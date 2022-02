Turhia kuluja pumpuista. Pitkäaikaisen ihottuman takia joudun toistuvasti ostamaan apteekista voiteita pienissä (500 g) muovipulloissa, joissa on pumppulaite. Tahdon ostaa täyttöpullon ilman pumppua. Pullo voi olla isompi. Kertyy turhan paljon muoviroskaa! Sairauskustannuksia tulee paljon maksettaviksi. Apteekeilla on monopoli. Lääketehdas avuksi! Kloorimyrkytys

Olen asunut kohta 10 vuotta Vuoreksen koonta-asemaa vastapäätä. Kerrostaloyksiö, 3. kerros. Keväästä syksyyn pidän parvekkeen oven enimmäkseen auki. Koonta-asema ei haise. Herkkä hajuaisti

Yhteiskunnassamme suunnitellaan tiloja viranomaisten valvonnassa tapahtuvien laittomien aineiden piikittämiseen. Perustetaanko tiloja muunkin laittoman toiminnan harjoittamiseen? Kansalainen

Miten suunniteltu Puskiaisten motari kehäteineen, teollisuusalueineen sopii Pirkkalan, Lempäälän ja Tampereen hiilineutraalius- ja luonnon monimuotoisuustavoitteisiin? Mikä arvo on metsäisen virkistysalueen pirstoutumisella käyttökelvottomaksi ihmisille ja eläimille sekä kasvavalla melulla meidän hyvinvoinnillemme? Onneksi tätä järjettömyyttä vastustamaan on laadittu adressi, voimme vielä vaikuttaa! Miksei paranneta jo olevia teitä, kun sekin vaihtoehto on? Hyvästi laavut, polut, luonto ja ladut

Irjalasta ainoa mahdollisuus käydä apteekissa ja ruokaostoksilla julkista liikennettä käyttäen on linja 16, Irjala-Hakametsä. Syksyllä tulee vaihto linjaan 32 Kaupin kampuksella. Pahimmillaan voi odotusaika olla puoli tuntia. Ei kiitos! Olemmeko tasa-arvoisia veronmaksajia?

Enemmän hedelmiä ja kasviksia kouluun toivoi oppilas kirjoituksessaan, jotta saataisiin enemmän vitamiineja. Lisäisin siihen myös kotimaisia marjoja. Kotimaista ja ympäristöystävällistä