kannattaa", sanoi kauppiassukulainen. Ei ihme, kun ruokakaupassa ostokerta ostokerralta tuotteen hinta nousee vaivihkaa 10 senttiä. Eläkemuori

Miksi koronarajoituksia helpotetaan, kun osastoilla on grafiikan mukaan ennätysmäärä potilaita? Tartuntamäärät ei pitänyt olla enää se mittari, jota seurataan. Omituista

Nyt pitäisi kaikkien marssia rauhan puolesta! Peace

Yhtä yllätyksellistä kuin on lumen tulo talvella, on sen sulaminen vedeksi keväällä.Tähän ei ole kaupunki varautunut riittävästi. Ihmeellinen luonto

Sinä, joka tuskailit naapurisi kippaavan lumet sinun aitaasi vasten (AL 16.2.), oletko miettinyt, että voisit kävellä tien yli ja puhua naapurisi kanssa sen sijasta, että valitat asiasta mielipidepalstalla? Ainakin meidän naapurimme ymmärsi ongelman parilla lauseella. Naapurisopu

Kiitos Marja-Liis Peebo todella tärkeästä aiheesta, joka koskee kaikkia vanhempia, joka vaikuttaa ajan myötä koko Suomen, suomalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Kuinka kalliiksi yhteiskunnalle ajan myötä tuleekaan lapsille liian aikaisin annettu kännykkä! Ja niin totta, että keskieurooppalaiset lapset pärjäävät todella hyvin ilman kännykkää yli kymmenvuotiaiksi. Voisimmeko me vanhemmat liittyä yhteen asian tiimoilta ja yhdessä päättää, että puhelin lapsella annetaan vasta myöhemmin. Näin näistä puhelittomista lapsista tulisi yleinen normi. Pelastetaan Suomen lapset ja nuoret näiltä mainitsemiltasi pahoinvoinneilta ja sairauksilta. Leikkivä lapsuus

Tampereen pääkaduilta puuttuvat kyltit Ei talvikunnossapitoa. Asfalttisohjossa kyntävä

Kyllä nyt Epilää kohdellaan kaltoin. Vai ei junaseisakkia, bussitkin ajavat kaikki Winterin mutkalta Satakunnankadulle, Keskustorille ei yksikään. Pispalan valtatiellä bussit 7 ja 8 köröttelevät kiinni toisissaan samaa reittiä kohti Tesomaa, Ylöjärvelle pääsee kiertämällä Ala-Pispalan ja Lielahden kautta, kun ennen pääsi suoraan 10 minuutissa perille. Vaikka meitä matkustajia ei olekaan niin paljon tällä suunnalla, maksamme saman maksun kuin muutkin. Jotain tolkkua tännekin päin

Äänestysprosentti ei suoraan toimi demokratian mittarina. Moni jättää äänestämättä koska Suomessa kaikki on hyvin. Heidän osuus saattaa olla yllättävän suuri. Tutkimukset uupuu

Hävetkää omakotitalojen omistajat Tohlopinkadulla, joka on julkisen liikenteen katu ja koulutie. Jalkakäytävän/pyörätien talvihoito on taas täysin kelvotonta. Joka talvi sama ongelma! Poliisille ilmoitus seuraavaksi

Onko Ratikoissa jotain vikaa, kun haalaripukuiset remonttimiehet istuvat kokoajan ratissa. Heijastinhaalari

Näin lähetät tekstarin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta. Operaattori perii normaalin maksun.