Koira on ihmisen uskollisin ystävä. Katsoin nuorta, joka vei kolmea koiraa. Se saattoi olla hänen perheensä. Koira on inhimillinen se ei soimaa arvostele tai ivaa, vaan aina on iloinen tavatessa. Voi kun me ihmiset osaisimme toimia samoin. Ystävyys

Eikö uimahallit ja yleiset saunatkin voisivat olla auki rajoitetuilla asiakasmäärillä klo 17 asti, kuten ravintolatkin. Kello 17–18 ei enää saa heittää löylyä. EJ

Ajoin henkilöautolla Lielahdesta Messukylään ja takaisin. Matkalla on ainakin 12 liikennevalot. En ole havainnut, että Fintraffic on muuttanut ohjeita liikennevalojen punaisen valon merkityksestä. Muutoksesta heräsi epäily, kun matkalla näin kahdeksan auton kuljettajan rikkovan pysähtymismääräystä. Yleensä tilanteisiin liittyi reilu ylinopeus. Voiko poliisi antaa tiedotteen jos tilanne on valojen suhteen muuttunut. Tuhatta ja sataa

Kiitokset koronaosastolle 10 A (8) hyvästä hoidosta ja kärsivällisyydestä 28-12.–12.1. ajalta! Henkilökunnalle erikoiskiitos vielä rehellisyydestä terveydentilastani. Voimia teille! Ei ollutkaan luulosairas

Vanhassa vara parempi. Suomen olympiajoukkuetta on heti täydennettävä "vanhoilla" konkareilla. Miesten mäkijoukkueeseen Janne Ahonen, ampumahiihtojoukkueeseen Kaisa Mäkäräinen, miesten hiihtoon Jari Isometsä ja naisten hiihtoon Aino Kaisa Saarinen. Näin mitalisade on varma. Ja pois jätettäisiin naisten mäkijoukkue. M.o.l.

Frenckelin kiinteistön myynnin tuloilla kaupunki saa rakennettua Kaupin pesäpallokentän katsomoineen. Voisiko joku kaupungin päättäjistä selvittää tätä järjettömyyttä? Vastausta odottava

Kyllä, on ongelmia tv:n tekstitysten kanssa. Välillä on vähän paksumpaa kirjainta (kuten aiemmin oli) mutta nykyään on monissa ohjelmissa "tikun ohutta" tekstiä. Kiusa se on pienikin kiusa

Suolijärvelle on vedetty hienot ladut, mutta ei Lahdesjärvelle eikä Särkijärvelle kuten aikaisempina vuosina. Ikävä pettymys oli Lahdesjärven uimarannan parkkipaikalle kipattu jätekuorma. Lahdesjärven hiihtelijä

Käteinen raha, eikö Finanssivalvonta puutu siihen, että jotkut pankit ovat alkaneet sulkea kassapalveluita kokonaan ja käteisen rahan nostoa? Entä Eläkeliitto ja Kuluttajaliitto? Finanssivalvonnan omassa julkisessa muistiossa todetaan mm. että 'talletuspankin tulee kohdella kaikkia asiakkaitaan yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi'. Kaikki ymmärtävät, että digipalvelut eivät onnistu kaikilta ja sen myös Finanssivalvonta on muistiossaan todennut. Siksi on järjestettävä näille ihmisille mahdollisuus konttoripalveluun nostaa omalta tililtään omia rahojaan ja maksaa laskujaan edelleen. Minkä instanssin tehtävä on valvoa digiajan heikompien oikeuksia? Eihän heitä voi jättää yksin tässä asiassa? Pankit tekevät huipputuloksia, heidän pitää myös palvella, koska muuta mahdollisuutta hoitaa raha-asioita ei ole kuin pankin kautta. Antakaa palautetta näille syrjiville pankeille ja äänestäkää jaloillanne

Pirkkalassa näyttää olevan vallalla hypetys rakennuttaa omakotitalot kytkettyinä toisiinsa. Kutsutaan pientaloiksi, vaikka oikea nimi olisi rivitalo. Kaavapate

Maakuntamuseo on huolissaan maiseman muuttumisesta TAYS:n laajennusrakentamisessa. Eikös ongelma poistu, jos B-rakennuksen eteen rakennetaan yhtä ruma uusi rakennus. Näkymä kadulta ei muutu mihinkään. Helppoa

Iso kiitos ammattitaitoisille lumien auraajille, jotka tänä talvena ovat huolehtineet katujen, jalkakäytävien ja kävelyteiden kunnossapidosta hiekotuksia myöten, täällä Ranta-Kaarilassa! Hyvällä mielellä lenkille

Lämmin kiitos Hatanpään vatsakeskuksen kahdelle hoitajalle päänsä loukanneen potilaan asioiden hoidosta sekä aidosta välittämisestä. Oli ilo asioida kanssanne. Kiitosmielin

Kiitos Coxaan, polvileikkaus oli 14.1, nyt jo kävely sujuu ilman keppejä, tosin varoen. Teette tärkeää ja hyvää työtä! Terveisin 13:2 potilas. Hoitoisuus täydellistä

Koko aukeaman juttu sairaalahuoltajien työstä (AL 19.1.)! Hyvä! Sairaalahuoltajathan vastaavat tilojen hygieniasta. Tärkeää työtä, jota ei aina huomata edes työyhteisön sisällä. Outi

Asumme Meesakadun alkupäässä vuokratalossa ja olemme kärsineet koko syksyn ja talven kylmistä huoneista. Keskiviikkona ulkona oli kylmä pohjoistuuli ja patterit kylmät ja huoneessa lämpöä 17.9 astetta. Haluaisin tietää kuinka moni kärsii tästä samasta ilmiöstä vuokrahuoneissa. Seppo