Varokaa Taysin ulkoparkkia – potilaiden kiusaksi se on muutettu etukäteen maksettavaksi

Varokaa myös Taysin ulkoparkkia! (AL 13.2.lukijalta). Se on muuttunut asiakkaiden – siis usein potilaiden – kiusaksi etukäteen maksettavaksi! Koska lääkäreiden, tutkimusten, kuvausten ynnä muiden varatut ajat eivät aina pidä paikkaansa, joutuu varmuuden vuoksi maksamaan reilusti pidemmältä ajalta parkkimaksun, jotta välttyy mahdolliselta parkkisakolta. Miksi toimiva systeemi piti muuttaa, ennen maksettiin käytetystä ajasta. Tuloa tästä kertyy siis enemmän kuin ennen, liekö tarkoituskin näin? Odotamme Taysin vastausta, meitä on paljon! Rahastusta sairaiden kustannuksella

Rollikkahallin vieressä seisoo kaksi tiekarhua käyttämättömänä. Tampereen kaupunki varmaan säästää niitä pahempien päivien varalta. Tiet keskustassa kuin kiskoilla ajelisi, polanteet kymmensenttiä, hirveää röykytystä. Aurat käyttöön

Suuret kiitokset latujen hyvästä hoidosta, Tesoma-Ikuri-Lamminpää-Julkujärvi-reitillä. Olette hienosti oivaltanut, leventää latu-uran mäessä, uskaltaa senioritkin varmemmin lasketella. Mummeli 75

Ismo Koskiselle, iso kiitos kirjoituksesta pankkien yhteiskonttoreista, joka palvelisi kaikkien pankkien asiakkaita kasvotusten, niin vanhemmatkin ihmiset saisi arvolleen kuuluvaa palvelua, ne ihmiset tämän maan rakensivat. On meidän vuoromme pitää heistä huolta, ikäihmisille on tietotekniikan hallinta täysin hukassa. Ei unohdeta

Kelkkailu on olympialaisten ihan parasta, koska selostamossa ei ole ketään kaikkitietävää asiantuntijaa! Nekalan mummu

Muinaisten antiikin olympiakisojen aikana vallitsi rauha. Toivottavasti toveri Putin tietää asiasta. Vanhat tavat kunniaan

Kiitos sinulle, joka olet ajanut taas ladun Särkijärven jäälle. Kyllä on mukava hiihdellä tasaista latua auringon paisteessa. Toivottavasti latua pidetään yllä. Äitee

The Voice of Finland, jos laulaa hyvin suomeksi, ei pääse jatkoon. Mutta jos kiekuu englannin kielellä, on varma jatkopaikka. Erkki