Miksiköhän kaupoissa nykyisin toivotetaan hyvät illanjatkot? Minusta vähän liikaakin "lirkutellaan" ja ollaan niin kohteliaita. No siksi, että ostaisit ja ostaisit. Helinä

Ikurin jääveistoksille taiteilijapalkinto! Se on sentään taidetta verrattuna Kiasmam roskajätöksiin. Siellä on siivoojat ihmeissään, mikä on taidetta vai roskia. Tp

Kiitos Tiina Kivelä hyvästä kirjoituksesta. Kerron omasta kokemuksestani omaishoidon toiminnasta. Olen 100-prosenttinen invalidi, lähes liikuntakyvytön, ikä 85 vuotta. En pysty liikkumaan ilman apuvälineitä. Hain omaishoidontukea kaupungilta, käymään tuli nuorehko nainen, jonka lausunnon perusteella tuli vastaus, että pystyn itse huolehtimaan itsestäni. Kokemusta on

Näin koronan ja vaalihumun keskellä on jäänyt vaille tarkempaa huomiota vaille uusi, sähkölaskuun 21.2.alkaen tuleva viranomaisluontoinen Datahub-maksu 0,23e/kk jokaiselle sähkönkäyttöpaikalle, joka veloitetaan sähkölaskulla kuukausimaksun yhteydessä. Lisäksi energianmyyjä perii kertaluontoisen Datahub-käyttöönottomaksun 3,72 euroa. Datahub-maksun energiayhtiö tilittää suoraan Datahubia hallinnoivalle Fingrid Datahub Oy:lle. Maksu tuntuu pieneltä, mutta tuotto on todella saajalle mahtava, kun sen maksajana on jokainen Suomen sähkönkäyttöpaikka. Kun nyt kaikki paikka- ja kulutustiedot tulevat kaikkien energiayhtiöiden tiedoksi pilvipalveluun, kuluttajien mahdollisuus kilpailuttaa energian hintaa tulee mahdottomaksi. Tästä uudesta pakkomaksusta löytyy tietoja ainakin Fingrid Datahub Oy:n nettisivulta. Ei lisää pakkomaksuja

Loistava kirjoitus Jari Mylläriltä (Moro 27.1.) Tampereen keskustan autioitumisesta! Hyvä että joku vielä välittää! En tule enää keskustaan

TVA asuntomyynti oli toki ikävä asia vuokralaisille. Kuitenkin aina kun asut vuokralla, on riski, että asunnosta joudut luopumaan. Vuokra ei ole oma. Monimutkainen juttu

Miksi ihmiset seuraavat tyhjänpäiväisiä julkkiksia jotka tekevät tyhjänpäiväisiä asioita jossakin? Onko elämä noin tyhjänpäiväistä? Lobotomian oireet

Vanhemmat ostakaa sukset, niin pääsette lasten kanssa hiihtämään, eikä tarvitse kävellä hiihtoladuilla lapsen vieressä. Sivakoija