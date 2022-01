Nykyiset tartuntatilastot lienevät suuresti alakanttiin kun kotitestien tulokset puuttuvat. Heitähän ei päästetä virallisiin testeihin vaan kehotetaan pysymään kotona. Faktat pöytään

Peukut Hans Lankarille, hyvä kommentti! Missä vaiheessa suomalainen duunari oikeesti huomaa, että nämä rikuaallot ja kumppanit, jotka lakonuhkilla kiristää, on pelkkiä jarrumiehiä. Neuvottelukulttuuri mitä hehkuttavat on neukkulasta. Onneksi yksi puhuva pää on häipynyt, hän joka papukaijamaisesti hoki, että Suomeen on saatava vientivetoista kasvua, ymmärtämättä sanomansa sisältöä. Hei haloo. Työntekijän etu on työpaikka ja menestyvä voitolla pyörivä työnantajayritys, iso tai pieni tai siltä väliltä. Mikä estää ay-puolta myöntää tätä? Ohhohhoijjaa

Kyllä on hieno palvelu kaupoilla, saa tilata kotiin tavarat ja sujuu! Ei tarvi ketään pyytää hakemaan, suuri helpotus asia tajuttuani. Tulee halvemmaksikin kun ei itse mene, tulee otettua aina ylimääräistä. Ja näin kun ei enää edes pysty meneen terveyssyistä! Hyvä keksintö

Olipa upea kannanotto Riittakerttu Kaltialalla nuorten ahdistuneisuuteen (AL 9.1.)! Täytyy hattua nostaa, että vielä löytyy tervettä järkeä ja näkemystä, miksi niin monet nuoret ja vanhemmatkin voivat huonosti. Valheelliset, itseriittoiset somekuplat saavat ihmiset voimaan pahoin, samoin kuin lapaan kiinnikasvanut kännykkä. Hieno kirjoitus ja osuu niin ytimeen. Kiitos! Pirkkalan Arska

Eläimille kiitos (AL 9.1.) oli koskettava kertomus alpakoita. Tällaiselle toiminnalle soisi tukea, etenkin nyt pandemian aikana, kun on paljon mielen ongelmia. Tukea hyvään toimintaan

Digitaalisiin kirjoihin hurahtaneelle Jussi Saariselle kiitos kivasta kolumnista. Kuuntelen äänikirjoja neuloessani, mutta nukkumaan mennessä en niitä suosittele. Kun kuunnellessani nukahdan, jatkaa kirjan lukija edelleen lukuaan. Kun herään, on kirja usein jo päättynyt enkä pysty enää palaamaan tarkkaan kohtaan, jolloin olen nukahtanut. Hurahtanut mummu

Nyt mietitään minkälaisen miesten mäkihyppyjoukkueen Suomen pitäisi lähettää olympialaisiin. Näyttöjen perusteella paras vaihtoehto olisi, ettei lähetetä ketään. Jalluveli

Eläke nousi, bensa nousi, sähkömaksut nousi. Balanssi

Olisiko se poro lähtenyt etelään paremman toimeentulon toivossa? Lapissa jäkälät on jäänyt jään alle ja muutenkin voi joutua pedon suuhun. Jos löytäis vaikka peuroista kavereita itselleen. Petteri

Etäkoulu tai normaali koulussakäynti, valinta on helppo. Vanhemmat päättävät, jos kodissa on riskinä vanhempien, sisarusten, omaishoidettavan terveys. Mami