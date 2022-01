Eikö nykyaikana ole mahdollista, että sakkolapputulostimesta saisi ulos maksuttoman huomautuksen? Sillä vältyttäisiin aiheuttamasta pahaa mieltä niille, jotka ovat kerran pysäköineet erehdyksessä väärin ja ottaisivat huomautuksesta opikseen. Koneelta varmasti näkee, jos sama auto pysäköi samaan paikkaan toistuvasti väärin. Sellaiselle voi tulostaa maksullisen lapun. Pappa66

Hatanpään rokotusklinikalla hoitajat tekevät hyvää työtä rokottaessaan, mutta järjestelyissä hukataan hoitajien aikaa pari minuuttia per potilas, kun käytävältä huuteluun ja ramppaamiseen kuluu aikaa. Tila on myös odottajille ahdas, mikä lisää tartuntariskiä. Ratinan opit käyttöön, ja "hukka" pois varsinaisesta työstä. Piikistä kiitollinen

Mikä on sellainen vakaumus, joka vaatii kieltäytymään koronarokotteesta, mutta sallii altistamaan kanssaihmiset tähän jopa tappavaan virukseen? Eikö terveyden ja elämän vaaliminen olekaan tärkeä arvo? Näitä sankareita on meillä kuulemma jopa pyrkimässä olympialaisiin. Onneksi heitä ei sinne päästetä. Järjen köyhyyttä

Matti Kerppola kysyy aiheellisesti (AL 27.12.), onko jätehuolto bisnestä vai välttämätön yleishyödyllinen toimi? Mielestäni jälkimmäistä. On perin outoa, että vaatimaton pieni lautamökki on täyden jätemaksun kohde. Mökki on talven kylmänä. Kesällä se on muutaman tunnin retkikohde eväskorin kanssa. Jäte palautuu kaupungin asuntoon korissa saman kunnan sisällä. Muutama kartonkipakkaus poltetaan. Rahastusta! Miten on

Onneksi AKT ei ole keksinyt työtaisteluja rokottamattomien puolesta. Ei siinä järki päätä pakota pysäyttää satamat Keiteleen sahan takia, joka työllistää tuhansia ja on kunnan selkäranka. Työntekijät eivät tällaisia toimia kannata pääluottoa lukuun ottamatta. Mistä näitä ay-mafiosoja riittää? Tuomo

AKT:n saarto osoittaa taas kerran kuinka vastuuttomasti liitot ajavat omia etujaan. Tässäkin tapauksessa ulkopuolinen liitto aiheuttaa saarrossa olevalle yritykselle ja Suomen kansantaloudelle miljoonatappiot. Seurauksena pahimmillaan on konkursseja ja työttömyyttä. Tässä kohdassa voi perustellusti kysyä, ajaako liitto jäsentensä etuja vai haluaako vain hallita Suomea ja kartuttaa lisää omaisuuttaan. EeKo

Odotamme havupuita Rantapuistoon. Yllättäen keskelle avointa Näsijärven näkymää on nostettu korkeimpaan kohtaan käymälä tienristeykseen, jossa ajoneuvot eivät voi pysähtyä tai pysäköidä. On turisteille ihmettelemistä! Petäjä

Hoitoapulaiset jos tulisivat takaisin hoitotyöhön, niin helpottaisi hoitajapulaa. Hoiva-avustajia löytyisi varmaan myös lähempää kuin Filippiineiltä. Hoitaja

Kiitos sinulle, joka veit Linnainmaan Prismassa maanantaina 27.12. kassalle unohtamamme koronakotitestit infopisteeseen. Neljä testiä on jo paljon rahaa, ja testeille on kaikilla näinä aikoina käyttöä. Vielä löytyy rehtejä kanssaeläjiä! Saija ja lapset

Kiitos Sokokselle ilmaisesta parkkiajasta. Jouluostokset keskustassa omalla autolla sujuivat hyvin. Linja 16 ja ratikka 1 eivät ole toimivia. Syrjäkyläläinen

Bussi pystyy väistämään ja kiertämään hölmöilleen autoilijan. Ratikka jäi seisomaan kuin tossu ulosteeseen. Rattia kääntämällä pääsee bussilla ohi siinä, missä ratikka jää kököttämään paikoilleen. Syytön