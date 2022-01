Eikös ne pienituloiset asutettu aikoinaan Pispalaan? Aika jännä, että nykyään siellä asustaa hyvätuloisia ja rikkaita, joista osa vuokraa pieniä asuntoja sopivaksi katsomaansa hintaan. Täydennysrakennusta harrastava Tampere voisi rakentaa sinnekin näitä "kauniita" kuutiotaloja ihmisten silmien iloksi. Kateellinen

Nivelrikkoa sairastava voimauttaa lihaksia uimalla pari kertaa viikossa ja kuntosaliharjoittelulla muina päivinä. Nyt ei kymmeneen päivään ole voinut kuntoilla. Liikkuminen kankeutuu, ja kaatuminen voi johtaa sairaalahoitoon. Kuka toisi kuntoiluvälineet kapakkaan, jotta lihaskunto säilyisi? Aapuva!

Vuosikymmeniä terveydenhuollossa työskennelleenä äänestän aluevaaleissa terveydenhuollon monipuolisesti tuntevaa (kokemus)asiantuntijaa. Oli puoluekanta mikä hyvänsä. Vain siten saadaan mahdollisimman hyvä ja toimiva sote-uudistus. Hyvän soten puolesta

Koska se kasvihuoneilmasto mahtaa alkaa? Nyt alkaa vitsit olla vähissä. Sähköautot sammuvat tienposkeen. Hybridimallisella ei pääse kunnolla tallista ulos, kun matka jatkuu vanhaan malliin, joko bensalla tai dieselillä. Suomessa sähköautot ovat pelkkä iso vitsi. Jussi 75

Kuka on antanut luvan rakennusliikkeelle pitää Hämeenpuisto 39:n kohdalla jalkakäytävää romupyörien varastona ja käyttää ajoväylää roskapönttöjen säilytykseen? Samassa kohdassa on Hämeenpuiston ja Satamakadun risteys ja kaiken kukkuraksi bussipysäkki. Tämä meininki on ollut vuoden ajan. Lisäksi rakennusliikkeellä on siinä päivittäistavaroiden kaatopaikka. Välillä jalkakäytävä on suljettu kokonaan. Pyörätuolilla liikkuvat eivät pääse kulkemaan lainkaan. Kuka on vastuussa? ST

Hyötyliikunta kunniaan, siis lunta luomaan.Tippa

Yllättävän paljon liikkuu lukutaidottomia ihmisiä nyssessä nro 8. Maskipakko on vain neljä tavua, eikä sitä osata lukea. Sakke Kakkonen

Jatkuvasti tällä palstalla on syyllistäviä kirjoituksia, miten rokottamattomat altistavat rokotetut tappavalle virukselle! Rokotetut toivat nyt leviävän viruksen Suomeen ja sen levittivät koronapassin avulla. Rokottamattomat eivät sitä voineet tehdä, koska eivät voineet matkustaa, eivätkä päässeet baareihin ja yleisötapahtumiin. Rehellisyyden puolesta