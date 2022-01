Nyt kyykyttää asiakkaita Aito Säästöpankki ja lopettaa käteisen tarjoamisen Tampereen kokoisessa kaupungissa kokonaan. Tätä ne kauniit puheet asiakkaiden hyvästä palvelusta tarkoittavat. Palvelumaksut ovat kyllä korkealla tasolla. Pankki vaihtoon

Tampereen kaupungin sähköinen ilmoittautuminen liikuntapaikkoihin ei ottanut kahta ilmoittautujaa kerrallaan, kuten aiemmin. Ostoskorin aika loppui yrittäessä, ja paikat täyttyivät ennen kuin pääsi tekemään uudestaan omaa. Vesijumppapaikka meni sivusuun. Todella harmistunut

Mitähän ministeri Kiuru teettäisi 5 000 tuhannella varusmiehellä, kun kerran testaukseen ja rokottamiseen vaaditaan erikoiskoulutus, ja jäljittämisestä ei ole hyötyä, kun testaus ei toimi? Jep jep!

Lielahden Prisman parkkihalli lainehtii, koska autot ajetaan lumikasa auton päällä parkkiin ja harjataan hallin lattialle. Pitäisikö ohjeistaa autoilijoita, kun oma järki puuttuu? Kumisaappaatko jalkaan?

Mihin hoiva-avustaja tarvitsee matematiikkaa? Tähän on tyssännyt monen tie suunnitellessa opintoja hoiva-alalla. Työnkuvaan eivät kuulu lääkehoidolliset tehtävät, niin on täysin absurdia testata hakijan matemaattisia taitoja opintoihin pyrittäessä. Matti Ahosen mielipidekirjoitus (AL 5.1.) oli osuva. Hoitolaitoksissa tarvitaan ihmisiä aputöihin, jotta koulutetut hoitajat voivat keskittyä niihin töihin, joihin heidät on koulutettu. Maalaisjärkeä

Nimimerkille Nyt tukea ay-liikkeelle: Oletko tutustunut työnantajien tarjoamiin työehtoihin? Nyt vain täysin perusteetta väität, että työehdoista siirrytään taaksepäin. Näinhän ei suinkaan ole. Esimerkiksi Ruotsissa paikallinen sopiminen on keskimäärin nostanut palkkoja ja parantanut muita työehtoja. Kohtuutta kaikessa

Paljonko istuskelee eduskunnassa lääkäreitä ja hoitajia? Lähtisivät nekin oikeisiin töihin, ettei mene koko koulutus hukkaa! TimoS

Veeti Rautanen (AL 6.1) haluaisi sallia miehille pitkät hiukset armeijassa. Ne ovat kuitenkin hygieniariski leireillä ja turvallisuusriski koneiden äärellä. Ehkä tosin miehetkin voisivat käyttää nutturaa kuten naiset, jotka vapaaehtoisesti menevät palvelukseen, mutta kyllä se letti kasvaa intin jälkeen takaisin. Inssi

Osat ovat vaihtuneet. Miehillä on poninhännät ja naisilla miesten siistit hiukset. Kyllä armeija on miesten koulutus maamme puolustajiksi. Miehuus alkaa siisteydestä hiustenkin osalta. Myös parrat hoidetuiksi