Unisex-vessat on kaikkialla hieman outo käytäntö, varsinkin jos asiaa ei ajatella tarkemmin. Yhdessä Tampereen Voimakadun toimipisteessä on unisex-wc, missä heti ovesta mennessä on miesten laari. Siinä on hieno naisen mennä tilaan, eikä hieno tilanne sille miehellekään. Rakins

Hyvä iskä (AL 10.2.), olen samaa mieltä. Pidetään edes yksi vessa vain tytöille/naisille kouluissa ja muuallakin. Ei isommatkaan miesoletetut aina sitä rinkulaa nosta. Veskihätä

Täällä meidän isänmaassamme on hyvä elää ja olla. Epäkohtia löytyy tietenkin. Tietotekniikan piti olla niin loistavaa ja hyödyllistä. Nyt kaikki tuijottavat älylaitteisiin, vanhemmat ja lapset tietenkin perässä. Se on surullista. Tietotekniikan piti auttaa monilla eri aloilla. Nyt esimerkiksi hoitoaloilla työntekijöillä menee enemmän aikaa kirjauksiin kuin hoitotyöhön, mihin on koulutettu. Tähän pitäisi saada muutosta. Kynämape

Voisiko bussikaistan Tampereen Pirkankadulla keskustaan päin tullessa päättää jo ennen Vesilinnankadun risteystä? Nyt tilanne on sellainen, että liikennemerkki kertoo kaistojen yhdistyvän 200 metrin päässä eli risteyksen jälkeen. Kuitenkin osa autoilijoista siirtyy bussikaistalle ja ajaa risteyksen yli suoraan, vaikka pitäisi kääntyä Vesilinnankadulle sääntöjen mukaan. Osa autoilijoista tulee vasenta kaistaa niin kuin kuuluu ja siirtyvät oikealle vasta risteyksen jälkeen. Tämä aiheuttaa hämmennystä ja vaaratilanteita, kun oikealla on autoja, joiden ei pitäisi siellä olla. Aale

Uudet veturithan tulee espanjasta lentämällä, jos ovat "lentäville kalakukoille" sukua? Sipi

Ranskan presidentti Macron neuvotteli 5.2. Moskovassa Putinin kanssa. Neuvottelupöydän pituus oli kuusi metriä. Eikö Kremlissä ole pienempää pöytää kahdenkeskisen neuvotteluun? Iske

Onko oikeasti kannattavaa viedä suomalainen possu Puolaan käsiteltäväksi ja pakattavaksi suomalaisen lihanvalmistajan nimiin. Kyllä Suomessa osataan nämä samat asiat. Ilmastoteko

Meneekö kaikki kaupungin sepelit Näsijärven tekosaaren rakentamiseen, kun ainakin Etelä-Hervannassa kävelyväylät on toinen toisensa perään jäätyneen lumen kattamia luisteluratoja. Eikä sitä sepeliä näy riittävän edes taloyhtiöiden piha-alueillekaan. RP

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu perustuslain mukaan kaikille. Edessämme on suuria ja kauaskantoisia päätöksiä ympäristöön liittyen. Ekologinen kriisi on jo nyt tosiasia. Ei ole yhdentekevää, miten suojelemme luontoa ja ympäristöä. Päinvastoin. Käyköön esimerkkinä valtatie 3:n parantaminen välillä Lempäälä-Pirkkala. Täysin riittävä ratkaisu on parantaa nykyisiä väyliä. Muut vaihtoehdot suosivat vain suuria kaavoitustarpeita, ja tuhoavat peruuttamattomasti Pirkkalan lähiluonnon pilkkoen sen pieniksi saarekkeiksi. Siis perustuslain hengen vastaisesti. Tätä perintöä emme voi nuorillemme jättää. Päättäjät kantavat vastuun

Päästökompensaatiot ja muut ilmastohysterian luomat käsittämättömät rakennelmat ovat nykypäivän aneita (katolisen kirkon myymiä pääsylippuja taivaaseen). Mihin rahat katoavat?

Henkilöautoliikenteen sähköistämisen sijaan pitäisi siirtyä enemmän biopolttoaineisiin. Akkujen realistinen elinkaari on noin kymmenen vuotta, näitäkö käytettyinä ostettaisiin liikkeistä, lattialle jää. Sen sijaan polttomoottoriautolla ajelee jopa parikymmentä vuotta, todellinen hiilijalanjälkikin pienempi. Erämies

Olisiko ahtailla (perhe)asunnoilla mitään tekemistä nuorten mielenterveysongelmien kanssa? Kotiolot kunniaan

