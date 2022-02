Mikä teitä mökkiläisiä vaivaa? Mitä pahempi lumimyräkkä, te ryntäätte mökeillenne olettaen, että mökkitienne on samantien aurattu. Pysykää kaupungissa, jos ei ole pakko ajella. Kehdataan soitella iltayöstä. Lepoaika se on auraajallakin. Auraajan vaimo

Taas lentää kuravesi jalankulkijoiden päälle! Tuntuu varmaan hyvältä kun saatte kasteltua monta. Miksi ajatte oikean puolen pyörät vesilammikoissa ja vauhdilla, kun tilaa olisi kadussa enemmänkin? Märkä

Suuret kiitokset ihanasta hoitopäivästä Coxan osasto 2:n henkilökunnalle ja hoitajille. Teette aivan upeaa työtä ihmisen huomioon ottaen. Timo Lehtonen

Kiitos Kumpulasta auraajille! Loskat ajettu pois porteilta! Iloinen

En voi ymmärtää, että kaupungin kassasta maksetaan palkkaa niille, jotka katselevat työaikana Areenaa. Moraalitonta

"Joka niemehen notkohon lahdelmaan kodin tahtoisin nostattaa." Laulun sanat eivät onnistu nyky-Suomessa. Pitää olla kaava. Isoveli osoittaa sinulle savisen pellonkulman. Et tee omaa kaivoa ja jätevesijärjestelmää haja-asutusalueelle, saati taloa ilman poikkeusluvan poikkeuslupaa, eikä tarkoita rantoja. Meillä on iso maa ja vähän ihmisiä, siis tilaa on, mutta kun ei ole kaavaa. Kokemusta on

Toivottavasti linja-autoaseman remontissa tehdään matkustajille jonkinlainen katos/suoja, jonka alla voivat odottaa bussia. Nyt linja-autoaseman ollessa suljettuna suurimman osan päivää matkustajat odottavat busseja kylmässä, tuulessa, lumi/räntä/vesisateessa. Olisi myös suotavaa, että aseman sisätiloihin olisi pääsy niinä aikoina, kun busseja liikennöi. Näin muualla maailmassa tehdään. Sunnuntaiaamun matkustaja säiden armoilla

Miksi yksityislääkärin lähete ei kelpaa kunnalliseen esimerkiksi röntgen- tai ultratutkimukseen? Voisiko joku valistaa? Hämmästynyt vanhus

