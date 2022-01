Lähdin sunnuntaina kello 7 ajamaan autollani Tampereen Epilästä kohti Hatanpäätä Pispalan ja Ratinansillan kautta. Liikennevalot oli toiminnassa, mutta koko matka meni vihreillä. Uskomaton kokemus

Sydämelliset kiitokset Acutan henkilökunnalle hyvästä hoidosta keskiviikkoyönä. Sormukset pussiin

Kiitos Sappeen henkilökunta ystävällisestä palvelusta! Otatte hyvin huomioon kaikenikäiset hisseillä ja vuokraamossa. Aikuinen aloittelija

Lapintien nurkassa junaradan sillan risteyksessä Tampereella on kerrostalo saanut korjausmaalauksessa väriä pintaansa. Onnistunut lämmin sävy ilahduttaa. Kiitos. Ohikulkija

Coxalle kiitos hyvin hoidetusta lonkkaleikkauksesta. Hyvää palvelua myös apteekkipalvelulta, kun toivat lääkkeet osastolle. Suuret kiitokset kotiutustiimille, kun hoitaja tuli kotiin poistamaan hakaset. Hoitajan kotiintulo helpotti tilannetta, ei tarvinnut lähteä liukkaalla kelillä keppien kanssa terveyskeskukseen. Eikä mahdollisesti altistua matkalla koronatartunnalle. Tammela

Riina Nevalaisen kirjoitus AL 24.1. oli hyvä. Vanhempi väestö on jätetty kitumaan tukirankavaivoineen ja usein jo kävelykin on vaikeaa. Nuoremman sukupolven kannattaa kyllä ottaa tästä artikkelista kiinni. Vaivojensa vanki

Pirkkala on pinta-alaltaan yksi maan pienimpiä kuntia, vain 104 km2. Siellä on lentokenttä, lennosto, laajoja teollisuusalueita ja keskustaajama. Kunnan läpäisee kehätie moottoritienä. Meidän kaikkien kaipaamaa lähiluontoa on todella vähän. Nyt tämä vähäkin luonto uhkaa pilkkoutua ja jopa hävitä uusien tiesuunnitelmien takia. Miten tällainen hävitys voi nykypäivänä olla edes mahdollista? Selitys on kunnan into kaavoittaa lisää maata teollisuudelle ja kasvavalle asutukselle. Lähiluonto pitää jatkossa etsiä aivan muualta. Tervemenoa Pirkkalaan. Money talks

Aluevaaleissa äänestämättä jättänyt ei ole nukkuvien puolueen jäsen. Näissä vaaleissa äänestämättä ovat jättäneet hyvin hereillä olevat, jotka eivät halua maahan mitään aluevaltuustoja. Enemmistöläinen

Sote-uudistus tulee seuramaan ammattikorkeakoulujen ja Hätäkeskuslaitoksen avaamaa latua. Koulutusta hajautettiin sinne tänne, kunnes luuta lakaisi ja alkoi keskittäminen. Hätäkeskuksia oli viisitoista ja nyt viisi. Montakohan vuotta menee, että historia toistaa itseään? Mikko moi

Nato on välttämätön tekijä Itämeren alueen vakauttamisessa, koska sen läsnäolo hillitsee Putinin revansistisia pyrkimyksiä. Jos kuitenkin sotilaallinen konflikti leviäisi vaikkapa Ukrainasta Itämeren rannikoille, Suomi tulisi geopoliittisen sijaintinsa vuoksi vedetyksi siihen mukaan. Jokainen voi itse miettiä, onko siinä tilanteessa parempi kuulua läntiseen puolustusliittoon vai ei. Pasifisti

Isän mielenterveys rakoilee mutta hoitoon ei pääse. Mikä on lapsen tulevaisuus ? Näin ei rakenneta tulevaisuuden Suomea! Mami