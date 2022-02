Jes, vihdoinkin on hulevettä – rahaa sitä varten on kerätty vuosia

Nyt sitä hulevettä vihdoinkin on ollut. Onhan sitä varten kerätty rahaa jo vuosia. Jes! Läträäjä

Venäjälle todelliset pakotteet. Putinin ja oligarkkien pankkitilit jäihin ja Nordstream kiinni. LNG-aluksia lisää. Kaasu- ja öljytoimitukset muualta. Täydellinen irtautuminen Venäjästä! Eikö historia ole opettanut

Erilainen jakeluliikenne sekä palvelutoimitukset kotiin asti ovat lisääntyneet huomattavasti. Mitä liikenne säännöt sanovat siitä, kun jalkakäytävät ja pelastustiet ovat nykyään autojen ajoratoja sekä parkkipaikkoja? Miten on

Nyt on hyvä vertailla huoltoyhtiöiden työn jälkeä keskustan jalkakäytävillä, osa jalkakäytävistä on kuin sohjoinen luistinrata ja osa hyvin aurattu ja hiekoitettu. Työn laatu vaihtelee useita kertoja jopa korttelin matkalla.Tinke

EU-maat toitottaa, että joka maa vastaa omista puolustuspoliittisista päätöksistään ja kannanotoistaan. Kuitenkin ne lähettävät yhteisen vastauksen Venäjän kirjeeseen. Ristiriitaista

Näin lumisena talvena ei ole mukava arvostella auraajia, mutta aika ammattitaidoton on se kuski, joka auraa portit tukkoon valtavilla lumimöykyillä. Ne ovat hakasialtaan 50 cm ja yli ja märkinä painavat niin paljon, että kauhakoneella saa ylös. Moneltako omakotiasukkaalta se löytyy? Kiinteistöveron vastineeksi toivon laadukkaampaa työn jälkeä ja lisäkoulutusta auraajille. Minä en vie omia lumiani kadulle, millä oikeudella kunnan kadulta tuodaan lumet minun portittini tukoksi? Lunta riittävästi omalla tontilla

Tarviskohan aloittaa rahankeräyskonsertit poliiseille, kun päättäjät eivät tajua ongelmaa. A

Puskiaisten kohdalta on valmis ura, jonka maapohja on vuokrattu ikuisiksi ajoiksi. Kyseessä olevaa sähkölinjaa ollaan siirtämässä lounaaseen ja valmis ura on valmista moottoritien pohjaa. Eli se niistä luontoarvoista. Besserwisser

Minkä takia esimerkiksi Avara luonto -ohjelmassa on niin äänekäs musiikki, ettei kertojan ääntä voi kuulla selvästi? Mihin tällä pimputuksella pyritään? Pilaa hyvän ohjelman ja katsojat kaikkoaa! Kertoisitteko miksi

Turvaton ja pettynyt on olo kun terveydenhuoltomme ei kykene huolehtimaan tehtävistään, lääkäriin et vain saa aikaa tarvittaessa. Ongelma oli jo ennen koronaa. Mihin ne rahat hupenevat?

