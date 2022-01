Tampereen Hatanpään koronarokotusyksikön järjestelyt todella huonot. Harmittaa työntekijöidenkin puolesta. Ratinan rokotuspaikassa sekä koronatestauksissa olleet järjestelyt toimivat ja terveysturvalliset. Niistä mallia Hatanpään pandemiavastaanoton koronarokotusten turvalliseen ja järkevään organisointiin. Älyhoi

Voittosukissa olisi pitänyt olla teksti: Ei saa häiritä, teen Aamulehden sanaristikkoa! Ristikkohullu

Hämeenpuistoa aletaan kaavoittaa puistoksi. Kukas muukaan ensimmäisenä on barrikaadeilla kuin sorretuksi ja kuritetuksi aina itsensä kokeva tamperelainen yksityisautoilija. Täällä puistoissa autoilu ja pysäköinti on veressä ja jos saadaan Kansallisen kaupunkipuiston status niin se tulee olemaan autoistunein kaikista Suomen kansallispuistoista. Torilla tavataan, autolla tietty

Onko hiekoitussepelin hinta noussut kun kaupunki ja kiinteistöhuoltofirmat ei raaski hiekoittaa kunnolla? Lusikallinen sinne tänne ei nyt riitä. Puistot, pihat ja jalkakäytävät hengenvaarallisessa kunnossa. Sattuu kun liukastuu

Kunnan virastotalo tai vastaava löytynee jatkossakin joka kunnasta. Ne, joille digipalvelu on vaikeaa, voisivat saada siellä yhteyden lääkäriin kunnan koneella ja yhteyden avaisi vaikka se vahtimestari. Win win

Ruotsi lisää puolustusvalmiuttaan Gotlannin saarella Itämeren kiristyneen tilanteen takia. Kiinnostaisi tietää, miten Suomi suhtautuu kiristyneeseen tilanteeseen Ahvenanmaan suhteen? Markku 80

Sydämelliset kiitokset kahdelle nuorelle miehelle ja yhdelle tytölle, jotka 12.1. illansuussa riensivät auttamaan minua Tampereella Hämeenkadun jalkakäytävällä, kun pahasti nivelrikkoinen polveni yllättäen petti altani ja romahdin kyljelleni katuun, johon myös pääni vasen puoli osui ja aiheutti verta vuotavan haavan. Toinen miehistä sanoi olevansa lähihoitaja ja hyvin asiaan kuuluvasti hän alkoikin painella nenäliinalla valuvaa silmäkulmaani, ennen kuin auttoivat minut pystyyn ja taluttivat ratikkapysäkin penkille istumaan. Ilmeisesti tyttö oli soittanut ambulanssin tarkistamaan tilani ja kaikki kolme nuorta odottivat kanssani sitä. En huomannut heiltä edes nimeään kysyä, joten kiitokseni menevät nimettömille avuliaille nuorille! Kompurapolvi

Tampereen sähkölaitos nostaa rajusti sähkön hintaa. Sähkölaitos myy kaiken tuottamansa sähkön Nord Poolin sähköpörssiin ja ostaa sieltä asiakkailleen menevän sähkön. Kysymykseen; eikö ole harhaanjohtavaa markkinoida asiakkaille paikallisesti tuotettua lähisähköä? Yhtiö vastaa, ei koska sähköllä on alkuperätakuu. Miten tämän alkuperätakuu todistetaan?

Ikäihmiset tarvitsevat raitista ilmaa ulkoillen. Niin myös lapset. Päättäjät kehuvat rakentaneensa 23 liikuntahallia. Nyt mainostetaan kuntosaleja. Suuri osa kaupunkilaisista on jätetty syrjään. Puistot on kunnostettava ja esteetön pääsy puitten alle on palautettava keskustan alueella Näsijärven rannalla. Liikennesuunnittelu on unohtanut jalankulkijoiden lähiulkoilun. Ulkoilu lähipuistossa