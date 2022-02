Poliisi ei kerro, missä Tampereen henkirikos on tapahtunut – kannattaa lukea se somesta

Poliisi ei kerro, missä Tampereen henkirikos on tapahtunut. Ei poliiseilta kannata kysyä näistä, vaan lukea somesta, missä on tapahtunut ja ketä ovat. Utelias

Näköjään Tampereellakin tarvittaisiin vaalitarkkailijoita, jotta äänestysliput eivät joutuisi vääriin paikkoihin. Käsittämätöntä, että Annalan A-äänestysalueen äänestyslippuja oli joutunut pahasti hakoteille. Ihmettelyä herättää myös selitys leimaamattomista äänestyslipuista, miten leimaamattomat ovat voineet päätyä vaaliuurnaan? Entinen vaalilautakunnan jäsen

Olympiajääkiekko, Suomi-USA-pelissä maalivahtien torjunnat Suomi 47 ja USA 10. Tämä kertoo pelistä kaiken. Turha toimittajien on syytellä Suomen maalivahtia. Pyöritystä

Kyllä meni aamukahvit väärään kurkkuun, luettuani (AL.31.1.) Pirkanmaan sotemuutosjohtajan vuodatusta, kun on hoitotakuu vaarassa, jos ei tule lisää rahaa.Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä peruspalveluiden asioinnista lähes puolet voidaan hoitaa etänä digitaalisten palveluiden avulla. Herää vain kysymys, mitenkä digipalveluilla saadaan hoitajat jaksamaan, henkilöstömitoitus kohdalleen, palkka kuntoon ja tarpeeksi hoivatyöhön avustajia. Mitenkähän digipalveluilla saadaan kotihoidon henkilökunnalle vaikkapa puolituntia lisäaikaa olla läsnä yleensä yksinäisen ja kaikkensa antaneen sairaan vanhuksen luona. Kyllä lupauksissa on ollut paljon parannuksia, mutta taitavat haihtua sinne digipilveen. Koikkarin Jussi

Ihminen, missä on se mainitsemasi ilmainen työterveys, niin menenpä sinne. 78 v. eläkeläinen

Nimimerkki Ihminen, tuliko mieleesi, että eivät kaikki kuulu työterveyden piiriin. Monet ovat työelämän ulkopuolella, syystä tai toisesta. Myös määräaikaiset työntekijät ovat usein työterveyden ulkopuolella. Työterveyden ehdoissa saattaa lisäksi olla eroja, jolloin työterveydestä saatava hyöty on käytännössä olematon. Tervetuloa todellisuuteen

Työterveys hoitaa erittäin isossa firmassa vain niin sanotusti pienimmän mahdollisen. Ei pääsyä muuten! Mami

Kyllä kuvotti kävellä Takahuhdin puistoalueilla herrahenkilön perässä, joka parinkymmenen metrin välein katsoi asiakseen räkiä ja niistää oikein molemmin puolin kulkuväylää! Tätä tapaa ikävä kyllä näkee muutenkin ihan liikaa. Eikö ole alkeellisempiakaan käytöstapoja? Nenäliina ei paljoa maks,a eikä paina taskussa ja oli lunta tai ei, koronaa taikka ei, niin en usko, että kukaan haluaa kenkiinsä, lastenvaunuihinsa, koiriensa tassuihin kenenkään räkää! Ällöttävää

Pääministeri näytti jälleen osaamisensa. Pisti Kiurun vetämään koronanyrkkiä ja katosi itse verhon taa. Kiuru joutui sylkykupiksi ja pääministeri hykerteli piilossa. Nyt hän tulee esiin pelastajana ja ilmoittaa, että hän peruu kaikki rajoitukset. Täyden kympin suoritus. Rock Hanu Hämeestä

Älkää hyvät ihmiset tilatko postin verkkokaupasta postimerkkejä 100 kappaleen rullassa suoraan kotiin. Ne on nimittäin noudettava postista. Kirje saa olla paksuudeltaan 3 cm ja rullan paksuus on 3,8 cm, joten menee paketiksi. Itse luulin saavani merkit suoraan kotiin, mutta toisin kävi. Olisi ollut helpompi ostaa ne sieltä postista ilman verkkokaupan välikäsiä. Väärästä infosta viisastunut

Miksi vähäpäästöisen dieselini, vain 109 g käytöstä rangaistus dieselveron muodossa. Diesel maksaa mittarilla saman verrattuna bensiinin hintaan. Kyllä minä niin mieleni pahoitin

Yksipuolista uutisointia. Amnesty syyttää Israelia rotusorrosta. Jutun lopussa kerrotaan, että Hamas kiittää raporttia. Tainnut unohtua, että Hamas on terroristijärjestö, jonka päämäärä on Israelin tuhoaminen. Odottaisi Amnestyn joskus tuomitsevan rotusortona myös maailmalla leviävän juutalaisvihan. Tasapuolisuutta

Hoh hoihaa. Kun koronasta ei riitä enää otsikoita, alkaa loputtomat puoluekannatusmittaukset, joita sitten riittää seuraavan vuoden ajan. Yle ehti ensimmäisenä ja muut tulevat heti perässä. Luoja armahda

Inflaation jyllätessä, pelkona on lainakorkojen nousu. Eikö muita hirvitä, että miljardivoittoja takova Nordea saattaa joutua maksamaan säästötilille korkoa? Haiharavvaari

Pääministerin tulee keskittyä vain sisämaan asioihin. Ay-liiketoiminta verolliseksi, näin tasa-arvo kaikille yrittäjille ja valtion talous kiittää. Järki ja kohtuus

Miksi urheilu- ja muutkin toimittajat ovat aiheettomasti kasanneet kaikki paineet Suomen naisten jääkiekkojoukkueen yhden maalivahdin niskaan? Synnitön heittäköön ensimmäisen kiven