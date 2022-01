Nimimerkki Miten on, vastustan ajatusta, että lasten pitää hoitaa ikääntyvät vanhempansa, kun on palveluita saatavilla. On paljon mukavampaa käydä heitä muuten tapaamassa kuin hampaat irvessä hoitaa viikosta toiseen heitä, ja oma elämä toisella sijalla. En ainakaan itse vaadi omilta lapsiltani tulevaisuudessa palveluita. Lähihoitaja

Kyllä siinä Lapintien, Rauhaniemenkadun ja Pohjolankadun risteyksessä puikkelehtii jalankulkijoita, kun heillä on oikeus mennä suojateiden yli niin, että autoilijat väistävät. Santasalolle tiedoksi

Tampereen tapa: kun tehdään pyöräteitä kaadetaan kaikki puut, sitten päällystetään pyörätie asfaltilla. Konevoimin aurataan ja sepelöidään. Sama vihreä siirtymä jatkuuratikassa: puut nurin ja kiviaines grunderien toivomuksesta järveen.Rekkarallia konevoimin.Täyttö on iso uhka luonnolle. Mihin unohtuu luonto?

Hyvä Matti-Pekka Falck, olen samaa mieltä maksumuistutuksesta ja muistutuksen ulkoistamisesta. Sain 31.12. päivätyn kirjeen, jossa oli maksun eräpäivä 10.1. Varsin lyhyt aika huomioonottaen, että sisälsi postinjakelun. Lomalta palattua maksoin laskun 15.1. Jo 17.1. päivätyssä kirjeessä oli ulkoistettu maksumuistutus 10 euron huomautuskulun kanssa +10 sentin korko. Kyseessä oli alunperin tilitoimistoni lasku, jonka muistutuksen/perinnän se oli ulkoistanut. Oletan, että tilitoimistolla olisi aikaa ja osaamista hoitaa nämä asiat, varsinkin kun tuntiveloitus on kohtalainen. Tietysti voisin käyttää e-laskutusta. Vastaavasti sähkölaitos laittoi aikoinaan ulkoiseen perintään ja ulosottouhkauksiin sähkölaskuni, mikä oli e-laskuna, mutta heidän järjestelmä ei toiminut. Soittelin asiasta useita kertoja, ei kuulunut perintäyhtiölle, hoitivat vain perinnän ja sähkölaitoksella meni aikaa laskutuksen korjaamiseen. Tosi asiakaslähtöistä, loukkaavaa. Ehdotan, että maksuaika voisi olla minimi 2 viikkoa. Ei vielä ulosotossa

Muotiako? Asunnossa pienet ikkunat ja yhteen suuntaan, ja parvekkeet pieniä ja naapuri katsoo suoraan, kun niin ahtaaseen rakennetaan. Luulis maata vielä riittävän. Mielenterveyteen luulen vaikuttavan

Rauhanpalkinto pitäisi jakaa tänä vuonna triolle: Niinistö, Putin ja Biden. Edellytyksenä olisi tietenkin sillä ehdolla, että rauha ja hyvä tahto säilyy. Ike