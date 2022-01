Iso kiitos ja peukku niille, jotka pitävät huolta Suolijärven laduista ja ympäristön kunnossa pidosta. Ilo päästä kävelemään auratulle väylälle järven jäälle. Teolla on iso merkitys ulkoilijoille näin pandemia aikana ja muutenkin. Anne

Kiitokset teille kolmelle pohtolalaiselle suuremmoisesta avusta. Pääsimme jatkamaan matkaamme. Paula ja Anja

Ennen Suomi halusi olla ja oli talvilajien arvokisojen mitalitilastojen kärjessä. Tänä vuonna näyttää olla tärkeämpää päästä historian tilastojen kärkeen, lähettämällä urheilija kuudensiin henkilökohtaisiin olympialaisiin, ilman näyttöjä ja vailla menestymismahdollisuuksia. Joutomaan laulu

Tampereen kaupunki menetti satoja tuhansia euroja kun myi 100 asuntoa könttäsummalla. Miksi ei laitettu yleiseen tarjontaan. Eikös hintaa voisi hieman avata kaupunkilaisille vai halutaanko taas salata tiedot kansalaisilta. Typerää toimintaa jo. henkilöiltä vai saivatko itselleen bonusta näin vuoden alkajaisiksi. Papparainen

Hävettää olla tamperelainen. Täällä myydään kaupungin toimesta kodit ihmisten alta. Toisaalta rakennellaan tekosaaria ja ratikoita, eikä ole rahasta kiinni. Kaipa asuntojen myynnistä saadut rahat käytetään johonkin pormestarin virkaan. TP

Meillä on varaus Helsingistä Malagaan Norwegianin lennolle 22.1. klo 6.15. Hakiessani menoyhteyksiä, joilla pääsisi Helsinki-Vantaan kentälle kaksi tuntia ennen lähtöä, en löytänyt yhtään julkista kulkuneuvoa, jolla matka onnistuisi (niin kuin ennen) lauantain aamuyöstä. Olisiko tässä markkinarako suoralle yhteydelle Tampere–Helsinki-Vantaa? Odottelemme innolla, että suorat lennot Tampereen viihtyisältä ja toimivalta kentältä lisääntyisivät. Tamperefani

Hakametsän jäähallin uusi rokotuspaikka. Laittakaa nyt se tavuviiva rokotus paikka sanojen väliin. Kanan munat

Terveystaloon soittaessa automaatti ilmoittaa, että puhelut nauhoitetaan muun muassa koulutustarkoituksiin. Erittäin epämiellyttävää olisi, jos jossain koulutuksessa kuunneltaisiin ja analysoitaisiin soittoani tai kenen tahansa, jolta ei erikseen lupaa ole pyydetty. Haluaisitko itse?

Hurahtanut mummu, laita äänikirjasta torkkuajastin päälle, niin lukija lopettaa sopivan ajan kuluttua, vaikka itse olisit jo nukahtanut. Äänikirja unilääkkeeksi

On tosi järkyttävää lukea aina uudestaan ja uudestaan näitä koulukiusattujen rankkoja tarinoita! Narsistinen kiusaaja joka todennäköisesti on manipuloinut opettajankin pikkusormensa ympärille jää voittajana areenalle kun kiusattu vaihtaa koulua! Sama narsististen rikollisten manipuloiva ote näkyy aikuisissakin! Jos "lainoppineelta" penätään uhrin oikeusturvaa on varma vastaus: "On otettava huomioon myös vastapuolen oikeusturva." Eli oikeusturva astuu voimaan vasta siinä vaiheessa kun on syyllistynyt rikokseen! Missä empatia?

Korona taitaa käydä läpi koko ihmiskunnan, vaikka olisi tuplamaskit ja aikaa ei tiedä kukaan. Sipi

Etäkoulun vastustajien sopisi tulla kouluun muistuttamaan jokaisen päivän oppitunnin aikana kymmeniä kertoja maskin pitämisestä suun ja varsinkin nenän edessä ei paljon lääkärien vastaanottotilaa isompaan yläkoulun opetustilaan, jossa on yli 20 henkilöä tietoisena samalla siitä, että nämä ilman maskia olevat henkilöt levittävät koronaa erittäin tehokkaasti. Ristiriitaa mielessä saattaa lisätä sekin, että samaan aikaan valtavaan jäähalliin ei päästetä rokotettujakaan katsojia edes harvennetuilla väleillä. Open oma ikä kun vielä lähentelee kuuttakymmentä, niin on tässä koronapainajaisen aikana aika usein tullut mieleen, että opettajilla ei ole edes ihmisarvoa. Meidät ja työturvallisuutemme on unohdettu lähes kokonaan. Edes työnantaja ei sanallisestikaan kiittänyt jaksamisesta! Opet tietävät tekevänsä merkityksellistä työtä hienojen nuorten parissa, mutta kissa elää kiitoksella, ope ilmeisesti alati kasvavilla vaatimuksilla. Arvon mekin ansaitsisimme

Sanotaan, ettei historia opeta mitään. Oppirahoja on kuitenkin maksettu melkoisesti. Naton jäseneksi ja pikaisesti! Ei kai enää olla suomettuneita?

Onko ydinvoiman ja muiden energiatuotantojen vertailussa otettu huomioon ydinvoimalaonnettomuuden aiheuttamat ympäristövahingot, esimerkiksi Tsernobyl ja Fukushima. Mats

Äänestän aluevaaleissa vain sellaista ehdokasta, joka on ottanut rokotukset sekä käyttää kaupassa ja nyssessä maskia. Ehdoton vaade