Sähköautojen testauksessa erityinen päivä on edessä – latauspaikkoja on rajallisesti

Sähköautoilun testaus tapahtuu hiihtolomaviikoilla, kun niillä autoillaan Lappiin ja takaisin. Mielenkiintoista on seurata, miten pääkaupunkiseudulla yleistyneet täyssähköautot matkasta ja erityisesti matkalla tehtävästä latauksesta selviävät. Erityinen päivä on 27.2., kun ensimmäiset lomalaiset palaavat Lapista ja keskisen Suomen lomat alkaa. Latauspaikkoja (teholataus tai suurteholataus) on rajallisesti ja niissäkin paikkoja vain vähäiselle automäärälle. Kestääkö matka täyssähköautolla turhauttavan kauan, vai vuokrataanko Lapin lomaa varten tilapäinen polttomoottoriauto? Hybridiautoilija

Voisiko joku asiantuntija laskea ja kertoa julkisuuteen, paljonko suomalaisten verovaroja käytettiin Pekingin olympialaisiin eli mikä on yhden saavutetun mitalin hinta? Penkkiurheilija

Iivo Niskanen, outoa että jätät väliin kisojen kuninkuusmatkan 50 km. Suomella mukana vain kaksi hiihtäjää! Kyseessä sentään Olympialaiset! Eikö osanotto Olympialaisiin ole enää kunnia asia? Pasi Ikonen

Polttoaineveron lisäksi valtio perii vuotuisen ajoneuvoveron. Kyseessä on tasavero, joka maksetaan vain omistamisista. Kilometrimäärällä ei ole siihen mitään merkitystä. Se pitäisi nyt tilanteessa poistaa. Hallitus köyhän asialla

Suomessa nuoria kuolee ja aiheuttaa kaksin kerroin onnettomuuksia liikenteessä muihin Pohjoismaihin verrattuna. Samaan aikaan aiotaan alentaa ajokortti-ikää ja mahdollistaa erilaiset moottoriajoneuvot aivan lapsille. Onko tämä maa ihan sekaisin? Kyllä niihin muka harrastuksiin voi hiihtää, kävellä tai pyöräillä, ja kaupungissa on julkista liikennettä. Näin on

Pakotteet kohdistettava henkilökohtaisesti Venäjän johtoon ja oligarkkeihin sukulaisineen ja lähipiireineen. Ulkomainen omistus/omaisuus jäihin, kaksoiskansalaisuudet/passit pois, viisumit peruutetaan. Pysykööt Venäjällä, katsotaan kauanko kestävät. Ei kansan vika

Eikö Ylöjärvellä voisi höylätä liikenneympyrät ja niistä erkanevat tiet, ainakin 10–15 metrin matkalta (vanhan Kuruntien osalta Metsäkylään päin ), sillä ne ovat todella järkyttävässä kunnossa, auton ja renkaiden kannalta. Renkaansa rikkonut

Kaduntallaaja on asian ytimessä 11.2. mielipiteessään. Ongelma on, että auraa pitäisi pitää maassa, ei sentin ylhäällä, auratessa. Sekä alaterää pitäisi painattaa, että polanne lähtee. Ja lumimiehet aamuyöstä liikkeelle, kuten ennen, ei tullut polanteita ja lumimukulakatuja. Talvikunnossapitoon pettynyt

Elämisen hinta nousee kovaa vauhtia kokoajan! Kansanedustajamme ei muista, ettei meillä taviksilla ole kulu- eikä asumiskorvauksia verovapaana. TimoS

Olisiko koiran ulkoiluttajilta liikaa pyydetty/toivottu, ettei antasi lemmikkinsä tehdä tarpeitaan asuntojen portinpieliin eikä postilaatikoiden jaljoihin. Kyllä siellä tilaa on merkit jättää muuallekin. Vai pitäisitkö itse, kun ihmiset virtsaisi sinun postilaatikon syrjään tai portinpieliin säännöllisesti? Ari

Tampereen keskustassa ikäihmiset seisovat ulkona varjoisella kadulla viimassa jonottamassa puolen päivän jälkeen. He odottavat vuosien työllä ansaitsemiaan eläkerahoja. Suljetun oven takana sisällä pankissa on runsaasti tilaa. Sinne voisi tuoda penkit vaikka puistojen talvivarastosta. Inhimillisyyttä katukuvaan

Yle ja MTV pitävät valtaa, johon meillä katsojilla ei ole mitään sananvaltaa. Antakaa meille kanava, jossa voimme ilmaista mielipiteemme. Mihin voimme valittaa ohjelmista, jotka ovat jatkuvia uusintoja? Ei ole ostettuja esimerkiksi uusia elokuvia, vaikka rahaa on, millä mällätä kun Yle-vero menee kaikilta kansalaisilta. Ike

Olin ostavinani Suomessa valmistetun lihatuotteen, kun paketissa oli isolla tutun suomalaisen firman nimi. Olikin valmistuttaja, ei valmistaja. Tuote oli Virossa valmistettu kun tarkasti paketin pienestä tekstistä luki. Eli ei sitä aina Suomessa valmistettua tuotetta osta, vaikka pakkaus niin antaisi ymmärtääkkin. Puhutaan, että Suomessa valmistetaan puhtainta ja turvallista ruokaa. Monesti firma on vaan valmistuttaja. Hämäävää

Kun paikallista sopimista nyt esitetään hyvänä vaihtoehtona, niin aloitetaan johdosta. Ylempi johto voisi neuvotella palkastaan perusduunareiden kanssa. Säästöä lienee luvassa

Kiitos Tampere-talo! Näinkö palkitsette uskolliset asiakkaanne? Ostin liput Taikahuilu-oopperaan 7.4.2021 hintaan 97 euroa kappale. Silloin oli jo korona-aika. Nyt myyttekin lippuja 40 prosentin alennuksella samaan oopperaan. Hävisin kaupassa melkein 40 euroa kappale! Eikö etukäteen ostavat pitäisi palkita? Jätän kyllä jatkossa liput ostamatta. Kiitos! Tygo

Jos jenkeillä ei olisi tarvetta saada myytyä aseitaan maailmalle, ei Ukrainassa olisi kriisiä. Eikä meidän puolestaan pidä liittyä Natoon vain sen vuoksi, että poliisiasemia uhataan, sillä se ei ole venäläisten vika. Biden tarvitsee sodan tai sen uhan ollakseen voimakas presidentti

Onko Venäjän arvovallalle sen arvoista, että hyökkäyksessä Ukrainaan kuolee tuhansia nuoria ja vammautuu vähintään nelinkertainen määrä. Kuinka kansa sen hyväksyy? Hanski

Nato ja mahdollinen Suomen liittyminen puolustusliittoon ei ole ongelma eikä uhka Venäjälle, paitsi jos Venäjällä on suunnitelmia Suomen suhteen. Venäjän sotilaallinen, poliittinen ja hybridivaikuttaminen heikkenee Naton myötä ja tukee itsenäisyyttämme. Natossa 30 jäsenmaata

Harmittaa. Hervannan uimahalliin tehtiin suuri remontti, mutta ei samalla puututtu akustiikkaongelmaan. Matalassa kallioluolassa kaikuu todella voimakkaasti. Etenkin koululaisryhmien aikaan melu ylittää reilusti tuon 80 db rajan, joten hallissa tulisi käyttää kuulosuojaimia. Ilpo Sirniö

Ylen maastohiihtoselostukset Pekingissä olleet loistavia. Toni Roposen laaja-alainen asiantuntijuus ollut virkistävää. Yhdessä Kimmo Porttilan kanssa hiihdon seuraaminen on ollut mielenkiintoa ylläpitävää. Penkkiurheilija

Pitäkäämme silmät ja korvat auki koskien epätavallisia liikkujia ja "aktivisteja", koska he voivat olla "vieraan" asialla! TKO

Nääshallin parkkipaikan kaukolämpötyömaa on ollut valmis jo puoli vuotta, mutta pysäköintikieltoalueen merkki on yhä vain paikallaan. Hyvät sakkoeurot sieltä olisi valvonnalla saatavissa, on meinaan autoja täynnänsä merkistä huolimatta. Unohdusko?

Arvoisa nimimerkki Yrittäminen elämäntapana (AL 14.2.), olethan tietoinen, että saat arvonlisäveron takaisin yrityksesi autoihin hankkimastasi polttoaineesta? Alviton osuus kirjautuu verotuksessa täysimääräisesti yrityksesi menopuolelle. Realisti

Professorin mukaan korkeaa verenpainetta sairastaa 2 miljoonaa suomalaista. Sanoi syyksi suolan ja huonolaatuiset rasvat. 90 prosenttia suolasta tulee kodin ulkopuolelta. Avainasemassa on poliitikot ja elintarviketeollisuus. Suolaa voi vähentää säädöksillä ja palmu- ja kookosrasvojen käyttöä voidaan vähentää. Kalliiksi tulee

Saataisiinko ajovalopakko talvirajoitusten ajaksi, koska valoton tai takavaloton auto ei näy Suomen talvessa. Ei EU-vastaista

Näin lähetät tekstarin

Lähetä viesti numeroon 13331. Viestin alkuun kirjaimet MI ja välilyönnin jälkeen mielipiteesi, nimimerkki ja lopuksi nimi, osoite ja paikkakunta. Operaattori perii normaalin maksun.