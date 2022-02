Lumi on tosi kallista ainetta

Saivare, älä kiitä lumesta. Se on tosi kallista ainetta. Onnettomuudet, romahtaneet katot, kaatumiset, aurauskulut ynnä muut. Minulla on kolme isoa pihaa kolattavanani, joten et ole tosiasioista selvillä. Ei naurata

On se vaan kumma, kun tulee puheluita numeroista, joita Fonecta ei tunne! Voiko kaikki olla salaisia? Kun tälläkin viikolla on soitettu 14 eri numerosta ja vain 1–3 viimeistä numeroa on erilaista. Outoa sekin, kun yhteen heti soitin, niin automaatti vastasi: "Numero ei ole käytössä". Höh

Pankit tekee miljardituloksia. Tavallsen tallaajan tilillä on 0-korko, vaikka inflaatio hipoo viittä. Onko oikein? Tammela

Kiitos Pirkanmaan Jätehuollon kohteliaalle ja hymyilevälle työntekijälle 9.2. Atalassa. Päivän piristys

Ilkka H kirjoitti asiaa 9.2. Energiakustannusten kompensointi on järjetön ajatus. Jos tähän mentäisiin, niin kyllä kompensoitavaa riittäisi: lapsilisät, vähemmän ansaitseville enemmän ja rikkailta pois, eläkkeet, köyhille lisää ja niin edelleen. Liekö edes perustuslaillista koko ajatus? Keksikää muita ratkaisuja hallituksessa. Kaupunkilainen

Ohtonen kirjoitti asiaa (AL 9.2.), Hämeenpuisto on säilytettävä entisellään, radikaaleille muutoksille ei ole tarvetta, eikä parkkiluolan ajoaukolle. Hyvä, että kaavamerkintä muutetaan katualueesta puistoalueeksi. Kaupunkihistoriaa vaalittava

Ryhtiliike! Jokainen poistaa vanhan myynti-, osto-, vaihtoilmoituksensa nettipalstoilta. Ärsyttäviä! Mami

Natoon nyt ennen kuin se on myöhäistä. Erkki Tuomioja ja kumppanit, suomettumisen ajan pitäisi olla jo historiaa. Huolestunut

Ensin on ajateltava, sitten ymmärrettävä, jonka jälkeen ryhdytään tekemään ja toimimaan! Julkinen liikenne ja kimppakyydit poliitikkojen ja kansalaisten suosituksista huolimatta bensa menojen hillitsemiseksi ei toimi. Kun olet yksityisyrittäjä yhden hengen yrityksessä ja koko Suomen maa työkenttänä, ainoastaan oman auton käyttö mahdollistaa työssä käymisen! Työmatkalle on otettava mukaan henkilökohtaiset tavarat, kaikki työnteossa tarvittavat laitteet, välineet, koneet ja työkalut ja materiaalit.Työreitit kulkevat läpi Suomen valtakunnan niin, että omistaja-työntekijä näkee muun muassa rautateiden loppumisen tietylle paikkakunnalle, bussit kulkevat vain aamuun illoin, ja kesäaikana ei ollenkaan, kun oppilaitokset ovat kiinni. Kenelle tarjota kimppakyytiä, jos olet työreissulla 5–12 päivää yhteen menoon? Oma auto ei ole kaikille ylellisyyttä vaan välineellinen arvo tuottaa valtiolle verotuloja, kun yrittäjä pääsee asiakkaiden tarpeiden luo myymään omaa osaamistaan laskutuksineen. Oman navan ympärillä eivät kaikki mahdu toteuttamaan työntekoaan. Varsinkin, jos haluaa tulla omillaan toimeen, on ambitioita, halua onnistua ja menestyä.Työn pitää olla tuottavaa, tehokasta ja kannattavaa myös yksilölle! Yrittäminen elämäntapana

Hyvinvointialueiden tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen käytetään paljon rahaa. Toivottavasti järjestelmien kehitystä koordinoidaan. Näin säästetään ja saadaan yhtenäiset perusjärjestelmät ja -sovellukset eri alueilla. Alueilla sovelluksien käyttö sitten vaihtelee ja painottuu tarpeen mukaan. Tehoa rahankäyttöön

Marjanpoimija, tomaatinkerääjä, rakennusmies ja kokki. Kaikki tulleet ulkomailta Suomeen töihin ja kaikkia yhdistää yksi asia. Kukaan ei ole saanut sitä palkkaa mikä on luvattu. Nyt halutaan muillekin aloille työntekijöitä ulkomailta. Onko tarkoitus, että heistäkin saadaan alipalkattuja ahtaasti asuvia työläisiä. Huolehtikaa näistä jo Suomessa asuvista "orjista" ennen kuin uusia haette. Orpona muttei orjana

OP:lta pitää kysyä, mitä se pankille kuuluu, mihin tililtä nostettuja varoja käytetään. Ei pankkikaan kerro mihin se tilinomistajan varoja voi käyttää. Kiusantekoa

Automiehenkadun ja Vuoreksen puistokadun risteykseen liikennevalo-ohjaus, valmistuu 12/21. Onkohan kyltissä väärä vuosi, kun mitään ei ole tapahtunut moneen kuukauteen? Odottava tunnelma

Aamulehdessä (10.2.) kerrotaan, että lasten laajat terveystarkastukset toteutuivat heikoiten Pirkanmaan neuvoloissa, vain reilu 30 prosenttia toteutui toissa vuonna. Viereinen artikkeli kertoo järkyttävästä Tampereella tapahtuneesta vauvaan kohdistuneesta henkirikoksesta. Itsekin odotan jo monta kertaa peruttua neuvola-aikaa vauvalleni, toistaiseksi mielenterveys kuitenkin kunnossa. Milloin resurssit hoidetaan aidosti kuntoon? Äiti ihmettelee

Hallitus vie eläkeläisiltä talot, mökit ja autot. Hyviä eläkepäiviä vaan. Bensasähkö

