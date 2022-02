Lumimyräköiden jälkeen katujen puhdistaminen on ollut hidasta ja heikkolaatuista

Lumimyräköiden jälkeen Tampereen keskustan ja muiden alueiden puhdistaminen lumesta on ollut hidasta ja heikkolaatuista. Jo auratuille kaduille on jäänyt edelleenkin liian paksu lumikerros, jossa on vaikea kävellä. Varsinkin risteysalueet ovat hankalat ylittää vaunujen tai rollaattorin kanssa. Onko kaupunki satsannut liian vähän katujen talvikunnossapitoon vai ovatko auraajat huolimattomia tai taitamattomia? Kaduntallaaja

Nyt onnistuu liukumäen tekeminen Pellavantorille Tampellassa Tampereella. Lunta riittää. Täältä puuttuvat lasten ulkoiluun houkuttelevat paikat. Liikkumaan

Kun katselee Uros-yhtiön ilmoittamia liikevaihto- ja liikevoitto lukuja niin ei voi kuin ihmetellä sen saamia avustuksia ja lainoja. Eivätkö päättäjät erota enää miljoonan ja miljardin eroa? HHJ

Jotkut näemmä saa ryypätä ja häiriköidä Mannerheimintiellä poliisin hellässä huomassa eikä iltapäivälehdet revi sensaatio-otsikoita, kun taas ympäristön tulevaisuudesta huolestuneita nuoria kaasutetaan ja retuutetaan ja viedään busseilla Kisahalliin. Toiset on tasa-arvoisempia kuin toiset

Kyllä ihmettelen kun nykyisin ei ole koiraveroa, kävelen päivittäin vähintään 12 500 askelta, ja kun katselee niitä koiran ulosteita/keltaisia lumipenkkoja, ei ymmärrä. Lisäksi Tampere ylläpitää telineitä, joissa kakka pusseja! Jos minä virtsaan lumipenkkaan, saan sakon. Miksi, onko ihmisvirtsa vaarallisempaa? Viekää koirat puskurin tarpeille. KSA

Tyttärelläni on adhd-diagnoosi ja ajokorttia varten hän on joutunut hankkimaan lääkärintodistuksen. Terveyskeskuksesta hankittuna sen hinnaksi tuli 61 euroa. Tällainen käytäntö asettaa nuoret terveyden perusteella eriarvoiseen asemaan ajokorttia hankittaessa. Tarvetta tasa-arvolle

Voisiko kulkutautisairaalan tontilla tällä kertaa välttää samat ongelmat kuin Santalahdessa? Sairaalarakennus saneerataan ensin, ja sitten uudet kovan rahan talot ympärille.Taitaa vaan mennä toisin päin ja lopuksi todetaan sädesienet ynnä muut, eikä kannata/viitsitä korjata, ja puretaan pois. Vähemmän puhetta enemmän tekoja

Katselin mielenkiintoista kalastusohjelmaa. En oikein ymmärrä tuonlaista "pyydystä ja vapauta" kalastusta! Ikään kuin hirvi ensin ammuttaisiin ja sitten aloitettaisiin sydänhieronta! Mara

Voionmaankadulla on asukkailla ilmeisesti erikoislupa kolata lumet ajoradalle? Nyt toinen kaista on pelkkää lumipenkkaa. JK