Tampereen kaupungin virkaatekevät eivät anna järjestää paraateja Hämeenkadulla (Moro 27.1.), mutta mielenosoituksen saa järjestää siihen sopivassa yleisessä paikassa ilman omistajan tai haltijan lupaa, Luojan kiitos että elämme demokratiassa. Menneet penkkarit kannattaa muuttaa opiskelija-aktivistien koulutuspoliittisiksi mielenosoituksiksi plakaatteineen ja partioparaatit mielenilmaukseksi kansalaiskasvattamisen resurssien puolesta. Kukkaisparaati voisi tapahtua perinteisen kadunvaltauksen varjolla. Käsittääkseni tamperelaiset omistavat Tampereen kadut, myös tämän Suomen hienoimman. Ihana elämä

Arvoisat koiranulkoiluttajat. Kun jäätte keskustelemaan toisen koiranomistajan kanssa, teettekö sen samalla puolen katua, kiitos. Varsinkin näin korona-aikana on epämiellyttävää ohittaa teidät silloin, kun seisotte vastatusten vallaten kadun molemmat puolet ja ohitus on tehtävä teidän välistä. Kiitos ymmärryksestä. Riskiryhmään kuuluva

Tämä on kaikille vanhuksille ja huonojalkaisille. Pysykää pois Tampereen kaduilta. Silloin tuette parhaitten kaupungin tavoitetta säästää katujen kunnossapidossa. Saattavat siten lopettaa sen ihan kokonaan. Make

Surullista, jos Asfalttisoturi ei tajua puitten ja lähipuistojen merkitystä kaupungin ilmanlaadulle ja vilkkaasti ajoneuvojen liikennöimien katujen varsilla kerrostaloissa asuville. Etuoikeutettuna pääset metsään. Mikä on suosikkimetsäsi? Kauanko matka sinne kestää? Voiko siellä liikkua pyörätuolissa tai lastenrattaissa työnnettynä saamassa raitista ilmaa? Ovatko polut esteettömät ja tasaiset siten, että kävelytelineestä tukea tarvitseva voi kulkea keikahtelematta? Missä tämä metsä ja sen kävelypolut ovat? Kaipaan pihkan tuoksuun. Liikuntaa kaikille

Tommi Hannulan vertailussa (AL.26.1.) on kiekkoilijat Gretzky ja Ovetshkin. Hän unohtaa oleellisen asian, Gretzky pelasi 80- luvun NHL:ssä, joka ei ollut tasoltaan kovinkaan korkea, koska lähes kaikki Euroopan parhaat pelaajat pelasivat tuolloin omissa sarjoissaan. Myöhemmin sarjan taso on noussut huimasti, kun Eurooppalaisia pelaajia on tullut lisää ja lisää. Aution Jykä

Hyvä hiihtäjä tai kävellen ladun poikki oikaiseva. Ethän jää seisomaan ladulle, etenkään alamäkeen. Liian monta läheltä piti -tilannetta tullut vastaan alamäessä. Tähän asti selvitty mustelmilla, mutta seuraavalla kerralla voi jommallekummalle sattua pahasti kun täydestä vauhdista törmää ladulla seisovaan ihmiseen. Kaikki tapaukset olleet aikuisia. Jutelkaa muualla, tämä on vaarallista

Linnainmaankadun ja Hipunraitin välistä Sammonvaltatien suuntaista kävelytietä Tampereella käytetään jatkuvasti ajoratana. Poliisille

Tv-tekstitysten moittijat! Oletteko tutustuneet Ylen teksti-tv:n sivuun 331? Tyytyväinen tekstinlukija

Nyt kun jäähallin alue halutaan pakolla rakentaa täyteen jopa 8-kerroksisia taloja ja jokunen parkkihalli, haluan minä ehdottaa, että purkakaa pois koko jäähalli. Ei me kissanmaalaiset ja takahuhtilaiset sitä tarvita, kohta ei kukaan. Sijoittakaa sinne keskelle pilvenpiirtäjiä vaikka, mutta älkää tunkeko matalien, vanhojen omakotitalojen ikkunoiden eteen. Puistoja ei tuhota alueelta! Tehdäänkö villekomsit? Katumme ei myöskään vedä tuota suunniteltua automäärä. Parkkipaikkoja otetaan kaduiltamme, kun ei haluta maksaa kalliita paikkoja p-taloista. Koko ajan asuntojen määrää lisätään alkuperäisestä. Ahneuttako? Minusta kyllä. Aikoinaan haluttiin 2000-luvulla Kontionkadun isoja tonttia lohkoa, ei onnistunut. Siellä ei tontinomistajat olleet niin rahanahneita onneksi. Homo homini lupus est

Aamulehti uutisoi Lielahden saaritäytön aloittamisesta. Uutinen ei mainitse mitään nollakuidun poistosta järven pohjasta. Se mössö ei ole kuitenkaan terveellistä ja hajutonta. Aikooko kaupunki antaa luonnon hoitaa ongelman kuten kuidun lahteen laskenut sellutehdas aikoinaan? Jos kyseessä olisi muutama muovihiukkanen, niin töihin olisi ryhdytty kiireellä. Kohta haisee

Vuokratyöfirman tarkoitus on palkata ihmisiä huonommalla palkalla ja eduilla toisille firmoille. Nämä 0-sopimuksella työskentelevät ja heikompaan liittoon kuuluvat tekevät samaa työtä kuin muut, mutta pienemmällä palkalla. Vuokrafirmoilla menee hyvin kun näitä (usein maahanmuuttajia) saavat palkattua heikoilla ehdoilla ja sopimuksilla. Heikosti työllistyvät eivät osaa aina pitää puoliaan, vaan alistuvat näihin hermoraunioiksi tekeviin 0-sopimuksiin ja muihin vääryyksiin. Vuokrafirmoja riittää ja näyttää johtajat tienaavan ruhtinaallisesti, mutta kenen kustannuksella. Orja