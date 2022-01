Harmi, ettei nää kaikki ny ehdokkaana olleet tullu valittua. Niim paljo oli viisautta, tietoo, taitoo ,kokemusta tarjolla. Olispa tolkkua ja vastuunkantoa vaalien välilläkin

Hyvinvointialueelle saattaa syntyä myös Pahoinvointialueita ainakin sinne, mistä palvelut loppuvat. Sote-valtuustoissa enemmistö on kotikunnassaan, ja tietävät, mitä siellä tarvitaan ja saavat sen. Mutta, mutta entäs muut! Oma suu on aina lähin, sanoo vanha ja viisas sananlasku. Vanhus

Jussi74 (AL 23.1.), ei sote-säästöt sormia napsauttelemalla synny. Nyt vaaleilla valittavat edustajat alkavat järjestelyitä alueittain suunnitella. Säästöjä saadaan vasta muutamien vuosien päästä. Jorma66

Puuttuuko Tampereen kaupungin talvikunnossapidosta nykyään täysin lapiomiehet, koska liikenteenjakajat, pysäkit, raput tekemättä. Sellaiset ovat työntekijät kukin työnjohtajatkin.Toisin oli takavuosina jalat toimivat. Jaksettiin kulkea myös jalkaisin, eikä pelkästään koneilla. Pasi Ikonen

Miksi pitää pilata hyvä suomenkielen sana turhalla anglismilla? Walk-in-vaatehuone (Al 22.1.), onko meillä huoneita, mihin ei kävellä? Englannin kielessä "closet" eli komero ja "Walk-in-closet" eli vaatehuone, meillä vaatekomero ja vaatehuone. Toimittajat hoi

Taas jollakin välähti! "Koronarokotteesta aiheutuneet haitat saattaakin olla lumehaittoja"? Tälläkö nyt yritetään vähätellä rokotteen haittoja? ja miksi pitää aina totuutta muunnella? Seuraaja

Rahaa kaikki vaan haluaa ja vaatii. Eikö lasten velvollisuus ole huolehtia ikääntyneistä vanhemmista ilman palkkaa? Vai kuka minulle maksaa siitä ja keneltä laskutan kaikki tunnit? Milloin saan palkankorotuksen vai ryhdynkö lakkoon? Miten on

Kyllä minua niin harmittaa tuo suunniteltu ratikan reitti Lielahdessa. Ei onnistu kauppa-asioille matkan varrelta poiketa! Järki hoi

Oma kauppani on Kalevan Prisma. Siellä ollaan kohteliaita ja auttavaisia. Aina heitetään asiakkaalle Heit tai Moit ja kun tarvitset apuja jonkin asian tai tavaran löytämiseksi, kysyn vaan hekilökunnalta, he kyllä neuvovat ja lähtevät jopa näyttämään mistä kyseisen etsimäni asian löydän. Autavainen työntekijä keskeytti jopa oman työnsä ja lähti hakemaan minulle etsimääni tuontetta, kun en itse löytänyt. Kyllä ei niin suuria kiitoksia löydy kuin avuliaat työntekijät ansaitsevat. Paljon olen heiltä apuja saanut. Vanhempi mummi

Viime vuosina on Tampereellakin kiinnitetty paljon huomiota rakennusten ulkonäköön. Vanhojen ja kauniiksi koettujen purettujen talojen sijalle nousee erilaisia laatikoita. Kyseessä ei kuitenkaan ole uusi trendi, mikä näkyy hyvin Aamulehden Herrainmäen huviloita käsittelemässä jutussa. Siinä on kuvat neljästä säilyneestä huvilasta vuosilta 1860–1912, kauniita ovat. Mutta sitten on kuva vuonna 1963 alueelle rakennetusta talosta, tulitikkulaatikosta. Kauneuden hävittäminen tai korvaaminen moisilla tönöillä on kulttuuririkos. Seppo Sundqvist

Lähes päivittäin saamme kuulla ja lukea Tampereen uusista rakennushankkeista ja -kohteista. Missä ovat kehitysvammaisten ihmisten asunnot ja kodit? Huolestunut omainen

Te aikuiset lapset, jotka hylkäätte oman äitinne ja sisaruksen, omien virheiden ja väärien valintojen takia. Saatteko yöt nukuttua nyt? Tajuatko tuskan jokapäiväisen, ymmärrätkö vahingot? Äiti ja lapsi

Kyl mää niin kauhian pal ihmettelen jatkuvaa porua siitä, että keskelle kaupunkia pitää saada lisää puita. Menkää metsään. Sieltä niitä löytyy – ja paljon. Asfalttisoturi

Ratikan lipuntarkastajat kulkevat parittain turvallisuussyistä. Hei haloo, onhan matkassa aina ainakin kuljettaja. Itse apteekissa työskennellessäni olin usein totaalisen yksin; viikon kassat rahana, alkoholit, huumeet rauhoittavat yksin vastuulla. Eiköhän lippua voi tarkistaa ihan yksin. Tuhlaustako? Kysyn vaan

Pääkaupunkiseudulla ei lähijunissa ja ratikoissa tarvitse leimata kausikortteja, matkailulippuja (paitsi eka matkalla). Riittää, että lipun näyttää kohdalle sattuvalle tarkastajalle. Vastenmielistä tämmöinen kyttäyskontrolliin perustuva tarkkailu! Lisää tarkastajia

M-P Falkille tiedoksi, että näitä paperilaskuja jakelee moni eri firma. Aikoinaan niitä jakeli vaan valan tehneet postinjakajat. Nykyään menee viikko laskun perilletuloon. Posti kantaa nykyään lähinnä mainoksia ja palkkaa vuokrafirman kautta halukkaita jakelijoita näihin töihin. Kumma, että mainosten jakelu kannattaa, mutta kirjeiden jakelu näköjään ei. Mainosjakelija