Lapsen suusta eilen: ”Minun mummu ja pappa eivät tee muuta kun katsovat puhelintaan.” Yksi isoisä

Tosi Hyviä mielipidekirjoituksia koululaisilta. Tärkeitä asioita ja harkittuja kannanottoja. Niistä on oppinut uutta ja niiden esityksiä kannattaa mieluusti. Timo

Nyt on työntekijöiden markkinat. Pulaa tekijöistä on. Muistetaan sanoa "mitä muuta on tarjolla", kun työnantaja puhuu määräaikaisista töistä? Kysytään, minkä alan työehtosopimusta yrityksessä noudatetaan? Paljonko maksatte tessin yli palkkaa? Mites sopisi, jos tekisin 4 päivää viikossa? Lomathan on sitten 5 viikkoa, yks talvella. Kyllä yritys löytää keinot rahoittaa nuokin kulut. Ja ellei niin sitten katsotaan jotain muuta. Jaska

Onkohan turhempaa ammattia kuin sijoitusneuvoja. Ovat tietävinään kaiken, mutta oikeasti ovat tietoineen aina myöhässä tai sitten etuajassa. Jos oikeasti tietäisivät, niin olisivat moni miljonäärejä. Jussi 75

Tampere voisi vaikka gradutyönä teettää tutkimuksen keskustan väkimäärästä, kysynnän hintajouston vaikutuksista. Mitä vaikuttaisi se, että pysäköinti kaikissa luolissa ja katuvieripaikoissa olisi maksutonta, samoin Nyssen ratikka- ja bussikyydit. 3 kuukauden tutkimusaikaraja, vertailukohta sama ajankohta edellisvuonna. Paljonko lisääntyy yrityksiltä tulevat veroeurot? Kansa rahoineen kaupunkiin

Monissa tv-ohjelmissa on taustaksi laitettu musiikkia niin voimakkaana, ettei puheesta meinaa saada selvää. Voisiko asian tehdä myös toisinpäin. Musiikkiohjelmaan taustaksi puhetta? Hanski

Viitapohjassa ollaan ja pysytään. Oppivelvollisuus laajeni, mutta koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää kuljetusta eikä linjureita kulje. 16-vuotias on liian nuori järjestämään oman matkustustapansa. Onko lain tulkinta nyt niin, että huoltaja on velvoitettu kuljettamaan nuori liikenneyhteyksien varrelle. Kyllä nyt joku mättää ja pahasti

Kaupunki, joka Suomessa lämmittää jalkakäytäviään, ei voi olla uskottava ilmastonmuutoksen vastustaja. Mikä on tullut todistetuksi

Onneksi isänmaallamme on niin järkevä ja tasapainoinen presidentti kuin Sauli Niinistö on. Pia