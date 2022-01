Aika on ajanut peruskoululaitoksen ohi – tarvitaan iso koulu-uudistus

Korona-aika on kirkastanut, että sote-uudistuksen perään tarvitaan seuraava iso koulu-uudistus. Aika on ajanut nykyisen peruskoululaitoksen ohi. Lukuisat oppilaat kärsivät luokkaopetuksesta, jossa pakotetaan menemään yhtä jalkaa. Lukuisat opettajat ovat turhautuneita yrittäessään uittaa jokaisen lapsen saman opetussuunnitelman läpi yksilöllisistä eroista riippumatta. Nyt kaikki poikkeusoloissa hankitut uudet ideat ja tekniikat käyttöön! Yksilöllinen koulupolku kaikille! Nuorten epämääräinen masentuneisuus ja opettajien väsymys väistyisivät, jos koulu tuuletettaisiin oikein kunnolla. Tälläkö Suomi takaisin Pisa-kärkeen?

On Suomi vaan pelkkien suositusten ja ohjeiden maa, ja kukaan ei oikeasti valvo näiden noudattamista. Asiat ei siten toimikaan, tietenkään. Tätä esiintyy niin rakentamisessa, kunnossapidossa ja koronassa. Pitäisi olla pokkaa ottaa käyttöön määräyksiä ja niiden toteutumista valvotaan ihan oikeasti eikä pestä käsiä ja selitellä! Rakins

Mikä pankki se sellainen on, mistä ei riihikuivaa saa, ei pankki ollenkaan. Kyllä käteisen saanti tulevaisuudessakin on turvattava ihan huoltovarmuudenkin takia. Digi digi

Miksi Suomessa maksetaan laskuja esimerkiksi vakuutus- ja sähkölaskuja senteillä? Tietääkseni meiltä puuttuu kyseinen raha. Utelias

Osaisiko kukaan kertoa tietämättömälle, että mikä ihmeen logiikka on noissa moottoritien vaihtuvissa nopeusrajoituksissa? Hyvällä talvisella ajokelillä rajoitus on 80, kun taas huonolla ajokeleillä on 100. Liekö katsottu toissapäiväisestä iltapäivälehdestä ennuste pääkaupunkiseudulle ja tasapuolisuuden vuoksi rajoitetaan myös Pirkanmaan ajonopeuksia? Stud

Miksiköhän kaupoissa nykyisin toivotetaan hyvät illanjatkot? Minusta vähän liikaakin "lirkutellaan" ja ollaan niin kohteliaita. No siksi, että ostaisit ja ostaisit. Helinä

Mitä isommat edellä, sitä pienemmät perässä! Vertaile Englannin ja Suomen päämisterien juhlinnat virkapaikoillaan! Ja meillä vielä oppipoika (bile-prinssi, musiikkineuvos) mukana, että jatkumo olisi hoidossa. Elm

Suomalaiset innostuivat taas varaamaan lomamatkoja etelään. Lentohäpeästä ei tietoakaan, miksi näihin ei kohdisteta päästötoimia. Polttomoottori autoilijoita kyllä kuritetaan. Matkailutulot kotimaahan. Jussi58

Kenenkä ihmisen hoksottimet pelaa salamana, kun olet jo kaatumassa, että kaadu oikein? Kaatuminen on ennalta ehkäistävä, ettäs tiätte! Sipi

Olisitteko autoilijat niin kilttejä, että kytkisitte autonne takavalot palamaan ajaessanne lumipyryssä valoisana aikana, koska automatiikka sytyttää valot vasta pimeän tultua. Kiitos

Luisteluun tarkoitetuilla auratuilla (kiitos niistä) luonnonjääradoilla myös kävellään vuodesta toiseen kielloista huolimatta. Olisi tosi kiva tietää miksi. Suorastaan mielenkiintoista. Tulenko mitätöimään sinunkin työsi

Sain ensi vuoden eläkelaskelman. Laskin että eläkkeeni on 12 vuoden aikana noussut 159 euroa siis 13 euroa vuodessa. Se siitä ostovoimasta. Kaupungin pieneläkeläinen

Kierrätyspisteille selkeämmät ohjeet, valaistus ja valvontakamerat. Perustettava maksullisia roskapisteitä sekajätteille. Tölkkiroskaaminen ja muu roskaaminen lailla sakotettavaksi. Konmari

Rajoituksia voi purkaa, keventää, poistaa tai lieventää. On muitakin sanoja kuin höllentäminen. Sakke Kakkonen