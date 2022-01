Joka ainoa talvi ihmiset eriarvoistetaan sillä perusteella, mikä on heidän tapansa ulkoilla. Jos he suosivat kävelemistä liikuntamuotonaan, heillä ei ole mitään asiaa raikkaaseen metsäluontoon, kaupunki ei tee kävelyreittejä metsiin lähelle asumalähiöitä jalankulkijoita varten. Jos taas toiset suosivat hiihtämistä ulkoilumuotonaan, niin hiihtäjille tehdään ja ylläpidetään kymmenien kilometrien latuverkot asumalähiöiden ympäristöihin. Ymmärtääkseni me kansalaiset olemme tasa-arvoisia veronmaksajia lain edessä. Eikö siis kaikilla pidä olla samanlaiset mahdollisuudet nauttia talvisista. metsistämme. Ei metsä kysy, käveletkö vai hiihdätkö, metsä toivottaa meidät kaikki tervetulleeksi nauttimaan antimistaan. Inga

Sisältyykö auraus asukaspysäköinnin vuosimaksuun vai onko se lisämaksullinen palvelu, joka pitää tilata erikseen? Teiskontie 24:ssä ja 25:ssä aurausta parkkialueella on odoteltu viikko. Olse

Olen tässä ihmetellyt postinkulun hitautta vuodenvaihteessa. Kirjeisiin on lätkäisty uusi tarra ''postinjakelun avuksi'', siinä on samat tiedot, jotka kirjeessäkin. Paljonko tarroittaminen vie aikaa, tarratkaan eivät ole ilmaisia? 9 tarrapostia saanut

Aluevaaliehdokkaat pitäisi listata tai ryhmitellä ammatillisen pätevyyden mukaan niin olisi helpompi löytää sopiva ehdokas, kuin yrittää löytää sellainen puolueiden listoista. Pätevyys ratkaisee

Hyvinvointialueet ja yhdenvertaiset palvelut. Savukoskella on tuhat asukasta ja sinne vaaditaan terveyskeskusta. Tampereella on 250 000 asukasta, saadaanko me 250 terveyskeskusta, tasa-arvoisesti. Kansalainen

Ehtisikö latukoneet pian Tampereen Iidesjärvelle ja muille? Se olisi parasta lähiliikunnan ja kansanterveyden tukemista näinä aikoina. Nekalan hiihtäjä

Suuri määrä naisia on suorittanut asepalveluksen. Nyt sen toivotaan lisääntyvän, joten viimeistään nyt ja varsinkin, jos siitä tulee velvoite, on korkea aika saattaa näiden naisten palkkaus siviilissäkin samalle tasolle miesten kanssa. Naisten euro ehjäksi

Olen samaa mieltä nimimerkin Turhautunut kanssa, erityisuimakorttilaisille lupa uimaan, kuten aiemminkin oli, heillä on korttinsa aivan syystä, hallit on auki kuitenkin ja valtaosa heistä aamupäivisin kuntoaan ylläpitäisi. Vaivojen hoitoa

Näsijärven jää ja ladut kutsuisivat, mutta vanhan kömpelön ihmisen on lähes mahdoton päästä jäälle liukkaiden kivien kautta! Eikö kaupungilta voi mitenkään saada portaikkoa jäälle meidän iäkkäämpien iloksi? Marjami