Taloyhtiö on vallannut Tohlopin rannan – Laiturit ja kukkapenkit on vietävä pois

Tohlopin virkistysarvoja tarkastellessa nostan jälleen esiin Tiikonraitin, jonka asunto- osakeyhtiö on omatoimisesti vallannut! Tohlopin rannat pitää saada virkistyskäyttöön koko laajuudessaan. Laiturit ja kukkapenkit on vietävä pois yhteisiltä alueilta! Kaarilan kommari

Hyvä nimimerkki Vaihtaisin osia (AL 31.12.): Mikä estää vaihtamasta alaa? 2–4 vuoden opiskelulla pääset nauttimaan "suuresta" hoitajan palkasta ja taistelemaan päivittäin omatuntosi kanssa eettisen hoidon puolesta kaiken kiireen ja paineen tullessa päälliköiltä. Ymmärrän hyvin, ettei ravintola-alalla juuri parempaa palkkaa makseta. Vastuu hoitoalalla on yhtään asiaa suurentelematta kuitenkin ihmishengestä! Sairaanhoitaja

Ihmetyttää Suomen johdon halu jatkaa edelleen Nato-jäsenyyspohdintaa. Venäjän toive siitä, ettei Nato laajenisi enää idemmäksi koskee myös Suomea. Minua ei ainakaan kiinnosta saada Venäjän joukkoja Suomen rajalle. Red-Ella

Kiitos pandemia-rokottajille. Hymyileviä, iloisia ja osaavia olivat Hatanpäällä 31.12. Emmehän kiukuttele turhasta. Vastataan hymyyn hymyllä maskin takaakin ja sanotaan kiitos. Ilo tarttuu ja vaikuttaa

Jos aikoinaan olisi ollut ilmainen rokote pilkkukuumetta, espanjantautia, punatautia, ruttoa, tuberkuloosia tai poliota vastaan, olisikohan kukaan kieltäytynyt niistä? Entä jos nyt keksittäisiin ennalta ehkäisevä rokote syöpää vastaan? Kuinka moni kieltäytyisi ottamasta sitä? Rokotemyönteinen

Vuolteenkadulta tai Tampereen valtatieltä Ratinaan käännyttäessä edessä on harmaa suljetulta näyttävä rakennus. Se on kuin teollisuusvarasto. Miksi ostokeskus ei ilmoita itsestään hillityillä värisävyillä? Julkisivu on jaoteltu osiin. Isot neliöt pohjoisen päädyssä ja sisäänkäynnin kohdalla voisivat olla vaaleat tiilenpunaiset. Isojen ikkunoiden yläpuolella vaakakaistat vaaleat pastellinvihreät, joka on smaragin vihreä tai vaaleampi. Värit kutsuvat

Mistä me maksamme Yle-verossa? Hiihdot menivät maksukanaville, kuten lähes kaikki toisetkin lajit. Erikoista touhua ja me maksamme nurkumatta, koska maksutapa suojaa Yleä. Ohjelmatarjonta on ala-arvoista. Voidaanko nähdä edes ne hiihtäjien puhetavan mukaiset "hiihot"? Kyllä minä niin mieleni pahoitin