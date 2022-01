Miksi Laukontorin pisuaari on auki vain kesällä? Eikö se ole kunnan palvelu, jonka pitäisi toimia ympäri vuoden? Kenen päätös

Jäihin on viime päivinä pudonnut autoja, ja muun muassa auraustraktori Näsijärveen. Aika vastuutonta jäällä liikkumista aurausporukoilta. Luulisi että jään paksuus mitataan ja todetaan normien mukaiseksi, jolloin putoamista ei tapahdu. Välinpitämätöntä, sanoisin. Pilkkimies

Yritykset ottavat käyttöön omat työehdot nyt vuoden vaihteessa, kertovat työnantajat ja EK. Työehdoissa siirrytään sata vuotta taaksepäin. Toivottavasti suomalaiset työntekijät eivät nytkään anna periksi moiselle. Nyt tukea ay-liikkeelle

Muovipakkaukset ovat paksuja. Golgate, Palmolive, Orion ja Yliopiston apteekki: vaihtakaa paksu muovi uusiutuviin purkkeihin. Pumppupulloihin ja putkiloihin jää paljon tahnaa ja voidetta. Pumppupullot ovat kalliit ostaa. Purkista saa sisällön ulos. Pumppupullot ovat turhia, koska avustajat käyttävät hygienisiä suojakäsineitä. Kotihoidossa

Ottakaa nyt hyvät tamperelaiset järki käteen ja estäkää Näsijärven täyttö. Ei sinne tarvita eliitille ja heidän hännystelijöilleen uutta asuinaluetta. Tilaa on muuallakin. Ratikalla asiaa on turha perustella! Sekatyömies

On hulluutta ajaa hupenevia luonnonvaroja järveen tekosaareksi. Valtavasta kivikasasta olisi paljon enemmän hyötyä muissa rakennuskohteissa, vaikka sepeliksi murskattuna. Kivi

Omituista jokellusta, ettei voi rajoitusten takia harrastaa liikuntaa. Ovi auki vain ja baanalle. Kävellen tai juosten, niin pitkälle kun tietä piisaa ja sitähän piisaa. Täytyykö kaikki liikunta tapahtua sisätiloissa? Ulkoilija

Viime vuonna Tampereen keskustan rakennukset oli upeasti ja värikkäästi valaistu. Tänä vuonna petyimme raskaasti: vaaleat rakennukset ja valkoiset valokuviot haaleine taustaväreineen. Kristallikruunut puuttuivat Kuninkaankadulta. Hämeenkatu ja Tammerkoski olivat ilman kausivaloja. Loppuiko kaupungilta rahat?

Härmälän koulun remontti aiheuttaa huolta pienten koululaisten puolesta. Olen seurannut koko syksyn ,kun pienet koululaiset kulkevat bussilla Hatanpään koululle. Muutos on myös vaikuttanut pienten lasten vanhempien työaikoihin. He joutuvat kuskaaman lapsensa koululle, jonka ympäristö on hankala autolla kulkea. Härmälänrantailija

Sain joulupostikortteja 28.12. ja 30.12. Osoitetietojen päälle oli liimattu osoitetarra. Tarrassa oli sama osoite kuin se, mikä tarralla oli peitetty. Lisäksi toisessa tarrassa oli kerrottu "Saavuin perille Postin osoiteselvityksen kautta". Lähettäjien mukaan kortit oli postitettu ohjeiden mukaan. Onpa Posti keksinyt hämäävän konstin peittää myöhästymisiään. Nyt ei mennyt läpi. Kansalainen