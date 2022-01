Pieni kaksikerroksinen asunto on hankala – ei toimi lapsiperheissä eikä ikääntyvillä

Ajattelen, että kaksikerroksisten asuntojen rakentamista pitäisi vähentää. Asuntojen yhä pienenevät neliöt ovat hankalia päällekkäin. 70 neliön "perhekoko" jaettuna kahteen kerrokseen on kuin kaksi yksiötä päällekkäin. Ei toimi lapsiperheillä eikä ikääntyvillä. Lisäksi toivoisin päätyseiniin lisää kunnon ikkunoita ja avarampia parvekkeita ja terasseja, myös kerrostalojen alimmaisiin kerroksiin, joissa ei ole valmiiksi maisemaa rajaavia sivuseinämiä. Yhdessä tasossa ja avarat näkymät kahteen suuntaan

Kun bensiinin hinnassa on veroa noin 70 prosenttia eli noin 1,40 euroa litra, niin on turha spekuloida mistä johtuu järjetön hinta. No eihän se päättäjiä kiinnosta, koska eivät itse maksa kyytejänsä. Työsuhdeauto

Milloin hallituspuolueet oppivat olemaan fiksuja: oppositiota haukkumalla ei asioita hoideta. Teot ratkaisevat

Kaupunki ei sitten saa millään kaadettua hiihtoladun päältä puita, jotka roikkuu jopa ladun päällä ja liian lähellä latua ja tiputtavat lumet ja roskat ladulle Linnainmaa-Atala-välillä. Siinä hiihtää monen koulun oppilaitakin, ja ei ole kiva kaatuilla, kun sukset tökkii roskiin. Kuntohiihtäjä

Te, jotka valititte sähköyhtiöiden sopimusrikkeistä, ihan turhaan, sillä se menee ensin pankit, sitten yritykset sen jälkeen valtio ja alapuolella työläiset, joilla valtiolla on velvolosuus maksattaa pankkien ja yritysten sotkut raippaveroina. Jollet maksa, niin Viinasen sanoin, kyllä Siperia opettaa. Veikko

Äänestyspaikalla otettiin maski pois tunnistautumista varten. Osaa ehdokkaista tuskin tunnistaisin mainoksien kuvista. Eräskin tähtisilmä on käyttänyt samaa nuoruuden kuvaa jo kolmella vuosikymmenellä. Aina on valituksi tullutkin. Epäkohteliasta jo puolueen muitakin ehdokkaita kohtaan. Luvallista vaalivilppiä

Koronaa ei hävitetä ihmisvoimin maailmasta, vaan se häipyy aikanaan ja aikaa ei tiedä kukaan. Sipi

Hyvinvointialueet ja yhdenvertaiset palvelut. Tampere on saanut Tays-sairaalan, jota naapurikaupungit ovat kustantaneet kuten myös remontit ja uudisrakennukset parkkimaksuineen maksettavaksi. Saako ympäryskunnat nyt oman Tays-sairaalan, tasa-arvoisesti? Toisen luokan kansalainen