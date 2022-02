Peruskoulussa on jääty osin ketjusilmukka-asteelle – oppilaat vihaavat kässyjä

Missä kehitys? Yhteiskunnassa puhutaan digiloikasta, suomalaisesta loistavasta peruskoulusta, mutta joudun valitettavasti toteamaan, että joltain osin tässä nykyisessä peruskoulussa on jääty ketjusilmukka-asteelle. Oppilaat pääosin vihaavat näitä väkisin opetusohjelmaan upotettuja iänikuisia ja ajastaan jälkeenjääneitä "kässyjä", mutta niitä vain teetetään, kuten heidän isovanhemmillaankin. Turhautunut

Kalevan uintikeskuksessa 6.2. aamupäivällä uimavalvoja opetti tytölle hyppytaitoja. Kotiin palasi iloinen tyttö, ja tuli tosi hyvä mieli myös kotiväelle! Kiitos! Onnellinen uimahalliin palaaja 9 v.

Arto J. Heinämäki kirjoitti asiaa. On turhaa huudella Nato-optiota, kun Venäjä on keskittänyt 100 000 miestä rajalle. EU ja YK tarjoavat yhtä vähän turvaa kuin Kansainliitto 1930-luvulla. Yksin ollaan edelleen. Olisi pitänyt liittyä Natoon jäseneksi 1990-luvulla, viisaammat valtiot liittyivät. Anomus sisään ja heti! Kohta on myöhäistä

Hienoa Satonen ja Kiuru, kun kannatte huolta hädässä olevien ihmisten asemasta pikavippimarkkinoilla! Voisitte jatkaa samaa meininkiä myös asianajotoimistojen sekä yksityisten lääkäriasemien ja hoivapalveluiden suuntaan. Heikomman puolella

Ajatus, että energiakustannuksien nousua kompensoidaan alueellisesti on mahdoton ajatus. Se ei koskaan ole oikeudenmukaisesti kohdennettavissa. Kokonaisuudessakin ympäri Suomea ollaan kaupunkikeskusten ulkopuolella samassa asemassa. Täällä Pirkanmaallakin. Ilkka H

Vai ei työssäkäynti kannata, kun bensa on kallista? Ratkaisu voisi olla, että käytetään julkisia tai kimppakyytiä. Ellei onnistu, eduskunta kohottaa 25 sentin/kilometri työmatkavähennystä. Ja ainahan voi paikallisesti sopia palkankorotuksesta, että työssäkäynti kannattaa. Ratkaisuja please

Isänmaallinen teko -kirjoittaja ei kovin pitkään ole seurannut politiikkaa, jos ei tiedä, että ihan lähiaikoina on ainakin neljä ministeriä tai ex-ministeriä synnyttänyt, kuten Saarikko, Andersson, Ohisalo ja Kulmuni. Tosin Kiuru taitaa olla näistä vanhimmasta päästä, onnea hänelle odotukseen. Kolmen pojan äiti

Kolumnin Työtä on tarjolla mutta tekijöitä ei (AL 4.2.), sisältöön viitaten. Kannattaa joskus käydä katsomassa raskaampaa koneistusta tekevän alihankinta konepajan arkeen. Pölya, leikkuunestesumua, meteliä. Koneet huonossa kunnossa, sosiaalitilat myös.Työvälinepuutteita, työasentojen ergonomia surkea. Kyllä nuori koneistaja voi hätääntyä, kun laitetaan piirustus käteen ja kerrotaan, että parin tonnin painoinen kappale löytyy lumihangesta, työstöohjelman voi naputella etusormella työn lomassa. Kokemusta

Kiitos hallitukselle ja terveysviranomaisille koronan hoidosta, ilman tiukkoja rajoituksia ihmiset olisivat juosseet kuin vasikat pellolla. Ei tulisi jatkossakaan baareihin ja tapahtumiin, kun olisivat sairaina tai mullan alla. Onneksi terve

Nalle-vaarille, ennen kaupassa sanottiin: Kiitos käynnistä, tervetuloa uudelleen. Se oli rehellinen ja kaunis toivotus ilman mielistelyä. Kun viela kuulisi sen. 88 v. pappa